武漢美食必打卡3條街：雞冠餃/熱乾麵/重油燒麥　碳水愛好者天堂

武漢人過早是很有畫面感的。走路帶風的武漢人擁有邊走路邊吸溜麵條的絕技，騎車也能保證手裏的湯碗不撒。時間相對充裕的話，他們會選擇直接坐在馬路邊上開炫。這時善於觀察的武漢人就會發現一條物理定律，摞起來的塑料凳和塑料凳之間的吸引力，可比地球的引力還要大。



我已經很久沒被一座城市「吃服」過了，碳水疊碳水，在武漢過早的每一個上午，都是暈乎着過的。武漢的打工人們能強忍住不來一場酣暢淋漓的回籠覺，全靠對工資更強烈的渴望。

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我們成年人吃飯就吃兩樣，叫「這也想吃」和「那也想吃」。我最懂吃貨們的心思，所以這次武漢之行，直接安排3條武漢「過早密集型馬路」，「閉到眼睛買，séi莫斯都好七！」

1. 大成路（武昌）：最經典的過早一條街

大成路滿足我對過早的一切需求：美食多、店超密集，本地人也會來，而且位置上也靠近武漢的地標黃鶴樓，對我這種遊客來說，早上蕩來這裏過早簡直不要太合適了。

（1）有名堂雞冠餃

我到武漢的這天，雨下得像用臉盆往下倒的一樣，過早的人數驟減。但有且只有這家雞冠餃，等吃的顧客絲毫不見少，讓全員「鄂人」乖巧排隊的含金量，你懂吧？

過早的店通常來說，賣早餐的種類都不多，用網路黑話來說，這叫「品類垂直」。有名堂的攤就支在人家蘭州拉麵的房檐下，只買雞冠餃和油餅兩種小吃，我看按這生意的火爆程度，由攤變店也指日可待。

雞冠餃的做法是把麵糊澆在中間凸起的模具上，中間放一點肉餡，量不用多，提鮮而已。

有名堂的雞冠餃堪稱模板——麵糊很輕薄，肉不多但汁水多，一口下去是滿口的油香，是從過完早會回味到夜宵的美味！去大成路過早，我強烈推薦你嘗試。

有名堂雞冠餃

地址：大成路42號邊上

價格：5元（人民幣，下同）



（2）小秋餃子

大成路上元老級別的早餐店之一，原來開在菜市場邊上，至今開店已經快50年了。店裏的招牌有三樣，原湯的鮮肉水餃、勁辣的牛肉粉，以及紅油熱乾麵，我目測店裏忠實的老食客相當多。

衝着店名我來了一份原湯水餃，湯底的確味美，用的是熬出奶白色的豬骨頭湯，加了黑胡椒和味精提鮮，不過我覺得味精實屬多此一舉。

我對小秋家的餃子形態有點疑惑，因為長得和我們嘉興的小餛飩來得更神似，都是肉多多的，想要把人餵飽的。當然了，餃子味道是不差的，大清早來一碗湯湯水水的也十分落胃。

小秋餃子

地址：大成路66號

價格：12元



（3）李記鮮鮮魚糊湯粉

魚糊湯粉是武漢過早的特色小吃之一，我覺得它類似於胡辣湯，濃稠的糊餬口感，再用上湖北水產豐饒的優勢，加入了鮮魚，才有了魚糊湯粉這種很有碼頭氣息的食物。

大成路上賣魚糊湯粉的店很多家，我選這家，最大原因就是他們家的油條是現炸的，誰能拒絕吸飽湯汁的現炸油條啊！

魚糊裏「魚」的存在感其實不強烈，反而是黑胡椒更搶戲。加上胡蘿蔔丁、酸蘿蔔、蝦皮的輔助，魚糊這種新鮮事物我還是接受良好的。

我不太喜歡的點在於裏面的粉，細軟、一夾就斷，沒什麼口感。不過光是油條配魚糊，我也已經吃得相當滿足了。

李記鮮鮮魚糊湯粉

地址：大成路14號附1號

價格：9元



（4）麗華早點

南京人不會天天吃皮肚麵，杭州人不能天天吃片兒川，但是讓武漢人天天吃熱乾麵，他們真的可以！

麗華也是大成路上的資深老店之一，他們家的早餐種類算多的，但熱乾麵是不可撼動的招牌。武漢熱乾麵存在不同流派，麗華早點做的是醬汁比較濕潤的「武昌派」，麵條也是傳統的中細鹼麵。

麗華沒什麼花裏胡哨的創新醬汁或者澆頭，但是一筷子下去我的語言系統自動切換成「蒜鳥蒜鳥」（算了算了），親切得好像已經在武漢生活了20年。

麗華早點

地址：大成路8號

價格：12元



（5）王氏燒麥水餃

和麗華一樣，王氏燒麥也是正經八百的街坊店。

武漢的燒麥基本上說的是糯米燒麥，餡料是用糯米裹上炒過的豬肉肉丁、香菇碎、筍丁，再用糯米皮捏起來。別看燒麥個頭不大，特別頂飽。我發現街坊店的一大特徵就是實在，王氏燒麥裏的肉丁都超級加倍成肉塊了，一口下去忒滿足。

隔壁的汽水包我也順便來了一個，照理說，汽水包要在平底鍋上煎到兩面金黃，但是我這個更像是白胖的小包子，對比一下別家的就能看出區別了。我垂涎油渣蘿蔔絲餡的汽水包久已，希望下次去武漢可以讓我吃上。

王氏燒麥水餃

地址：大成路12號

價格：12元



2. 蘭陵路（漢口）：民國租界調調+老武漢煙火氣

蘭陵路很短，從頭走到尾也就600米，它卻是漢口過早的一個地標。遠在有「網紅店」這個詞之前，蘭陵路就是老漢口人的味蕾大本營，隨手一抓都是10年起步的老店。

（1）王記生燙牛雜麵館

一眼能望到頭的蘭陵路，卻有麵館三巨頭，明靜生燙牛肉麵館、劉記三狗牛肉麵館，以及我這次吃的王記生燙牛雜麵館，都是經過街坊久經考驗的老店，都靠譜。

最近杭州很流行生燙吊龍什麼的，生燙這種吃法，武漢人早10年就吃上了。遇事不決就點三合一的生燙粉，牛肉、牛雜和蘿蔔，澆頭給得很大方。

鮮牛肉沒有經過提前的滷製，在牛骨蘿蔔湯裏浮浮沉沉兩下就行了。粉的湯底直接用的滷汁，調料下得很重，但好在不會搶走牛肉本身的鮮味。牛肉超級超級嫩，肉的纖維感都沒那麼明顯了。

他們家的調味是比較重口的那種，所以單吃牛肉可能會覺得偏鹹，但是到了更難入味的蘿蔔，那一切就是剛剛好！

王記生燙牛雜麵館

地址：蘭陵路90號

價格：18元



（2）三鎮民生甜食館

很多武漢攻略裏都會提及的三鎮民生甜食館，分店不老少。

一般過早的店裏小吃種類有限，但他們家主打一個多而全，中午和晚上還會提供正餐，也是附近居民的固定食堂了。民生甜食館有超過60種早點，基本上想吃的武漢過早代表，他們家都有。

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糊米酒好喝的，是適合中國人的微糖甜度，裏面還加了像在西湖斷橋上暴曬後的我的軟爛湯圓。但在我吃過其他家「術業有專攻」的早餐店之後，民生甜食館的小吃只能說是不錯，驚豔倒還不至於。

如果時間緊張，只吃一家店，那選民生甜食館沒毛病。

三鎮民生甜食館

地址：多家分店

價格：20元



（3）金壺劉蘭陵藕粉

王記生燙牛雜麵館隔壁就是金壺劉，湖北湖泊超多，是全國蓮藕產量最高的省份，藕粉的品質也是數一數二的。如果評選最湖北的糖水，毫無疑問藕粉是會高票當選的。

藕粉用銅壺裏的熱水衝開，然後拼手速，一直攪拌成透明的樣子，最後再加入各種小料。

能嘗得出他們家的藕粉配料表很乾淨，味道全靠小料帶來，藕粉本身就只有天然蓮藕的味道。我還是蠻喜歡藕粉的，吃完飯正好來一碗溜溜縫。店裏還有同款的純藕粉可以買來帶回家。

金壺劉蘭陵藕粉

地址：蘭陵路56號

價格：10元



4. 嚴老幺燒麥

嚴老幺在武漢的名氣幾乎和蔡林記持平，我以為他們家只是資格夠老的老字號，但這次我吃過好幾家店，有了對比之後才發現嚴老幺的燒賣，原來這麼權威！

武漢的重油燒麥都是糯米餡的，糯米先蒸到半熟，晾涼後再和豬肉肉丁一起煸炒，重油、厚味、芡濃，二兩燒麥就能撐得人下田犁二里地才能消化。

嚴老幺的燒麥好就好在糯米蒸得夠透，口感很軟糯，混上肉丁、筍丁之後汁水更加豐富，能做出這種口感的燒麥，我在武漢吃到的店鋪是屈指可數的。

三鮮豆皮也是常年拿好評的，嚴老幺的豆皮出品就像一塊小蛋糕，相比其他家會更厚，料也是多到豆皮都兜不住，適合配蛋酒或者酒釀吃。

武漢的蛋酒蠻有特色的，是用生雞蛋直接兑酒釀和熱水衝開，會有蛋腥味，如果吃不慣的話慎點。

嚴老幺有好幾家門店，幾乎每家店都是常年排隊，不過隊伍走得很快，我覺得是值得一吃的。

嚴老幺燒賣

地址：自治街219號

價格：15元



和蘭陵路相連的黎黃陂路是武漢的另一個文藝地標，這一片在民國時期屬於俄租界，有一些保留下來的建築現在看還是很美麗。說句矯情的，這就是一頭理想一頭生活。

黎黃陂路有很多咖啡店、甜品店等等挺小資的店鋪，可以一起逛吃。

3. 四美塘路（武昌）：居民區裏深藏不露的過早聖地

如果「嫌棄」大成路和蘭陵路遊客太多（的確，但我也沒遇到需要等位的情況），那四美塘路絕對適合你。這裏是純正的居民區，前不靠景區、後不沾網紅店，而且交通方便，店也夠密集，不失為節假日遊客高峰期的過早選擇。

（1）嚴記特色餃子館

嚴記是四美塘這片人氣最高的雞冠餃，幾乎每天10點的樣子就賣完收攤了，生意超好。雞冠餃3塊錢一個，比有名堂貴，但個頭和用料也要紮實很多，這五毛貴得有道理。

但實話實說，我更喜歡有名堂的雞冠餃，皮薄、油香，而嚴記的口感更像鬆軟的油條，吃飽的功能性更強。

嚴記特色餃子館

地址：四美塘路65號附12號四美苑住宅小區

價格：8元



（2）天聲熱乾麵

武漢熱乾麵的主流是幹派和濕派兩大門派，也有像天聲熱乾麵一樣劍走偏鋒的滷派。顧名思義，他們家的熱乾麵就是在最後的環節，再澆一勺加了牛肉末的滷子也才5塊錢一碗，性價比賊拉高。

滷子的整體口感偏甜，而且醬料調的也是濕派的做法，這一碗倒有點沒那麼像熱乾麵麵了。如果你平時就覺得傳統熱乾麵太乾，那你大概率會喜歡天聲的做法。

天聲熱乾麵

地址：四美塘路65號附12號四美苑住宅小區

價格：9元



（3）傅老三豆皮

吃過那麼多家店，傅老三的豆皮被我評選為此行最佳。

我喜歡皮薄餡大的豆皮，所以評判標準也很簡單——糯米不能碼得太厚，不然會太像在吃飯；澆頭必須多，蛋皮煎得能有tree tree（脆脆）的口感最好，而傅老三的豆皮全中。

糯米經過提前調味，很有滋味，肉末、筍丁、香菇碎組成的澆頭更是多到蛋皮都裹不住的程度，這一張薄薄的蛋皮攤得也很見功夫。中途給了4次油，所以吃起來油會比較大，但超級滿足！

傅老三豆皮

地址：徐家棚村西南門旁(楊園鐵四院地鐵站D口步行340米)

價格：10元



（4）楊園陳老四

四美塘拐個彎還有一家楊園陳老四，如果不喜歡滷派的熱乾麵麵可以來吃這家，做麵的手法會更傳統。而且他們家是24小時營業的，非過早時間，隨時來都能餵飽你。

店裏的滷味是真誘人，牛肉切得比較小塊，但我看打菜阿姨手不發抖，肉給得不小氣的。看顏色，湯頭上一層紅油格外誘人，牛肉麵就是要稍稍帶點辣才帶勁。別看我之前吃了那麼多家，看到這幅賣相還是忍不住吞口水。

粉也好，中細的米粉順滑有韌勁，認真吃的話有米香。米粉在牛肉、香菜的掩護下，一根不落全吸溜進胃裏了。據說他們家的麵也蠻好的，用更有勁道的蕎麥代替小麥，下次有機會再來吃麵。

楊園陳老四

地址：楊園街電力新村社區西北4門東北50米

價格：13元



這次奮力一吃，也才堪堪吃了三條街，果然你可以質疑武漢好不好玩，但過早的實力，毋庸置疑！

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