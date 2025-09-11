心齋橋商店街7大必買｜藥妝/波鞋/手信！一店可買曬黑Hello Kitty

心齋橋必買藥妝｜心齋橋必買零食｜大阪心齋橋是遊客到訪大阪的必到景點，這裡集合了藥妝、零食、手信等各式各樣的店舖，令人眼花撩亂。《香港01》好食玩飛記者為大家整理了7大必逛店舖，當中更有近期大熱的曬黑Hello Kitty，即看下文啦！



心齋橋商店街必買｜【1】お菓子のデパート よしや 心斎橋店——DARS、Pocky、KitKat朱古力

「お菓子のデパート よしや」主打以批發價，販售各種知名品牌零食，讓消費者能以超值價格掃貨！部分商品甚至可享15%至70%的折扣，相當於定價的5折或更低！必買零食當然是明治、DARS、Pocky、KitKat等知名品牌巧克力，KitKat更有各種日本限定或地區限定的特別版零食！在計劃買手信的你，別錯過這商店！

お菓子のデパート よしや 心斎橋店

地址：大阪市中央区南船場3-10-1（心斎橋筋商店街）

交通：地下鐵御堂筋線心斎橋駅步行約4分鐘

營業時間：07:15 - 20:45



心齋橋商店街必買｜【2】スギ藥局（SUGI）——美妝保養產品

心齋橋作為大阪最熱鬧的購物區，而スギ藥局（SUGI）是其中相當受歡迎的一家連鎖藥妝店。它不僅提供多元化的商品，除了販售基本的藥品、化妝品和日用品，還有販食品、零食，甚至自家品牌的商品，滿足消費者一站式購物的需求。

（小紅書@日本優惠券）

在藥品方面，EVE止痛藥、武田合利他命EX PLUS、興和顧多整腸錠α3+、S-SELECT綜合感冒藥是值得購買「看門口」！而美妝保養方面，有網民推薦選購S-SELECT UV防曬系列、ELIXIR怡麗絲爾膠原新肌光速精華、HAKU驅黑淨白露IV以及毛穴撫子日本米精華保濕面膜。

スギ藥局（SUGI）

地址：大阪府大阪市中央区心斎橋筋一丁目3番22号

交通：大阪地下鐵心斎橋駅步行約2分鐘

營業時間：09:00 - 24:00



心齋橋商店街必買｜【3】日曬及列Hello Kitty

相信各位少女心的你，去大阪一定會尋覓近期大熱的日曬及列Hello Kitty！有網民發現大丸百貨本館2樓有售！款式比香港多之餘，價格更便宜！除了大丸百貨本館，心齋橋PARCO店亦能購買這款可愛飾物！

大丸百貨本館

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-7-1

交通：南海線難波站步行15分鐘／大阪地下鐵禦堂筋線新大阪站心齋橋站（南出口）地下通道直達



心齋橋PARCO店

地址：大阪市中央區心齋橋筋 1-8-3（心齋橋PARCO百貨5F）

交通：心齋橋站4-A岀口步行直達



心齋橋商店街必買｜【4】BALL & CHAIN——刺繡環保袋

Ball&Chain是一間以環保購物袋聞名的日本品牌，在大阪心齋橋大丸百貨設有分店。品牌理念是將環保購物袋融入時尚生活，讓環保成為一種日常習慣。他們最具代表性的產品就是刺繡圖案的環保袋，這些購物袋不僅實用，更以精緻的圖案和豐富的色彩著稱。

Ballchain

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1-7-1大丸百貨B1層

交通：南海線難波站步行15分鐘／大阪地下鐵禦堂筋線新大阪站心齋橋站（南出口）地下通道直達



心齋橋商店街必買｜【5】BOO'S MARKET——雜貨店

店裡充滿著大家兒時的卡通公仔，例如海綿寶寶、芝麻街、魔髮精靈Troll doll、Care Bear等。店舖的裝潢是色彩繽紛，除了可以尋獲兒時回懷，打卡也是一流！

BOO'S MARKET

地址：大阪市中央区西心斎橋1-9-28リーストラクチャー西心斎橋310

交通：心齋橋站7號岀口步行5-10分鐘



心齋橋商店街必買｜【6】WORM OSAKA——聯名款、限量版球鞋

位於大阪心齋橋南船場的WORM OSAKA，是一間知名的運動鞋專賣店，販售稀有、聯名款和限量版的球鞋而聞名，是許多球鞋愛好者的朝聖地！品牌涵蓋Nike、adidas、Yeezy等，連經典的Air Jordan系列、Dunk、Air Max都有。

WORM OSAKA

地址：大阪市中央区南船場4丁目13-10

交通：心斎橋駅步行約5分鐘



心齋橋商店街必買｜【7】Naniwa——菲林相機

位於大阪心齋橋的Naniwa，是日本關西地區最大的二手相機專賣店之一，已有70多年歷史，從經典的膠片機到最新的數碼單反、相機包、三腳架、濾鏡等周邊配件應有盡有。菲林相機型號包括Kodak Gold 200、Portra 400，還有Fujifilm XT400與5207等。無論你是專業攝影師，還是攝影入門愛好者，都能找到適合你的相機和鏡頭！

Naniwa

地址：中央区心斋桥筋1丁目3-12

交通：心斎橋駅步行約3分鐘／長堀橋駅步行約9分鐘



