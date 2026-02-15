北京Citywalk新聖地：白塔寺紅牆下吃火鍋歎咖啡　感受純正京味

流動讓這一片古老的地界充滿生命力。



在姜文的電影《邪不壓正》中，彭于晏（台灣藝人）飾演的李天然有一個愛好，就是在北平城的屋頂上跑酷。灰瓦的屋檐成為一條分界線，其上是浪漫的理想主義，其下是現實的人間煙火。

現在，這種模式切換正被北京的年輕人玩得嫺熟。立春之後，雖然還有寒風陣陣，但還是擋不住他們舉着咖啡杯上天台拍照打卡的熱情，抬手敬白塔，致心中不卷不倦的純真與浪漫。

紅牆配白塔，最地道的北京味兒

紅牆下飄着咖啡香，落地窗框住七百年白塔。

這裏是北京文藝濃度超標的街巷宇宙——位於西城區阜成門內大街的白塔寺街區，正在成為時髦青年的精神自留地。從熊煮咖啡的露台到悠航鮮啤的落地窗，20餘家特色店鋪沿着東西岔衚衕蜿蜒生長，法棍麵包與滷煮火燒的香氣在早春暖陽裏奇妙交融。

「好逛、好看、好拍、好吃、好喝」，越來越多的年輕人前來citywalk，打發閒暇時光。紅牆+白塔的經典組合百看不厭，也舒緩着現代人形色匆匆的情緒節奏。

白塔寺街區一向是北京味兒最濃厚的生活社區之一，佔地面積約37公頃。向南2公里是金融街，向東2公里就是故宮、景山、北海公園。因為周圍建築物的遮擋再加上老城區不能停車，店鋪陳舊等原因，在疫情之前，此處的白塔在名氣上還是比不過北海公園的白塔，也沒有成為社交平台上的「網紅」。

2022年，西城區政府為了激活白塔寺文化IP，將白塔寺街區的東西岔衚衕作為改造試點。在之前疏解居民、減少人口密度、改造公共設施等基礎工作之上大膽創新，引入網紅店鋪，這才有了今天的興旺景象。

這兩年，一部文藝片的公映讓它進入人們尤其是文藝青年的視線，也讓「白塔寺」徹底衝上社交平台的頂流位置。它就是張律導演，辛柏青、黃堯、田壯壯主演的《白塔之光》，故事裏辛柏青的角色就是一個美食博主，就住在白塔寺衚衕裏。

1260年，來自尼泊爾的工藝師阿尼哥（ARNIKO）入仕當時的元朝，也帶來了尼泊爾的藝術，他開創的「西天梵相」藝術流派對後世影響深遠。寺中白塔就是他最優秀的作品，也成為中尼友誼的象徵。700年來，這座白塔成為皇城根下永恆的古典地標。

書局裏吃火鍋，打卡霍建華同款咖啡

從白塔寺東夾道走起，沿途首先看到的是許多網紅店。東夾道顧名思義就是道路狹窄，路西側就是白塔寺景區，每周三上午前200名遊客免票參觀。

夾道入口處東側就是一家有年頭，24小時營業的白塔寺藥店。別看古香古色的店面似乎傳統，保安捧着保温杯喝熱水，但它已經被改造成年輕人必打卡的第一站。它正面牌匾四個大字「貨真價實」是老舍的夫人，畫家胡絜青女士所寫，平添文人氣質。

店裏面除了老市民熟悉的中藥材、成藥、問診護理等等傳統項目，還有針對「脆皮打工人」開發的一系列藥飲、湯劑甚至美顏產品，還有將藥店當成IP開發出一系列文創產品，比如「貨真價實」的冰箱貼，萌寵手辦等等。同時，藥店還組織了針對北京小朋友的研學團，內容就是初識祖國傳統醫學文化。

逛完藥店不用出門，它已經與霍建華（台灣藝人）打卡的耀咖啡實現空間共享，咖啡門口，寫着「喜歡白塔，喜歡紅牆」字樣的紅布簾迎風飄揚，就像白日里跳躍的火焰，看着有一種暖意。而除了「白塔之光」天台，藥店和耀咖啡共享的三層恐怕是看白塔最近的絕佳view。灰瓦的屋頂連成一片，像深邃的海，紅牆像鮮豔的珊瑚，而白塔則是充滿靈性的燈塔。

走出「耀咖啡」大概十步之遙的距離，又是一家網紅咖啡店「Arabica%」。除了同樣可以在紅牆根、上天台拍白塔的福利，它內部的建築也很有特點，庭院上方是一個半橢圓形的穹頂，剛好嵌出一片天藍。走進店裏就像步入一個有造型設計的「茶杯」，人在杯中坐，抬頭望天，愜意得很。

沿着紅牆繼續走，路過一家風鈴茶室，就會看到「白塔書局」。屋檐下掛着葫蘆，隨風搖擺，與頭頂不遠處白塔塔頂的塔鈴遙相呼應，這裏除了喝茶、喝咖啡，看書，還辟出一個院子可以吃火鍋。想象一下，火鍋裏熱氣騰騰，涮着鮮切的羊肉卷，饕餮之餘，夜幕低垂，抬頭看又是白塔，是不是也有一種此身有福的感覺。

吃得酣暢淋漓之後，可以繼續逛着消食。

記得以白塔為標，從東往西走就不會錯，很快就達到更多店鋪集中的「宮門口東西岔口」。螺絲殼裏做業態，在一個可以歇腳的中心小廣場，四周又有幾家城中有名的主理人特色店鋪。

比如咖啡愛好者，有METAL鐵手咖啡製造局；吃涮肉的有新京熹一座難求；吃西餐的有福福fufu、悠航；吃蛋糕西點的有姆們等等，甚至還有一家主打男士修容理髮的店鋪All City BarberShop。

不怕沒的選，有不怕選錯了，這些餐廳都是經受過年輕人的考驗，能在白塔寺底下開張都有拿手的菜品。它們因為白塔的存在而做出因地制宜的特色化改造，比如無論如何都要讓客人能看到白塔，要有可以拍照打卡的點位。

從步入店裏那一瞬間開始就有強烈的信號：別急，慢慢來，好時光值得。

走在白塔之光下，影子落在遙遠西藏

從東夾道逛到東西岔口，最後走出衚衕，以毗鄰白塔寺本寺的「白塔之光」為終點，感覺就像走在電影故事裏。既能看到還沒有搬遷的衚衕土著居民生活片斷，想象着他們日復一日在白塔之下的衣食住行；又能與金融街、CBD等繁華地段享受同樣品質的消費服務，並且更多了一種且行且珍惜的舒緩步調。

陽光最好的時段從上午十點到下午四點，6個小時沉浸在此也不會覺得無聊。

其實，白塔寺的改造從四年前就開始了。在保持原有衚衕生態的基礎之上，大膽創新，引入了許多主理人店鋪，逐漸形成了一種自己的風格。讓年輕人自在享受的同時，又有獨特的業態，做到了居民生活和文藝範的平衡。

老房子、老的糧油店、雜貨店和潮流店鋪共存，有的老住戶種上了瓜果綠植，還有的掛着鳥籠，路過時能看到有人在院子裏涮火鍋。這些和前來打卡的年輕人、新開的咖啡店聚合在一起，形成一幅更加生動的當代北京圖景。這樣的人情味兒和市井風情，和更加網紅化、遊客化的南鑼鼓巷、隆福寺是完全不同的光景。

隨着打卡人數的增多，也有人擔心，怕它變成下一個南鑼鼓巷。希望越來越紅的白塔寺街區，能夠繼續保持它原有的生活氣息。讓衚衕繼續呼吸，才是真正的人間煙火。

白塔寺

地址：北京市西城區阜成門內大街171號

交通：

公交：乘坐101路、102路、103路公交車，在白塔寺東站下車即可。此外，7、13、42、846、850路等公交路線也可到達。

地鐵：乘坐北京地鐵2號線，在阜成門站下車，從C口出站，然後步行前往。也可以乘坐北京地鐵6號線，在平安里站下車，從H口出站，然後向西步行。

