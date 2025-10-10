深圳光明新地標「科學公園」：小眾風雨蘭花海　晚上打卡雲朵鞦韆

小眾風雨蘭花海+夜晚雲朵鞦韆，深圳光明科學公園最近又小火了一把。很難想象，一個才開園一年的新公園，不僅一年四季都有不同的景色，白天與夜晚的遊園體驗更是特別。



走進荔林仙蹤，登上「光明頂」，俯瞰整個光明城的日新月異。

光明新地標：去科學公園逛逛吧

科學公園作為光明的新地標，將自然與科學完美融合，從此市民遊客又多了一個了解光明的好去處。公園位於光明科學城核心地段，是全國首個以「科學+生態」為主題的大型綜合性城市公園，其特點之一就是大，佔地面積208.2萬平方米，是深圳灣公園的兩倍大。

公園建設分為南翼、北翼和科學核，目前僅有98萬平方米的北翼對外開放，但也足夠大家遊玩放鬆一整天了。公園整體保留較多自然生態景觀，隨處可見「洗眼級別」的自然美景，加上平緩的登山坡度和豐富的動植物資源，簡直就是城市中的綠洲天堂。

在科學公園開啟雲端漫步之旅

開闊視野 360度縱覽光明城

科學公園的標誌性建築，莫過於山頂的景觀平台「光明頂」，坐落於柴山之巔，造型形似宇宙飛盤，在茂密森林的襯托下宛如一顆白色寶珠。

環廊周長156.1米的光明頂視野極其開闊，不僅能將地鐵交通樞紐、廣深港高鐵、中山大學深圳校區、深圳科技館盡收眼底，還能將光明科學城的城市發展成果一覽無餘。天氣好的時候，甚至還能看到更遠處的光明虹橋公園、光明湖水庫等，群山掩映之間，像是拉開了一幅寧靜而壯美的畫卷。

360度縱覽光明城（ShenzhenStyle提供）

林中棧道 漫步空中白色長廊

光明頂不遠處還有一處蜿蜒曲折的木質棧道，就像一條閃閃發光的飄帶，景觀角度同樣很震撼，漫步其間，心情也隨之變得愉悦起來。

3條登山道 get科學自然知識

和其他公園不同，科學公園的登頂路並不是車道，而是3條頗為野趣的自然登山道，沿途不僅能辨別動物植物，還能了解不少科學相關知識。

六大自然劇場 感受公園20分鐘效應

科學公園的另一大特色，不得不提這些有趣的科學裝置，以自然界的水、木、霧、聲、丘、月等元素為靈感，打造六大自然劇場，讓大家感受不一樣的科學人文魅力。

霧森劇場

看，草地裏長出了幾朵雲！原來是水霧模擬裝置，腳尖輕點間水霧繚繞，好像踏入了人間仙境，夢幻至極。

水能劇場

藉助自然地勢打造了一片濕地生態美景，落羽杉綠意盎然，池塘傳來幾聲蛙鳴，彷彿回到小時候的時光。

藉助自然地勢打造了一片濕地生態美景（ShenzhenStyle提供）

聲浪劇場

整體造型形似一個巨大的「几」字，金屬材質科技感十足，每當列車經過時，銀色亮片隨着音波震動起伏，頗有一番趣味。

月湖劇場

眼前出現一處面積超大的湖泊，水面寧靜無波，可通過木質棧道穿行湖中，無論是在湖泊發呆，還是觀察自然科學，都是不錯的選擇。

除了這些自然劇場，科學公園還有不少寶藏打卡點，騎行散步、草地野餐、盪鞦韆，滿足不同人群的需求。

竹賢驛站

一處以竹為主題的休憩空間，叢叢竹林將外界紛擾隔開，曲徑通幽，竹影搖曳，一秒邂逅古詩名句的浪漫愜意。

一處以竹為主題的休憩空間，叢叢竹林將外界紛擾隔開（ShenzhenStyle提供）

森林光束

用編織繩打造的納涼地，巨傘造型吸睛又童趣，吸引了不少小朋友攀爬探索，逛公園累了正好在此處休憩片刻。

荔野仙蹤

公園內還有鬱鬱葱葱的原生荔枝林，枝椏肆意生長，樹張力十足，光影透過縫隙照射下來，格外有意境。

旁邊就是網紅打卡地「風雨蘭花海」，錯過的小夥伴下次記得雨後來，此外還有白色葱蘭花海，花朵迷你可愛，找好角度也能拍大片。

雲朵鞦韆

公園裏的童話雲朵鞦韆共有兩處，白天時，以藍天做背景，彷彿闖入宮崎駿漫畫世界，晚上燈光亮起，隨着鞦韆起伏感受晚風拂面，治癒氛圍一下子拉滿。

夜幕低垂，躺在科學公園的大草坪，看着夕陽給城市建築染上一層橘色，此刻浪漫無聲蔓延。

科學公園

地址：深圳市光明區果園中心路與光明大道交叉口東南角

交通：深圳地鐵6號線科學公園站A口，步行800m



【本文獲「ShenzhenStyle」授權轉載，微信公眾號：style-0755】