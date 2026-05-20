遊日禁忌｜護照不隨身罰$5千！4大罰款地雷　戴耳機踩滑板車都錯

日本旅遊禁忌｜日本單車罰款｜隨着日本租借電動滑板車申請不受規限，成為港人遊日的熱門代步工具。許多旅客誤以為免駕照即代表不受監管，導致違規行為頻生。因此，日本政府早前修訂《道路交通法》，針對單車／電動滑板車違規引進了「青切符」制度（交通違規告知制度），並於2026年4月正式實施，違例者面臨過萬日圓（約590港元）罰金甚至刑事責任。除了該規例外，遊日時還有4項極易中招的常見罰款地雷，即睇下文！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

日本電動滑板車 青切符新制5規例

自2023年7月起，日本放寬《道路交通法》後，租借電動滑板車的門檻大幅降低，電動滑板車已成為港人遊日的熱門代步工具。只要年滿16歲，使用符合「特定小型原動機付自転車」規格的車輛，即可無需駕照行駛。

不過，日本於今年4月1日起，針對單車及滑板車引進青切符新制（交通違規告知制度），違規者將面臨過萬日圓罰金。

電動滑板車最近成港人遊日的熱門代步工具。（AI生成圖）

日本青切符（交通違規告知制度），針對以下違規行為，警察可以直接開藍色罰單。據《道路交通法》罰款金額如下：

【1】單手操作手機／注視螢幕：罰款12,000日圓（約590港元）。

【2】衝紅燈／逆線行駛：罰款6,000日圓（約300港元）。

【3】單手駕駛（如撐傘、拿重物）：罰款5,000日圓（約250港元）。

【4】行駛時配戴耳機：罰款5,000（約250港元）日圓。

【5】兩車並排騎行：罰款3,000（約150港元）日圓。

日本旅遊｜日本常見罰款事項：

除了青切符新制以外，還有4大日本常見罰款事項，其中1項更面臨坐監！

日本禁忌｜亂丟垃圾天價罰款1,000萬或面臨監禁

日本向來極度重視環境整潔，對廢棄物處理的要求極其嚴格。根據日本《廢棄物處理法》，非法棄置垃圾（不按規定隨地亂丟）屬於嚴重刑事罪行。違法者最高可被處以1,000萬日圓（約51萬港元）罰金，情節嚴重者甚至會被判處監禁。

日本禁忌｜電子煙/加熱煙同樣受限！路上違規即罰

雖然日本吸煙文化盛行，但在大多數是禁止路上吸煙的區域，吸食加熱煙或電子煙同樣被視為吸煙行為，必須進入指定區域，罰金由2,000至5,000日圓（約120至250港元）不等，通常要求即時繳交。

日本大多數路是禁止吸煙的區域，加熱煙或電子煙同樣被視為吸煙行為。（AI生成圖）

日本禁忌｜護照不隨身罰10萬日圓

遊日本到達酒店後就想放下行裝，不過切記護照必須隨身攜帶！因為根據日本《入管法》，外國旅客在日本逗留期間，必須隨身攜帶護照以備檢查，若在街頭遇上警察臨時檢查而無法出示，或拒絕出示證件，即屬違法，最高可被處以10萬日圓（約5,200港元）罰款，所以護照一定要跟身！

外國旅客在日本逗留期間必須隨身攜帶護照以備檢查。（AI生成）

日本禁忌｜未滿18歲10點後入電子遊樂場

去電子遊樂場夾公仔也是許多港人必到的行程，不過，根據日本《風俗營業法》嚴格規定未成年人士進入電子遊樂場（如夾公仔機店或機舖）的時間，未滿16歲人士須在下午6時前離店，只有在監護人陪同下才可逗留至晚上10點，此外未滿18歲人士亦一律禁止於晚上10點後在店內逗留，因此同行有小朋友就要留意！

（全文完）👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略