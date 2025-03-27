武漢酒店8間推介｜1000呎巨房／近商場／長江靚景／人均$243起

撰文：張雨靜
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武漢酒店｜很多港人都喜歡乘坐高鐵到武漢旅遊，全因不到4個多小時的車程，就可以從香港西九龍站直達武漢！當地有不少熱門的景點，例如黃鶴樓、湖北博物館、古德寺等等，三、四月更是武漢賞櫻的季節！今次《香港01》「好食玩飛」頻道就幫大家整理了8間位於武漢的星級酒店，其中一間更利用歷史建築物改建而成，是人氣的打卡點！

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武漢酒店推介【1】武漢風貌巴公邸酒店（HOTEL BANOV TOWNSCAPE WUHAN）

武漢風貌巴公邸酒店（HOTEL BANOV TOWNSCAPE WUHAN）在2024年新開幕，酒店利用漢口地標性歷史建築「百年巴公房子」改建而成，裝修設計保留著建築物濃厚的歷史風貌，充滿俄羅斯風情，是一間與眾不同的酒店！難怪榮獲Trip.com評為「武漢當地風情酒店第4名」。酒店提供45間客房，每間客房的設計都別出心裁！

此外，酒店更邀請了米芝蓮星級大廚Mr.Stefan Stiller攜手打造餐廳「巴公小酒館（Le Marchand）」，提供法式餐飲。酒店還設有萬里茶道展覽館、大巴公中庭花園、24小時健身房和屋頂花園，為住客提供休閒的活動空間。

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武漢風貌巴公邸酒店（HOTEL BANOV TOWNSCAPE WUHAN）
房價：人均HK$553／晚起（高級大床房）
地址：武漢江岸區洞庭街73號
交通：大智路地鐵站步行約15分鐘
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武漢酒店推介【2】武漢萬達瑞華酒店（Wanda Reign Wuhan）

武漢萬達瑞華酒店（Wanda Reign Wuhan）位於東湖風景區，酒店周邊除了可以看到漂亮的風景，還有凱德廣場1,818商場，是提供消閒、購物、餐飲的好地方，非常方便。酒店大堂裝修非常有氣派，更被住客大讚為金碧輝煌，難怪被Trip.com冠上「湖北奢華酒店第1名」的名譽。酒店提供413間客房，部份湖景套房備有落地大玻璃窗，可以看到窗外無敵江景！而設施有室內游泳池、健身室、SPA、乒乓球室、桌球室、KTV等等，有充足的休閒娛樂設施及場所。

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武漢萬達瑞華酒店（Wanda Reign Wuhan）
房價：人均HK$459／晚起（荷里活雙床房）
地址：武漢武昌區水果湖街東湖路138號
交通：水果湖地鐵站步行約2分鐘；武昌火車站行車約17分鐘
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武漢酒店推介【3】武漢泛海費爾蒙酒店（Fairmont Wuhan）

武漢泛海費爾蒙酒店（Fairmont Wuhan）是雅高集團旗下酒店，酒店走現代法式簡約風格，所有設施的設計風格都簡約大方，因此被Trip.com評為「湖北Instagram打卡酒店第1名」。提供客房315間，客房面積由560呎起，部份客房面積更達1,200呎，非常寬敞舒適！不少住客都大讚客房設備完善，喜歡聽歌的朋友更加就要試試床頭的藍牙音響設備。而休閒設施就有室內游泳池、健身室、SPA。酒店鄰近萬松園小吃街，晚上不妨去買宵夜大飽口福。

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武漢泛海費爾蒙酒店（Fairmont Wuhan）
房價：人均HK$402／晚起（費爾蒙雙床房）
地址：武漢江漢區淮海路249號
交通：武漢商務區地鐵站步行約5分鐘；後湖火車站行車約13分鐘
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武漢酒店推介【4】武漢世茂希爾頓酒店（Hilton Wuhan Riverside）

武漢世茂希爾頓酒店（Hilton Wuhan Riverside）地點非常便利，地鐵出站後步行6分鐘即達，無論是出行、吃飯、逛街都非常方便，酒店周邊還有著名的打卡景點，如晴川閣、小龜山、黃鶴樓等等。酒店位於漢陽江畔，所提供的336間客房，當中有一半以上是180度江景房，能看到長江無敵靚景，因此榮獲Trip.com「湖北靚景酒店第2名」的榮譽。中餐廳亦非常出名， 提供正宗的湖北菜，有興趣的朋友不妨試試。

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武漢世茂希爾頓酒店（Hilton Wuhan Riverside）
房價：人均HK$282／晚起（希爾頓大床房）
地址：武漢漢陽區濱江大道189號
交通：攔江路地鐵站步行約9分鐘；武昌火車站行車約14分鐘
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武漢酒店推介【5】武漢漢口喜來登大酒店（Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotel）

武漢漢口喜來登大酒店（Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotel）是萬豪國際集團旗下酒店，獲Trip.com評為「武漢豪華酒店第6名」。酒店地點非常便利，打造15分鐘生活圈，地鐵出站步行9分鐘即達，旁邊就是萬達廣場、泛海城市廣場，無論是購物、吃飯都非常方便。酒店備有500間客房，客房面積由538呎起，最大可達1,055呎，寬敞舒適。酒店配套有健身室、室內恆溫游泳池、兒童遊樂場，能滿足基本的需要。

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武漢漢口喜來登大酒店（Sheraton Grand Wuhan Hankou Hotel）
房價：人均HK$252／晚起（高級豪華雙床房）
地址：武漢江漢區範湖路80號
交通：雲飛路地鐵站步行約9分鐘；後湖火車站行車約13分鐘
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武漢酒店推介【6】武漢襄投萬豪酒店（Wuhan Marriott Hotel Wuchang）

武漢襄投萬豪酒店（Wuhan Marriott Hotel Wuchang）屬萬豪國際集團旗下酒店。酒店於2023年開幕，坐落於沙湖旁邊，景觀上前擁沙湖、後擁東湖，同時被楚河環繞，加上房間在45樓以上，可以看到高空的景色，如果客房面向東湖，早上還可以看到日出湖景，因而獲得「湖北靚景酒店第1名」的名譽！酒店提供301間客房，客房面積由430呎起，客房有面向「沙湖」或「湖景」可選，訂房時可以多留意。

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武漢襄投萬豪酒店（Wuhan Marriott Hotel Wuchang）
房價：人均HK$326／晚起（豪華大床房）
地址：武漢武昌區中北路219號
交通：青魚嘴地鐵站步行約2分鐘；武昌火車站行車約14分鐘
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武漢酒店推介【7】武漢馬哥孛羅酒店（Marco Polo Wuhan Hotel）

武漢馬哥孛羅酒店（Marco Polo Wuhan Hotel）為馬哥孛羅酒店集團旗下酒店。酒店在2024曾經翻新裝修，所以設備、用品都比較新，酒店備有352間客房，當中最受歡迎的莫過於「270江景客房」！

如果喜歡欣賞風景的朋友，不妨選270度尊貴江景客房，客房面向長江，白天可以俯瞰武漢江景，晚上可以在房間欣賞江景燈光SHOW，部份房間更可以看到日出美景！酒店更被Trip.com評為「湖北靚景酒店第8名」！酒店同時亦配備健身房、游泳池等休閒設施，至於酒店早餐款式選擇亦比較多，值得一試。

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武漢馬哥孛羅酒店（Marco Polo Wuhan Hotel）
房價：人均HK$298／晚起（高級雙床間 ）
地址：武漢江岸區沿江大道159號
交通：大智路地鐵站步行約20分鐘；武昌火車站行車約25分鐘
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武漢酒店推介【8】武漢漢陽威斯汀酒店（The Westin Wuhan Hanyang）

武漢漢陽威斯汀酒店（The Westin Wuhan Hanyang）屬萬豪國際集團旗下酒店。酒店在2023年開業，提供332間客房，客房的設備都比較新淨。酒店交通便利，如果乘坐地鐵出行，步行至地鐵站僅7分鐘車程，前往景點亦非常方便，10分鐘車程可達武漢動物園、武漢美術館，15分鐘車程可達歸元禪寺、晴川閣等等，適合到當地觀光的朋友。酒店樓下亦有沃爾瑪、武漢摩爾城，能滿足購物需要。

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武漢漢陽威斯汀酒店（The Westin Wuhan Hanyang）
房價：人均HK$243／晚起（豪華大床房）
地址：武漢漢陽區龍陽湖東路9號
交通：王家灣地鐵站步行約7分鐘；龍陽村地鐵站步行約14分鐘
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