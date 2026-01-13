全球11大世界遺產：天空之城靈感來源/花樣年華實景/神秘巨人石像

每一次的出國旅行，不僅是品嚐世界各地的美食，或是在知名景點拍照打卡，更要探究當地的風土民情與文化背景，這樣的旅行就像是一場自我學習，不僅滿足外在需求，也豐富了我們的知識。世界遺產是由聯合國教科文組織和世界遺產委員會認證為罕見且無可替代的財富，包括：古蹟遺址、歷史建築及自然景觀，並且必須具備全人類公認的特殊意義和普遍價值，世界遺產也承載著世界各地歷史、建築和藝術的文明。



一起來看11個全球著名的世界遺產景點推薦，看看令人歎為觀止的世界景觀，帶你來一場文化遺產的探索之旅，為自己增添一場獨特難忘的旅行體驗。

世界遺產景點

1. 日本：白川鄉合掌村

位於白川鄉與五箇山的合掌村，是日本飛驒地區白川鄉及五箇山地區合掌造聚落的總稱，在1995年被登錄為世界文化遺產。

合掌造是以茅草覆蓋屋頂的木造建築物，因為人字型的屋頂有如雙手合十，於是稱為「合掌」，合掌造的屋頂呈現60度斜角，可以抵禦寒風，也能讓積雪不易堆積，傳說是13世紀初，平氏家族為了禦寒並躲避追兵而建造。目前保存下來的建築物大約是在江戶時代中後期興建的，而冬季下雪的合掌村有如銀色童話世界，是為人所知的合掌村的意象，也是日本知名的觀光勝地。

白川鄉與五箇山的合掌構造村落

Google 評分：4.5

聯絡電話：05769-6-1311

地址：Ogimachi, Shirakawa, Ono District, Gifu 501-5627日本



2. 柬埔寨：吳哥窟

世界上最大的神廟——吳哥窟，在1992年被列入世界文化遺產，是小吳哥城內的主要神廟建築群。於1113年至1150年間建造，要敬獻給印度教守護神——毗濕奴的寺廟，也是吳哥古都中保存最好的的聖殿，並以宏偉建築與精緻浮雕舉世聞名。

而吳哥窟結合了高棉廟宇建築的兩大元素：立體廟山的多層方壇和平地廟宇的迴廊，吳哥窟是柬埔寨和高棉民族的重要象徵，也是柬埔寨的國旗圖騰。此外有許多部電影到吳哥窟取景，像是香港電影導演王家衛的作品《花樣年華》，以及荷里活電影《盜墓者羅拉》和《變形金剛》都能看到吳哥窟的身影。

吳哥窟

Google 評分：4.8

地址：柬埔寨暹粒



3. 土耳其：棉花堡

土耳其擁有豐富的歷史背景與壯麗的自然景觀，除了是熱氣球聖地，位於土耳其西南部代尼茲利省的「棉花堡」也是土耳其必訪景點。

雪白色的外觀猶如人間仙境，棉花堡一共有17座溫泉，是古代的溫泉水療中心。而形成棉花堡的主因是含有鈣的溫泉水在流動冷卻後，沉積的石灰岩層，再加上氣候、溫度與水流量導致溫泉水沉積於石灰岩層，呈現雪白的石灰岩中有著湛藍溫泉水的特殊景致。

此外棉花堡的山頂坐落著希拉波利斯古城，在1988年一起被列為世界遺產，古城內有古羅馬時期的神廟和浴場，一定要把這個充滿仙氣的棉花堡加到旅遊清單。

棉花堡

地址：20190土耳其代尼茲利省帕穆克卡莱棉花堡



4. 約旦：佩特拉古城

坐落於約旦南部沙漠中的神秘古城——佩特拉古城，是世界七大奇蹟之一。佩特拉一詞源於希臘文的「岩石」，1985年列入世界遺產，因呈現赤褐色的岩石，被譽為「玫瑰之城」。佩特拉沒有確切的建造時間，但依照建築風格，估計建於西元前6世紀之後。古城中心是一座廣場，廣場正面是鑿在岩壁上的卡茲尼神殿，另有一座羅馬式的露天劇場，舞台和座席都是以岩石中雕鑿而成。

目前佩特拉有300多名居民，此外，知名的秘魯馬丘比丘是佩特拉的姊妹城市，就連荷里活導演史提芬史匹堡也深受著迷，在他的電影作品《奪寶奇兵：聖戰奇兵》與《變形金剛：狂派再起》都有到充滿異國情調的佩特拉古城取景。

佩特拉

Google 評分：4.8

聯絡電話：(03) 215 6060

地址：約旦



5. 埃及：吉薩金字塔群

埃及是許多旅人嚮往的旅行目的地，知名的吉薩金字塔群是埃及吉薩的陵墓群，在1979年列入世界遺產，同時也是古代世界七大奇蹟之中，最古老且唯一存在的建築。

建立於埃及第四王朝，主要由三個金字塔組成。其中最大的是古夫金字塔，旁邊設立了太陽船博物館；其次是卡夫拉金字塔；最小的是孟卡拉金字塔，特別的是這三座金字塔的排列，是按照獵戶星座的順序排列。而旁邊矗立著名的獅身人面像，以及3座皇后的小型金字塔。下次不妨把埃及列入旅遊名單，體驗在遼闊的沙漠中，一探古文明金字塔的神祕。

吉薩金字塔

Google 評分：4.6

地址：Al Haram, Giza Governorate 3512201埃及

營業時間：06:00-16:00



6. 意大利：羅馬競技場

意大利羅馬市中心的羅馬競技場，原名為「弗萊文圓形劇場」。建造於西元72年～82年間，為古羅馬時期最大的橢圓形角鬥場，在1980年列入世界文化遺產，並列在中古世界與世界新七大奇蹟之中，是目前最大的圓形劇場。

羅馬競技場估計可以容納五萬至八萬名的觀眾，原本是用來進行角鬥士比賽，中世紀之後就不再使用於娛樂用途。雖然部分建築因地震以及盜石賊而受損，但仍是羅馬帝國的代表性建築物，也是羅馬著名的旅遊景點之一。意大利版本的5歐分硬幣就是以羅馬競技場為主題，到了羅馬記得把羅馬競技場加入行程中。

羅馬競技場

Google 評分：4.7

聯絡電話：06-3996-7700

地址：Piazza del Colosseo, 1, 00184 Roma RM, 意大利

營業時間：08:30-16:30



7. 美國：黃石國家公園

黃石國家公園（Yellowstone National Park）是美國第一個國家公園，主要位於懷俄明州。黃石公園以豐富的野生動物種類和地熱現象聞名，擁有多種類型的生態系統，其中以亞高山帶森林為主，並於1978年被列為世界遺產。

此外，黃石國家公園是第二個被選入美國「美麗國家公園25美分紀念幣」系列的國家公園（第一個為阿肯色州的溫泉國家公園）。公園內最著名的景點包括「老忠實間歇泉」和「大稜鏡溫泉」，身為世界第三大溫泉的大稜鏡溫泉最為絢麗，其湖面顏色隨著季節更迭而改變，這是由於湖中存在許多藻類和含色素的微生物，景象相當美麗奇幻。

黃石國家公園

Google 評分：4.8

聯絡電話：(307) 344-7381

地址：美國Yellowstone National Park



8. 祕魯：馬丘比丘

位於秘魯南部的馬丘比丘（Machu Picchu），意為「古老的山」，是印加帝國的城市遺跡，坐落在海拔2,430公尺的山脊上。與瑪雅文明不同，由於印加文明沒有書面紀錄，馬丘比丘直到19世紀末期才被發現。如今，它已成為印加帝國最著名的象徵，被稱為「印加失落之城」。

1983年，馬丘比丘被列為世界遺產。馬丘比丘的建築為古典印加風格，其中保存最完好的三個設施是拴日石、太陽神殿和三窗廟，這些建築讓遊客能夠了解城市最初的樣貌，此外，馬丘比丘也是日本動畫大師宮崎駿繪製的《天空之城》裏飄浮在空中的都市「拉普達」的靈感來源。

馬丘比丘

Google 評分：4.8

聯絡電話：(084) 582030

地址：08680秘魯



9. 智利：復活節島

復活節島（Isla de Pascua），英語為Easter Island，位於智利以西外海，復活節島是世界上最與世隔絕的島嶼之一。島嶼的形狀呈現三角形，由三座火山組成，1995年列為世界遺產。最為人所知的就是復活節島上的880多尊的摩艾石像，神秘的巨型石像吸引觀光客和考古學家前往探究，各式摩艾石像遍佈全島，有的石像戴著紅帽子，有些石像還有眼珠，但石像主要都是長臉、長耳、削額高鼻，下巴稜角分明，表情堅毅。

在經過考古學家挖取後，發現摩艾石像不是半身石像，大多整齊排列在4公尺高的長形石台，並且背向大海，每尊石像高達7～10公尺，重量從20～90噸，最重的為200噸。摩艾石像代表著部落首領，為政治和宗教的權力象徵，每一個地點的摩艾都有著不同的故事，值得前往復活節島一探究竟。

復活節島

Google 評分：4.4

地址：智利瓦爾帕萊索復活節島



10. 非洲：塞倫蓋提國家公園

塞倫蓋提國家公園（Serengeti National Park）是坦桑尼亞的一座大型國家公園，以動物大遷徙而聞名，在1981年列入世界遺產。塞倫蓋提國家公園分為三個地形區：塞倫蓋提平原、西部走廊、北塞倫蓋提，塞倫蓋提國家公園是少數適合體驗動物獵遊的國家公園之一。

雖然動物遷徙幾乎全年都能看到，但最佳的觀賞時間是在6月下旬到10月之間，而每年遷徙的時間也會依據當年的氣候、雨量而有所不同，需要在出發前先做功課，不論是野生動物迷，或是大自然愛好者，站在遼闊的非洲大草原，感受非洲大自然與動物的迷人魅力，塞倫蓋提國家公園絕對能帶來一場難忘的旅程。

塞倫蓋提國家公園

Google 評分：4.8

聯絡電話：0764-597-219

地址：坦尚尼亞

營業時間：06:00-18:00



11. 澳洲：大堡礁

位於澳洲東北海岸的大堡礁（Great Barrier Reef）是世界上最大且最長的珊瑚礁群，由約2,900個獨立礁石和900個大小島嶼組成，其自然景觀非常特殊。在退潮時，部分珊瑚礁會露出海面，形成珊瑚島；當海面風平浪靜時，遊船經過時可以看到船下色彩繽紛的珊瑚，吸引來自世界各地的遊客前來觀賞絕美的海底奇觀。

大堡礁是由數十億隻微小的珊瑚蟲所建構，是生物建造的最大物體，甚至從外太空也能看到。由於生物多樣性豐富，1981年被列入世界自然遺產，也被CNN選為世界七大自然奇觀。對於澳洲原住民和托雷斯海峽島民來說，這片珊瑚礁從約一萬五千年前就與他們共同生活，並且深深影響他們的文化和信仰。

大堡礁

地址：澳洲大堡礁



