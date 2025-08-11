河北承德自由行｜避暑山莊5大必去景點　美食嚐「清宮冰品三絕」

當灼熱的氣流席捲城市，你是否在尋找一方清涼秘境？



在北京東北的承德，壩上草原正吹來21℃的風，山脈環繞形成天然屏障，60.03%的森林覆蓋率，豐富的城市水系，配合温帶大陸性季風氣候，將「避暑」二字刻進地理基因。

清涼一夏

1. 避暑山莊

清晨，推窗可見薄霧籠罩山巒，走進世界現存最大皇家園林——避暑山莊，彷彿踏入了一幅，徐徐展開的水墨畫卷。

避暑山莊佔地5.64平方公里，接近頤和園的兩倍。以「天人合一」的理念，將自然山水與人文建築完美融合。

山莊南端的宮殿區，曾是皇帝處理政務和居住的地方；湖泊區化江南風景為咫尺。8個小島嶼和長堤分割成的多個湖面，包含了康乾七十二景31處；展現草原風光的平原區，曾是皇帝舉行賽馬和狩獵活動的場所；佔避暑山莊總面積75%的山巒區峰巒疊嶂，深藏幽境。

避暑山莊地勢西北高東南低，三條峽谷如天然空調管道，將涼風源源不斷送入湖泊區。泛舟賞景，康熙欽點的「芝徑雲堤」，仿西湖蘇堤而建，垂柳拂水處涼意自生。船近煙雨樓，《還珠格格》裏的「漱芳齋」躍然眼前。

2. 金山嶺長城

若想登高，素有「萬里長城 金山獨秀」之美譽的金山嶺長城不容錯過。67座敵樓，巍峨矗立在城牆之上。大小金山樓、東五眼樓，拍攝日出最佳。將軍樓以其五重防禦體系和傳奇歷史，成為最有代表性的敵樓，相機快門聲響起，氣勢磅礴的長城大片輕鬆定格。

金山嶺長城四季景色壯麗，到了夏季，遠山如黛，雲紗輕籠，一道淡金色悄然浸染群山之巔，古老的城牆如新生巨龍舒展脊背，蜿蜒於燕山支脈的葱蘢之間。

如果足夠幸運，還能在夜晚抬眼望見漫天星辰，銀河如碎鑽凝成的玉帶橫貫天際，北斗七星懸在蜿蜒的城牆盡頭，為這綿延的「巨龍」披上璀璨星甲。

一路向北驅車約3小時，全長180公里的國家「一號風景大道」，貫穿壩上萬頃林海草原，從京北第一天路到馬鎮旅遊度假區，從御道口草原森林風景區，到塞罕壩國家森林公園，沿途風光無限。

到了夜晚，果木架上慢烤的全羊上桌，金脂滴落炭火，星火迸濺焦香，銀刀劃開酥皮，喉結未動，饞涎已泄堤。（人民網）

到了夜晚，果木架上慢烤的全羊上桌，金脂滴落炭火，星火迸濺焦香，銀刀劃開酥皮，喉結未動，饞涎已泄堤。

跨越千年

1. 承德博物館

承德是農耕與遊牧文明交匯地，國家一級博物館承德博物館，館藏文物跨越數千年文明。

+ 4

鎮館之寶，清紫檀木座銅胎琺琅塔高3.5米，融合漢藏建築藝術；紅山文化女神像；金代青銅燒酒鍋等文物，串聯起從新石器時代到近現代的文明脈絡。

2. 元寶山

暮色四合，《鼎盛王朝·康熙大典》的序幕，在元寶山徐徐拉開。千餘名演員策馬揚鞭，從親征噶爾丹的烽火狼煙，到木蘭圍場的秋獮盛況，再到避暑山莊的萬國來朝。

+ 5

當馬蹄聲踏破寂靜，當「向天再借五百年」的旋律迴盪山谷，觀眾彷彿穿越時空，與歷史正面相逢。

3. 梵木.羅漢山文創園

在承德武烈河畔，羅漢山蒼翠的懷抱間，由工業廢墟涅槃而生的梵木.羅漢山文創園，正以「織舊補新，傳承文脈」的姿態蘇醒。

這裏曾是上世紀50年代，機電農場的轟鳴之地，紅磚烙印着「生產必須安全」的標語，如今卻在時光的裂縫中，生長出音樂、藝術與煙火交織的新生。

舌尖温度

避暑豈能少得了美食？承德人把「涼」字「揉」進日常飲食。

烈日當頭，來一碗蕎麥碗坨，師傅用鋼片刀「唰唰」劃菱切塊，澆上蒜汁陳醋，酸辣滑潤瞬間喚醒味蕾。

如果吃得不過癮，來一碗羊湯暖暖胃，奶白湯底撒碧綠香菜，就着燒餅下肚，發汗而不燥熱。

蕎麵餄餎勁道彈牙，精選蕎麥麵粉，經餄餎牀壓制出細長條，口感柔韌，搭配酸辣臊子或鮮香滷汁，香氣四溢。

承德美食，是滿漢文化的味覺合璧，必嘗的「御土荷葉雞」以黃土包裹荷葉蒸制，雞肉鮮嫩，荷葉清香。

甜品控別錯過「清宮冰品三絕」，江米涼糕透心沁脾；鮮花玫瑰餅用本地玫瑰製成，咬破酥皮，花香四溢；驢打滾豆麵裹黃米，冷藏後食用更佳。

這座城，有自然的饋贈，有歷史的迴響，更有煙火人間的温暖。當避暑山莊的蟬鳴，遇上壩上草原的晚風；當杏仁茶的清甜，混着烤全羊的焦香，她會用清涼、美食和故事，迎接每一個被熱浪追趕的人。