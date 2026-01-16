關西機場限定手信15款：呼吸朱古力/章魚燒薯條/魷魚煎餅/費南雪

到日本旅遊，最後在登機前，一定把握時間在機場購物，當然少不了替自己與親友帶些特色伴手禮（手信）。關西機場的免稅店彙集大阪、京都、神戶等地區限定與關西機場限定美食甜點，從經典的固力果零食、創意十足的章魚燒千層酥到精緻的和菓子與人氣甜點應有盡有，琳瑯滿目的選擇讓人忍不住多帶幾盒。



現在就盤點15款關西機場必買伴手禮，無論是想挑戰獨特風味還是經典熱銷款，關西機場都能一次滿足你。

關西國際機場介紹

位於日本大阪灣人工島的關西國際機場（Kansai International Airport），被譽為日本關西門戶，機場主要由意大利建築師倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）和日本建築師岡部憲明設計，第一航廈擁有全球最長的旅客航站大廳，第二航廈則專為廉價航空使用，旅客可以透過 JR 西日本、南海電鐵快速抵達大阪市區，也能搭乘巴士往返京都、神戶、奈良，或是利用高速船直達神戶港。

關西機場必買伴手禮

1. 固力果（Glico）：Baton d'or

固力果（Glico）推出的 Baton d'or（バトンドール）」被譽為「Pocky 界 LV」，將大家熟悉的 Pocky 精緻化，除了原味、草莓、焦糖、抹茶口味之外，還會不定期推出期間限定口味，目前全日本只有六個販售據點。

此外，Baton d'or 餅乾棒還有機場限定的口味「牛奶砂糖」，只有在大阪國際機場、神戸機場、關西機場才買得到，是當地人與國外遊客必買的伴手禮。

2. 阿彌陀池大黑：大阪花餅乾

大阪老字號點心店阿彌陀池大黑（あみだ池大黒），創業至今已有200年的歷史，除了長期熱賣的「岩米香」和「栗米香」之外，阿彌陀池大黑推出的花朵造型的大阪花餅乾（大阪花ラング），一推出就成為話題。

花朵造型的貓舌頭餅乾，搭配奶油與點綴上乾燥草莓與藍莓，並分為3入、6入、9入、24入的包裝，無論當作下午茶點心或送禮都很適合。

3. 京都北山：茶之菓

京都北山 Malebranche 的必買人氣伴手禮「茶之菓」，外層的抹茶餅乾是以自家茶園的高品質抹茶烘烤製成，中間夾著白朱古力，入口茶香撲鼻，加上白朱古力完美融合，是下午茶的最佳點心選擇。

4. 瓢月堂：章魚燒千層酥

創立於1962年的瓢月堂（瓢月堂について）將大家到大阪必吃的人氣小吃「章魚燒」做成千層酥，以國產100%的章魚粉、粗糖與核桃烘烤成千層酥，再撒上海苔粉、鰹魚粉與鹹甜醬汁，酥脆焦香的章魚燒千層酥鹹甜交織，讓人一口接一口，喜歡嚐鮮的人一定要買來品嚐。

5. 石屋制菓 ISHIYA：美冬抹茶

「美冬」是石屋制菓（ISHIYA）除了白色戀人之外，所推出的人氣系列甜點，以瑞士調温朱古力（couverture）為原料，酥脆的派皮層層包裹餡料，外層再裹上朱古力。

除了基本口味之外，也會推出季節限定口味，而機場限定的抹茶口味，包裝以典雅的深綠色基調，適合當伴手禮送給親友。

6. MARUSHIGE：呼吸朱古力

日本老字號甜點專門店 MARUSHIGE（まるしげ）的呼吸朱古力（呼吸チョコ）是大阪關西地區非常受歡迎的伴手禮，在1992年以提拉米蘇朱古力為名，後來更名為「呼吸朱古力」，寓意希望能與親友分享、氣息相通。

朱古力以香脆杏仁為核心，包裹上濃郁馬斯卡彭芝士奶油，再包裹不同口味的粉末。

7. Henri Charpentier：費南雪

法式甜點店 Henri Charpentier 源自日本兵庫蘆屋市，創辦人希望將法國甜點的美味傳遞給更多人，推出多款招牌法式點心，其中以費南雪（Financier）最為知名。

費南雪口感細膩也方便常温保存，Henri Charpentier 還有機場國際線的限定版金塊費南雪（Gold Bar Financier）與銀塊費南雪（Silver Bar Financier），分別為原味與抹茶口味，精美的禮盒包裝常被作為節慶送禮首選。

8. 東京芭娜娜：關西限定小小兵

日本人氣伴手禮「東京芭娜娜」以鬆軟的海綿蛋糕包裹濃郁香蕉卡士達醬，深受大家喜愛。

除了基本款之外，也推出許多人氣IP聯名款像是寶可夢、哆啦A夢，還有關西限定的「小小兵in關西」，有香蕉朱古力蛋糕跟香蕉牛奶朱古力夾心餅乾，到大阪旅遊千萬別錯過。

9. 東京芭娜娜：關西機場限定朱古力蛋糕

除了關西限定的「小小兵in關西」，還有一款關西機場限定朱古力蛋糕，在一層層的海綿蛋糕塗上滑順的香蕉奶油，外層在淋上濃郁的朱古力，最上方再點綴東京芭娜娜的經典標誌黃色香蕉朱古力，在登機前一定要買一下這款只有關西機場才有的限定甜點。

10. Calbee 卡樂比：關西限定章魚燒薯條

卡樂比（Calbee）的 Jagarico（ジャガリコ）薯條是日本人氣零食，除了常見的基本款口味之外，口味也不斷推陳出新，特別為關西地區（大阪、京都、兵庫、奈良、和歌山、滋賀）推出章魚燒醬的限定口味，酥脆的 Jagarico 薯條搭配章魚燒醬汁呈現大阪街頭的特色小吃。

11. 伊藤久右衛門：宇治抹茶草莓松露

以抹茶聞名的京都伊藤久右衛門擁有眾多人氣點心，其中推出的宇治抹茶草莓松露深受遊客喜愛，在草莓外包裹抹茶朱古力再撒上宇治抹茶粉，口感層次豐富，讓人一吃就愛上。

12. KONDITOREI KOBE：法式吐司夾心餅乾

KONDITOREI KOBE 的法式吐司夾心餅乾以法式吐司為靈感，使用六甲山麓的牛奶製作餅乾，並在中間夾白朱古力，香脆的餅乾散發楓糖香氣。

除了常温品嚐之外，也推薦冷藏後享用，冰涼的口感增添餅乾的酥脆度，讓人一片接一片。

13. 越前海鮮俱樂部：大阪限定魷魚煎餅

海鮮煎餅專賣店「越前海鮮俱樂部」推出大阪限定地的咖哩口味魷魚煎餅與章魚煎餅，每一片煎餅都經過精心烘烤和油炸，酥脆口感越吃越過癮，無論當作下午茶點心或是下酒零食都很適合。

14. 向新（むか新）：機場限定Kubomi 抹茶餅乾

創立於1892年的大阪老字號洋菓子店「向新（むか新）」，名稱源自於創辦人向井新興門，近年推出一款機場限定點心「KUBOMI抹茶牛奶餅乾」，餅乾以宇治抹茶製成，中間包裹滑順的白朱古力，一推出就迅速成為熱門伴手禮，目前只有在關西國際機場、大阪國際機場以及神戶機場買的到，喜歡抹茶甜點的人千萬不要錯過。

15. 小樽 LeTao：芝士蛋糕

北海道的小樽洋菓子舖「LeTAO」以濃郁的芝士蛋糕征服大家，人氣招牌的雙層芝士蛋糕是由北海道鮮奶油與意大利馬斯卡彭芝士製作，上層為滑順的生芝士，下層是烤芝士蛋糕，兩種口感堆疊出濃厚乳香與輕盈綿密。

使用保冰袋攜帶就不必害怕變質，拍照上傳社群肯定引起話題，是份好吃到捨不得分送出手的美味。

關西國際機場

Google 評分：4.0

聯絡電話：072-455-2500

店家地址：1番地 Senshukukokita, Izumisano, Osaka 549-0001日本



【本文獲「輕旅行」授權轉載。】