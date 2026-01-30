雲南自由行攻略｜麗江、香格里拉、大理8大景點／天氣+交通懶人包

說到內地最值得一去的旅遊勝地，雲南絕對是「天花板級」選擇！這片被群山環抱的高原淨土，既有玉龍雪山的聖潔壯麗、洱海的浪漫悠閒，又有麗江古城的文藝煙火、香格里拉的藏地風情，再加上多元的少數民族文化和讓人垂涎的地道美食，簡直是為自由行量身打造的天堂。無論你是喜歡自然奇觀、探索人文古蹟，還是想慢下來享受生活，雲南都能給你滿滿驚喜。今次整合出詳細2026雲南自由行攻略，從必去景點、天氣交通到美食住宿，一次講透，讓你帶著攻略就能暢玩無阻！👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

出發前必看！雲南天氣與最佳旅行時間

雲南屬於亞熱帶高原型季風氣候，受地形影響，不同區域氣候差異較大，總體來說「四季如春，但晝夜溫差大」，做好防曬和保暖準備很重要。

春季（3-5月）：氣溫溫暖，白天約15-25℃，早晚較涼。這是賞花的最佳季節，昆明藍花楹、麗江玉龍雪山的杜鵑花、大理的油菜花相繼盛開，到處生機勃勃。適合戶外活動，拍照出片率高，是全年最舒適的旅遊季之一。

夏季（6-8 月）：滇東南炎熱潮濕且多雨，滇西北高海拔地區（如香格里拉、玉龍雪山）涼爽宜人，約10-20℃，是避暑勝地。洱海、瀘沽湖等湖泊風景秀麗，草原翠綠，但要注意帶雨具，部分山區可能有暴雨，影響行程。

秋季（9-11月）：氣溫宜人，白天約12-23℃，天氣晴朗，降雨少，視野清晰。香格里拉普達措國家公園呈現金黃色草原和湖泊，虎跳峽水量充沛，麗江古城的秋陽溫暖，是戶外徒步、賞景的好時機，也是另一個最佳旅遊季。

冬季（12-2月）：氣溫較低，滇西北高海拔地區（香格里拉、梅里雪山）會下雪，氣溫約-5-10℃，適合欣賞雪景，玉龍雪山、梅里雪山的雪景更壯麗。昆明、大理氣候相對溫和，約5-15℃，游客較少，能享受更清靜的旅程。

👉🏻 立即申請EarnMORE信用卡暢玩雲南！出卡送$300現金回贈

輕鬆抵達與境內交通全攻略

從香港如何去？

（一）香港往返雲南：飛機快捷，高鐵經濟

飛機（最快捷）：香港國際機場直飛昆明長水國際機場，飛行時間約2小時35分，來回連機場稅約HK$1700起。優點是節省時間，適合假期較短的旅客；缺點是價格較高，航班多為晚去早返。

高鐵（最經濟）：香港西九龍站直達昆明南站，每天1班，12:05出發，19:43到達，車程約7小時38分，單程票價約HK$867。如果錯過直達車，可以經深圳或廣州轉乘，班次更靈活。高鐵沿途風景優美，價格實惠，適合預算有限、喜歡慢旅行的旅客。

（二）雲南省內交通：包車最靈活，高鐵很方便

雲南景點分散，善用各種交通工具才能玩得盡興

高鐵／動車：昆明是省內交通樞紐，昆明南到麗江約3小時40分，麗江到香格里拉約1小時18分（麗香鐵路，車窗有氧氣供應），覆蓋核心旅遊城市，舒適快捷。

包車遊玩：雲南景點之間距離較遠，不熟悉當地交通的朋友建議包車，司機熟悉路線，能靈活調整行程，節省時間和精力。包車費用約HK$500-800／天，根據車型和行程調整。

租車自駕：適合喜歡自由的旅客，昆明、麗江等城市租車方便，租車費用約HK$300-500／天，Trip.com目前有租車8%優惠，優惠碼TRIPCAR8。注意雲南山路較多，彎道急，駕駛時要謹慎。

市內交通：各城市內有公交、計程車，麗江、大理古城內可以步行或騎電動車；景點之間有專線巴士，但班次較少，時間不靈活。

雲南自由行必去12大景點深度遊

一、必去景點：分區暢玩，每個都值得N刷

雲南景點分佈較廣，但核心景區主要集中在昆明、大理、麗江、香格里拉、瀘沽湖一帶，建議按區域規劃行程，避免來回奔波。以下12個景點是精選中的精選，錯過等于白來！

（一）昆明：四季如春的「花城」，行程起點

昆明作為雲南省會，是大多數遊客的第一站，這裡氣候溫和，四季鮮花盛開，不用趕路，慢慢逛就很舒服。

藍花楹主題公園（免費）：每年4月下旬至5月中旬是昆明的「紫色浪漫季」，教場中路、盤龍江畔的藍花楹盛開，形成綿延近2公里的「紫色隧道」，隨手一拍都是網紅大片。建議早間或黃昏前往，光線柔和人也少，還能買藍花楹造型雪糕打卡，氛圍感拉滿。注意這裡是開放式街區，不用門票，直接前往即可。

雲南民族村（門票約HK$93）：位於滇池湖畔，簡直是「微縮版雲南」！25個少數民族的村寨按1:1還原，傣族竹樓、彝族土掌房、白族三坊一照壁應有盡有。每天有定時民俗表演，4月能趕上傣族潑水節，7月有彝族火把節，熱鬧非凡。村內還有手作體驗坊，能親手嘗試扎染、木雕，適合想一次性感受多元民族文化的朋友。

翠湖公園（免費）：鬧中取靜的城市綠洲，湖光山色映襯著滇式樓閣，夏天賞荷、冬天觀鳥（每年冬季有西伯利亞紅嘴鷗過冬）。從公園步行就能到南強街巷和昆明老街，逛完公園正好去吃美食。

（二）大理：風花雪月的浪漫之地

大理的美藏在山與湖之間，古城的閒適、洱海的清澈，讓每個來這裡的人都會放慢腳步。

洱海（環湖免費，騎車約HK$50／天）：大理的靈魂所在！這片被蒼山環抱的湖泊，最經典的玩法就是環湖騎行。磻溪村的「網紅S彎」因《去有風的地方》爆紅，藍天白雲下的彎道配湖景，怎麼拍都好看。租一輛電動車沿環湖西路前行，沿途經過喜洲古鎮、雙廊古鎮，累了就停下來喝杯茶，吹吹湖風。另外，洱海旁的「理想邦聖托里尼」有著希臘海島般的景色，藍白建築與湖水相映，是打卡必去點。

大理古城（免費）：唐代形成的古城，街道呈棋盤狀，青石板路被歲月磨得發亮。登五華樓可以俯瞰古城全景，崇聖寺三塔是大理的標誌性建築，傍晚在洋人街找一家咖啡館坐下，聽著音樂看夕陽，感受「風花雪月」的閒適。農曆三四月份的「三月街」是當地盛事，集市熱鬧非凡，能買到特色手工藝品和美食。

蒼山（索道票約HK$142）：大理「風花雪月」中的「雪」指的就是蒼山雪。主峰常年積雪，乘坐索道上山，能俯瞰整個洱海和大理古城。建議選擇感通索道或洗馬潭索道，沿途會經過茂密的森林和高山草甸，夏天涼爽宜人，是避暑的好去處。下山後可以去寂照庵喝杯茶，庵內佈滿鮮花，被稱為「中國最文艺的尼姑庵」。

👉🏻 立即申請EarnMORE信用卡暢玩雲南！出卡送$300現金回贈

（三）麗江：古城與雪山的完美碰撞

麗江是雲南最受歡迎的目的地之一，既有古鎮的文藝氣息，又有雪山的雄偉壯麗，適合多停留幾天深度遊。

麗江古城（免費，古城維護費約HK$50）：世界文化遺產，有800多年歷史，藏在群山之中的「世外桃源」。現文巷的油紙傘街、大石橋的鮮花小溪、古城入口的大水車，都是必打卡點。白天走在青石板路上，欣賞納西族木製民居；晚上燈火通明，酒吧街分「鬧吧」和「清吧」，喜歡熱鬧可以去聽live band，想放鬆就去清吧聽民謠。登上獅子山萬古樓，能俯瞰古城全景和遠處的玉龍雪山，日落時分的景色超美。

玉龍雪山（門票＋索道約HK$300）：納西族人心中的神山，13座雪峰連綿起伏，宛如銀龍盤踞。登雪山有三條索道可選：大索道（冰川公園）直達4506米觀景台，能近距離接觸冰川，感受雪地景致；中索道（犛牛坪）沿途是高山草甸，拍雪山倒影超絕；小索道（雲杉坪）穿過茂密的雲杉林，空氣清新，適合休閒漫步。建議提前預訂索道票（旺季容易售罄），上山帶好氧氣瓶和保暖衣物，避免劇烈運動。

藍月谷（含在玉龍雪山門票內）：玉龍雪山腳下的「人間仙境」，因湖水呈現獨特的蒂芙尼藍而聞名，有「小九塞溝」之稱。谷內有玉液湖、鏡潭湖、藍月湖、聽濤湖四個湖泊，其中玉液湖的顏色最藍。建議乘坐觀光車在「水月閣」下車，從上往下遊覽，不僅能避開人潮，還能節省HK$50電瓶車費。谷內可以租藏服和犛牛拍照，體驗當地民俗。

（四）香格里拉：藏地風情的聖潔之地

香格里拉意為「心中的日月」，這裡海拔較高，空氣純淨，充滿神秘的藏傳佛教文化和壯麗的高原風光。

虎跳峽（門票約HK$100）：世界上最深的峽谷之一，全長20公里，分上、中、下三段。上虎跳開放車道，交通便利，最窄處僅二三十米，江水湍急奔騰，氣勢磅礴；中虎跳和下虎跳需要徒步，沿途景色更原始壯美，適合戶外愛好者。最佳遊覽時間是4至6月和9至10月，水量充沛，景色震撼。徒步時記得穿舒適的鞋子，跟緊導遊或結伴而行。

松贊林寺（門票約HK$98）：有「小布達拉宮」之稱，依山而建，金黃色外牆和金頂在陽光下閃閃發光，氣勢恢宏。寺內收藏著大量宗教法器和珍貴文物，傳統藏式建築精美絕倫。登上146級階梯才能到達主殿廣場，因海拔3380米，建議慢慢爬，避免高原反應。參觀時要尊重當地習俗，脫帽進入，不隨意拍照，順時針參觀。

梅里雪山（門票約HK$60）：藏區八大神山之一，主峰卡瓦格博海拔6740米，至今無人登頂，被視為聖潔不可侵犯的神山。最值得一看的是「日照金山」景觀，清晨陽光灑在雪峰上，雪山變成金黃色，震撼人心。最佳觀賞地是飛來寺和霧濃頂觀景台，建議10月至次年5月前往，天氣晴朗，看到的幾率更高。如果時間充裕，還可以體驗雨崩徒步，沿途風景絕美。

👉🏻 立即申請EarnMORE信用卡暢玩雲南！出卡送$300現金回贈

（五）瀘沽湖：高原上的「天空之鏡」

瀘沽湖跨越川滇兩省，湖水清澈見底，被群山環抱，是放鬆身心的絕佳去處。

瀘沽湖（門票約HK$100）：湖水透明度高達12米，宛如一面鏡子，能完美映照藍天白雲，形成「天空之鏡」的奇景。每年5月，湖面會漂浮著國家二級保護植物「海菜花」，潔白如雪，點綴在藍色湖面上。湖畔聚居著摩梭族，保留著母系社會傳統，被稱為「東方女兒國」。晚上可以參加摩梭篝火晚會，和當地人一起跳舞，品嘗蘇裡瑪酒和豬膘肉。清晨乘坐豬槽船遊湖，看晨霧彌漫，宛如仙境。

格姆女神山（索道票約HK$150）：位於瀘沽湖北岸，海拔3770米，乘坐索道上山能俯瞰整個瀘沽湖全景。索道是較舊式的開放式纜車，安全措施簡單，畏高的朋友要謹慎選擇。山上有溶洞和女神像，當地傳說摸特定石柱可以求子。登頂後可能會有高原反應，記得帶好氧氣瓶，穿保暖衣物。

吃貨看過來！雲南不可錯過的美食

過橋米線：雲南招牌，湯頭滾燙，自己動手將配料倒入，儀式感滿分。

鮮花餅：以食用玫瑰花瓣為餡料的酥餅，是絕佳的伴手禮。

野生菌火鍋：雨季時節，各種新鮮野生菌下鍋，湯底鮮美到掉眉毛！

汽鍋雞：用特製汽鍋蒸製，湯汁全是蒸汽凝成，原汁原味，雞肉嫩滑。

納西烤魚、琵琶肉：在麗江必嘗的納西族風味。

行程建議 & 行前小叮嚀

7天經典行程（昆大麗香）：

Day1：抵達昆明，市區逛逛（翠湖公園、陸軍講武堂）。

Day2：高鐵前往大理，下午遊大理古城。

Day3：環洱海一日遊。

Day4：高鐵前往麗江，下午遊麗江古城。

Day5：玉龍雪山一日遊。

Day6：高鐵前往香格里拉，遊松贊林寺、獨克宗古城。

Day7：普達措國家公園，下午返回麗江或香格里拉機場離開。

行前小叮嚀：

1. 支付：行動支付（支付寶）在雲南非常普及，現金也需準備一些。

2. 網路：建議購買當地SIM卡或開通國際漫遊。

3. 尊重文化：雲南是多民族省份，請尊重當地少數民族的風俗習慣（例如，進入寺廟需衣著得體，不隨意觸摸佛像和經幡）。

雲南，是一個值得一去再去的地方。無論你是追求自然奇觀、探索少數民族文化，還是單純想找個地方發呆「虛度光陰」，這裡總有一款風景能打動你。準備好行囊，跟著這份攻略，開啟你的七彩雲南之旅吧！

👉🏻 立即申請EarnMORE信用卡暢玩雲南！出卡送$300現金回贈

北上消費支付方法：AlipayHK/銀聯信用卡

目前大陸的商戶普遍使用電子支付方式，其中一種為AlipayHK支付寶香港。綁定指定信用卡於大陸消費，不但可以享受便利的支付方式，還能獲得豐富的回贈。此外，市面上也有不少一卡雙幣信用卡，方便在內地消費時可以直接以人民幣結算。特別值得一提的是，持有銀聯信用卡在內地消費時可豁免收取任何手續費，同時還可以獲得回贈！

信用卡 海外簽賬 回贈 海外簽賬 手續費 簽賬回贈上限 滙豐Pulse銀聯雙幣鑽石信用卡 4.4% (中國及澳門） 無手續費 內地及澳門二維碼/手機支付：回贈比例為2%，每曆年簽賬上限為HK$80,000。 最紅自主獎賞：回贈比例為2.4%，每曆年簽賬上限為HK$100,000。 EarnMORE 銀聯信用卡 2% 無手續費 1%加碼現金回贈上限為HK$1,500

👉🏻 立即申請EarnMORE信用卡暢玩雲南！出卡送$300現金回贈

AlipayHK 內地消費Q&A

AlipayHK 綁定信用卡在內地消費設有消費限額嗎？

以信用卡綁定AlipayHK在內地消費限額視乎認證等級，而確實金額則視乎個別信用卡的簽賬額為準，單筆消費上限為HK$35,000。以AlipayHK在中國消費不設任何跨境手續費。

銀聯信用卡豁免海外簽賬手續費？

持有Visa或Mastercard到香港以外地方消費，交易將收取1.95％至2％的手續費；憑銀聯信用卡於外地消費則豁免收取任何手續費，即使使用人民幣支付也同樣免費。

如何繳交雙幣信用卡之人民幣欠款？

如果你只持有該銀行的信用卡而沒有銀行戶口以人民幣轉賬，可使用FPS（轉數快）將人民幣轉賬至信用卡賬戶以繳交款項。

（全完文）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略