全球5個無車旅遊景點　不只威尼斯以船代車　英美這地區禁汽車

在世界的某些角落，有些城市因空間的匱乏與獨特的地貌特徵，而與傳統的陸地交通方式劃清了「界限」。在這些獨特的旅行目的地，公交車和汽車幾乎「絕跡」，取而代之的是水路、空中交通、自行車以及步行，它們構成了人們日常出行的主要方式。



專門研究旅遊問題的國際期刊《旅遊評論》（Tourism Review）推薦了一些「無車城市」，如果希望體驗遠離喧囂的生活，這些城市應該是的絕佳旅行目的地。

1. 意大利威尼斯

威尼斯，這個建在118座島嶼上的水城，以其運河和貢多拉（威尼斯尖舟，一種水上交通工具）聞名於世。汽車在這裏無法通行，人們只能依賴水上「出租車」和船隻穿梭於城市。

這種獨特的交通方式，不僅是威尼斯文化的一部分，也成為這座城市吸引全球遊客的主要原因。

優點：無車交通讓威尼斯的空氣質量更好、噪音更低。在運河上航行，不僅是出行方式，更是一種文化體驗。

缺點：為抵禦洪水侵襲，威尼斯需要不斷維護運河系統。這為日常出行帶來了挑戰。



2. 荷蘭羊角村

羊角村是一座風景如畫的荷蘭小鎮，以其獨特的水鄉風情而聞名。這座僅有幾千個居民的村落，每年卻吸引着大量中國遊客來訪。

羊角村內水道穿梭，以船隻作為主要交通方式，因其獨特的美景，羊角村被視為荷蘭鄉村旅遊的代表。

優點：羊角村擁有安靜的環境，遠離城市喧囂，是尋求寧靜和美麗景觀遊客的熱門旅遊目的地。

缺點：因為船隻運行緩慢，所以日常生活的效率也隨之降低。



3. 美國麥基諾島

密歇根州的麥基諾島自1898年以來就禁止機動車，這裏的交通方式以單車、步行或馬車為主。

優點：如果選擇乘坐馬車環遊小島，遊客將獲得一種沉浸式的體驗。

缺點：由於島上經濟過度依賴旅遊業，其增長穩定性容易受到旅遊季節性波動的影響。



4. 英國薩克島

薩克島位於英吉利海峽群島，島上禁止使用機動車。居民的主要交通工具是單車、馬車。

優點：原始的交通方式帶來了更緊密的社區生活關係，這種與自然和諧共處的生活，吸引了來自全世界各地的遊客。

缺點：由於交通方式有限，導致當地的生活成本較高。



5. 希臘菲羅斯特法尼

希臘的聖托里尼島，懸浮於愛琴海的碧波之中，以其壯闊的海景和獨特的火山地質吸引着世界的目光。而島上的菲羅斯特法尼村，就矗立在陡峭的火山口邊緣。

村內曲折的小徑引領着遊客穿行在色彩斑斕的建築群中，一直延伸至懸崖邊。站在小徑的盡頭，遊客可以一覽無餘地欣賞到愛琴海的壯麗全景。

優點：在懸崖邊上修建的美景，為遊客打造出童話般的氛圍。

缺點：對於當地居民來說，遊客的湧入可能會給有限的基礎設施帶來壓力。

