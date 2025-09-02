酒店禁忌｜日酒店官方警告　千萬別在客房做1事　隨時遭列黑名單

住酒店注意事項｜酒店禁忌｜獨自入住酒店的大家，小心踩雷！最近，大阪有酒店於社平交台發布了一條影片，提醒遊客不要帶非住客朋友到酒店房間，一個看似無害的舉動，卻可能隨時被列入永久黑名單！不過，其實都有2大實用方法，教你如何安全享受與朋友相處時光，同時避免無意間觸犯法律，惹上不必要的麻煩，即看下文啦！



愈來愈多人愛上獨遊，但一個人入住酒店時就要更加小心了！除了注意人身安全，也要注意避免觸犯酒店規矩！

酒店禁忌｜切勿帶朋友上房！隨時惹刑責！

近來，日本大阪的Relief Hotel（難波大國町）於社平交台發布了一支影片，提醒遊客不要帶非住客朋友到酒店房間。鑑於不少旅客在預訂單人房後，私自帶朋友進入房間聊天或留宿，此舉動是違反了酒店的住宿條款，一旦被查獲，很可能會被列入酒店的永久黑名單，未來將無法再次訂房！

大家可能有所不知！日本的酒店尤其是商務酒店，是以住客人數計算收費，根據日本媒體《Financial Field》的報導，若旅客僅支付單人房的費用，卻有兩人或以上入住，已經涉及詐欺或非法入侵。除了會被要求支付額外的人數費用外，也有可能面臨罰款或法律訴訟等刑事責任！故千萬不要帶非住客的朋友上房啦！

酒店禁忌｜酒店建議！2方法避免刑責！

為免引起不必要的爭議或產生額外費用，酒店建議遊客如需在酒店內與非住客的朋友會面，可選擇酒店提供的公共空間，第一是酒店大堂，通常設有舒適的座位，適合短暫會面！第二是酒店餐廳、咖啡廳或酒吧，酒店的餐飲設施一盤都是對外開放，甚至部分酒店提供包廂服務，享用更私密的空間之餘，亦能避免刑責。

