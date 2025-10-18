深圳「最舒服綠道」環西麗湖碧道　行山踩單車友好｜地鐵直達

讓湖光山色充盈生活，循水、穿林、見湖、溯溪、問山。



環西麗湖碧道，深圳「最舒服，含金量最高」的綠道，擁有公園裏的空調房、咖啡廳，甚至還有「光影藝術館」。

徒步&騎行，人少景美。深圳遊玩計劃，Action！

環西麗湖碧道 環湖而行 輕鬆徒步

找個時間走進森林，看一些野生的快樂，站在山野之間，放放風～

環西麗湖碧道，是深圳首個綠道與碧道合二為一的綠色生態廊道，之前因為設計感建築和「公園空調房」火出圈，走完全程後才發現寶藏程度遠不止這些，簡直是深圳「最舒服、含金量最高」的碧道，親測人少景美。

2024 MUSE Design Awards金獎「設計界奧斯卡」

環西麗湖碧道，將美景與舒適感藏在每一處細節裏，一環九景看遍山林田溪湖，環湖而行，就能看遍城市、村落、山林、水系，滿滿的原生態大自然，放眼望去漫山遍野皆是綠意。

巧妙的佈局設計，使環西麗湖碧道榮獲有「設計界奧斯卡」之稱的MUSE設計獎，景觀類公園及開放環境金獎，這也是深圳市唯一獲得該類別大獎的項目。

16.2KM森林漫步 途徑湖泊、山林、城市、村落

環西麗湖碧道全長16.2KM，串聯起西麗的大片山林和湖泊，擁有問山疊水、悦動大磡、橫塘垂硯、寫意三河、稻香尺案......等9大特色景觀節點，有獨具匠心的現代建築，也有難得可見的田園風光，自然與美學並存。

難度係數適中 新手友好

遊玩路線全員友好，有專為步行和騎行設計的綠道，也有騎行驛站、休憩驛站，在這條「會呼吸」的綠色長廊裏，所有人都能找到屬於自己的節奏。

Tips：周末節假日共享自行車禁止入園，寵物不可入園。



於山野間沉浸式森林吸氧

本次遊玩路線：湖濱公園-問山疊水驛-橫塘垂硯-稻香尺案-寫意三河-白芒驛



精選了碧道中不可錯過的遊玩節點，漫遊之路，由此開始。

1. 湖濱公園

由西麗湖牌坊進入環西麗湖碧道，開啟深度漫遊。

沿着蜿蜒的綠道前行，夕陽平台在眼前鋪展，與無垠的大草坪自然銜接，見山、見湖、見綠......這裏也是遠眺西麗塔的最佳視角，藍天映襯下的塔身輪廓分明，與粼粼湖光遙相呼應，更多了一份寧靜。

2. 問山疊水驛

沿着碧道一路穿溪過橋，遊山見水，便到了景如其名的「問山疊水驛」，簡直是天然的森林氧吧，也是碧道中最為出圈的一部分。

湖邊的特別設計建築、公園湖景空調房、水面屋頂、近湖咖啡廳......褪去都市生活的匆碌，在層層疊水之間觸摸雲影，洞見湖光、叩問遠山。

向上走·水面屋頂

建築佈滿水景平台，層層疊疊，每一處都是一個小小世界，群山、樹木、天空、雲朵倒映在清澈的水面上，如同天空之鏡。

整個頂層可以將「問山疊水驛」盡收眼底，耳邊伴隨着潺潺的流水聲，感官被瞬間放大，每一步都像踏入詩意的秘境......

公園裏·湖水邊·空調房

超大落地窗如畫框般將湖光山色引入室內，坐在這裏安靜地賞景發呆、看書、小憩片刻，原來愜意也可以這麼簡單。

一邊是空調帶來的清涼舒適，一邊是窗外觸手可及的自然美景，既滿足了踏青賞景的心，又不必擔心室外炎熱。

湖面如鏡，倒映着藍天白雲、荷葉田田，與岸邊的樹木、錯落的山石交織成畫，彷彿將莫奈筆下的花園搬進了現實。

3. 光影藝術館-白芒驛

白芒驛，獨特的幾何美學、流動的光影韻律與搖曳的狗尾巴草，成為了深圳新的熱門打卡地，不妨穿梭於白芒草甸，閒坐於林蔭台地，看屬於深圳的浪漫。

建築如沙丘般從大地中自然生長而出，流暢的曲線與光影共生，宛如一座生長在自然中的光影藝術館。

漫步其間，不用刻意尋找角度，每一處轉角、抬頭間的明與暗交錯，都是更加美好的風景，彷彿步入《紀念碑谷》的迷宮世界。

驛外，大片狗尾巴草在風中輕搖，柔軟的葉片夾爬滿了坡道，當陽光斜照時，光影在牆體間流動，草尖泛着金光，靜謐而浪漫。

4. 湖上浮島-橫塘垂硯

橫塘垂硯筆狀的驛站建築體橫跨池塘，如墨筆擱於硯盤上。

這裏曾是西麗湖東北邊的山湖釣場，採用「水下森林」改造後，如今成為水墨藍嶼般的生態浮島，水天相映，眼前大片的池塘摺疊出山林美景。

兩旁綠樹成蔭，湖水清澈，倒映着藍天白雲和鬱鬱葱葱的樹木，就像是一顆天然的藍寶石。湖面平靜時，彷彿可以觸摸到天空的倒影，親近這裏，有一股能讓人迅速心靜的魔力。

森林獨棟咖啡廳

橫塘垂硯盡頭是一座獨棟咖啡廳，坐擁湖光山色，通透的建築造型將整片山林與湖景納入，騎行累了坐在山裏喝杯咖啡，愜意二字便有了具體模樣。

店內外的空間很開闊，更推薦在二層戶外平台小坐，在樹影婆娑、光影交替間休憩、飲咖、放空，藝術氣息和自然感完美融合，時間悄然溜走，很是悠哉遊哉。

室內原木色傢俱搭配綠植牆，角落還設有一方閲讀區，陳列着不少小眾書籍，不經意間，便多了幾分值得細品的人文氣息。

5. 山水畫卷-寫意三河

坐上鞦韆，輕輕一蕩，彷彿就滑進了畫裏。

寫意三河，靜卧于山川與河谷的懷抱中央，四周群山環抱，綠意層疊，目光所及之處，皆是連綿起伏的蒼翠山巒。

在這裏，西麗的山水之美被徹底打開——開闊、清幽、充滿生命力，讓人不自覺放慢腳步，沉下心來。

6. 田園鄉間野趣-稻香尺案

稻香尺案被田野、綠林和花田簇擁着，大片的向日葵和油菜花田很是壯觀，彷彿一腳踏進了兒時記憶裏的鄉野——在田埂上奔跑，在河谷間嬉戲，溪邊踏石，清風拂面，那種自由自在的氣息，讓人恍惚間忘了自己仍在深圳。

雖眼下並非花期，田野少了些絢爛，卻多了幾分原生態的野趣～

走進山林，和自然撞個滿懷～

環西麗湖碧道

交通指引：

地鐵：7號線西麗湖站B口，步行800米，從西麗湖牌坊進入

自駕：導航至「西麗湖度假村西南門」或「西麗湖問山疊水驛站」

開放時間：6:00-22:00



tips：

電動自行車請勿進入；

寵物請勿入園；

周末節假日共享自行車請勿入內；

公園內可以野餐，但不可搭建帳篷或天幕。



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】