深圳美食｜萬象天地吃鴿專門店　石歧乳鴿10多種經典+創新美味

深圳首家「吃鴿專門店」開在萬象天地。



鴿煲只用中山石岐乳鴿，能吃到鴿子的N種做法。石斛鴿煲，脆皮乳鴿，鹽焗乳鴿，鴿子煲仔飯，豉油滷鴿，木瓜蒸鴿……

鎮店招牌石斛鴿皇煲：像吃脆皮雞一樣吃鴿子

野當鮮鴿皇飯店，主打中山石岐乳鴿，融入粵式經典做法，深圳首店正式落地萬象天地。鎮店兩道必點，石斛鴿皇煲和黑松露三拼鴿皇飯，幾乎是每桌的標配。

6道人工篩選石岐乳鴿 鮮切現賣

店裏用的都是人工篩選的石岐乳鴿，每隻都經過六道工序把關，新鮮切好馬上上桌，肉質嫩得一撕就化開。

推車上桌 現搗鮮石斛

鴿皇煲的靈魂在湯底，石斛熬煮的湯色清透，入口帶着淡淡草本清香。推車上桌，再加入現搗鮮石斛，清潤與鮮美交織。開鍋涮入鴿肉，細嫩滑口，越吃越回甘。

吃鴿皇煲必點 黑松露三拼鴿皇飯

來吃鴿皇煲，一定別錯過黑松露三拼鴿皇飯。熱氣騰騰的瓦煲一開蓋，黑松露的馥郁香氣先撲面而來，臘味的鹹香和鴿肉的鮮嫩交織在米香裏，鍋巴焦脆，一口下去滿足感直接拉滿。

當家頭牌：招牌果木脆皮乳鴿

當家頭牌，招牌果木脆皮乳鴿。只用石岐乳鴿，醃製上皮水，風乾後，再用果木慢火烤制，高温熱油逼脆。整隻上桌，小巧玲瓏，直接上手撕着吃，才過癮。

只用荔枝木 現點現烤 汁水更足

全程只用荔枝木烤制，帶出獨特果木清香。堅持現點現烤，每一隻乳鴿都是剛出爐的熱氣騰騰，皮脆肉嫩，香氣撲鼻。招牌果木脆皮乳鴿一般是1開2上桌，金黃的外皮一口咬下咔滋作響，香氣帶着果木的清甜，鴿肉鮮嫩多汁，細滑不柴，越嚼越出味。

吃鴿專門店：鴿子的N種吃法👇👇👇

1. 客家鹽焗鴿

客家鹽焗鴿，傳統粗鹽文火焗制，鎖住鴿肉本身的鮮香。外皮金黃微皺，鹹香沁入骨裏卻不過鹹，肉質細嫩緊實，入口汁水豐盈。

2. 油潑香辣鴿皇

油潑香辣鴿皇走的是川味路子，紅亮的湯底翻滾着辣椒與花椒的香氣，熱辣撲鼻。乳鴿切塊裹滿香辣湯汁，皮脆肉滑，越煮越入味，一口下去又辣又香。

3. 金陵鹹水乳鴿

金陵鹹水乳鴿的靈感，正是來自南京經典的鹹水鴨做法。皮色微白油潤，肉質緊實鮮嫩，小巧的乳鴿比鴨肉更細緻，每一口都帶着淡雅滷香。

4. 豉油王鴿皇

豉油王鴿皇，火候拿捏得恰到好處，皮色油亮透紅。外皮帶微甜，鴿肉細嫩滑口，醬香濃郁卻不掩鮮味。

5. 煙燻香茅烤乳鴿

請客吃飯別錯過這份煙燻香茅烤乳鴿，擺盤精緻，上桌氣派。乳鴿先醃後烤，香茅的清新融入肉質，外皮焦香脆口，內裏依舊鮮嫩多汁。煙燻的醇厚與香茅的清爽，在口中久久不散。

6. 鴿皇燉湯：石斛燉鴿皇、陳皮燉鴿皇湯

鴿皇不僅能烤能焗，做燉湯同樣出彩。石斛燉鴿皇湯色清亮透澈，入口帶着淡淡清香；陳皮燉鴿皇湯則是另一種風味，陳皮的清香與微苦中和了鴿肉的油潤，湯味醇厚又解膩。

7. 更多吃法

這裏有鴿子的N種吃法，潮州滷鴿子、沸騰椒麻鴿子、沙薑焗鴿皇、木瓜清蒸滑鴿......每種做法都把鴿子的鮮美演繹到極致。

深圳首店開進萬象天地

野當鮮鴿皇飯店，深圳首店開進萬象天地，寬敞明亮的空間，簡約又不失質感。

日常小聚，亦或是節日聚餐，都能找到自在的氛圍。環境舒適，氛圍輕鬆，是聚會小酌的理想去處。

野當鮮鴿皇飯店

地址：南山區深圳萬象天地LG層NLG31

交通：地鐵1號線高新園站A口，步行440m

營業時間：11:00-21:30

