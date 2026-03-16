福田COCO Park美食：荔枝木烤豬肋排香氣足　入夜還可小酌雞尾酒

開在福田COCO Park的「柴火餐廳」。



主打：A. 柴火猛烤系列：炭火豬肋排、鍋氣烤雞、漏勺爆炒；B. 煙火氣酒館小吃：生牛肉塔塔、鵝肝牛排普切塔、直火炒魷魚。

柴火猛烤：新鮮荔枝木+直火烤爐

B3主打的柴火猛烤系列，只用荔枝木炭火慢烤，火候穩、香氣足，肉汁被牢牢鎖住。炭火的温度將油脂逼出，表層焦香誘人，帶着淡淡果木香。那種微微的焦脆、恰到好處的油香，原始熱烈，讓人過癮。

1. 美式蜜汁豬肋排：低温醃製×柴火猛烤

美式蜜汁豬肋排，先經數小時低温醃製。上爐後，柴火猛烤，油脂被高温逼出，表層焦化成金黃脆殼，微焦處泛着蜜亮。切開肉汁溢出，趁熱咬下一口，焦香、蜜香、柴火香層層遞進，豐腴不膩。搭配新鮮菠蘿，帶出一絲輕脆香氣。

2. 鍋氣烤雞：整雞炭烤×鍋氣熱炒豆芽

鍋氣烤雞一上桌，香氣便先一步撲面而來。整雞外皮焦香金黃，油脂在高温炙烤下微微起泡，鎖住了肉的鮮嫩與汁水。

底部鋪滿熱炒豆芽，吸盡雞油與醬香，鍋氣翻騰香味層層上涌。夾一口雞肉，再拌豆芽同食，滿口都是剛出鍋的鑊氣。

3. 炭燒澳洲谷飼牛排：炭烤蔬菜×澳洲谷飼牛排

澳洲谷飼牛排經高温炭火直烤，外層焦香微脆，內裏是恰到好處的細嫩。淡淡炭香與谷飼牛特有的奶香、脂香，搭配漏勺炭烤蔬菜，濃郁卻不膩。

4. 西班牙海鮮飯：漏勺爆炒海鮮

漏勺炭燒海鮮，出圈不是沒有理由。高温炭火下，鐵勺受熱均勻，將食材的油脂與香氣牢牢包裹。鮮蝦，魷魚，青口，馬斯卡彭芝士，番茄，依次鋪滿鍋面，每一勺都能舀起海的鮮甜，顆顆分明，擠上一點新鮮檸檬汁，酸香清爽。

鑊氣小吃系列＋創意甜品上新

1. 一飯封神同款漏勺爆炒 · 炭燒魷魚：主廚特製泰式酸辣醬

炭燒魷魚，炭火直烤，魷魚表層微焦，邊緣捲起，肉質彈嫩多汁，帶着淡淡的煙香。刷上主廚特製泰式酸辣醬，酸中帶辣，甜裏藏鮮，讓人一口接一口停不下來。

2. 生牛肉塔塔：手作千層薯仔底

每桌必點的餐前小吃，生牛肉塔塔，純手工製作的千層薯仔底，先烤後炸。鋪上秘製生牛肉，鹹香與微辣交織，恰到好處的喚醒牛肉的層次。每一口輕盈卻極致滿足。

3. 鵝肝牛排普切塔：香煎鵝肝×牛排×鮮楊桃

香煎鵝肝外層焦脆、內裏柔滑，浸潤在多汁的牛排上，底層面包吸滿肉汁與鵝肝油香。咬上一口鵝肝牛排普切塔，外脆內軟，層次分明。

4. 漢堡：每天現做手工漢堡

B3的拿手漢堡，將燻牛肉片與蜜烤菠蘿組合。牛肉片燻烤後肉香濃郁，咬下一口，肉汁與果香交融，豐富又上癮。

5. 竹筍烤豬脆骨燴飯：慢火炭燒豬脆骨

竹筍烤豬脆骨燴飯，豬脆骨經慢火烤制，油脂與肉香在鍋中滲入每一粒米，金黃飽滿。

6. 酸辣海鮮意麵：大蝦、白貝、魷魚、青豆

大蝦、白貝、魷魚在熱鍋中迅速翻炒，酸中帶辣，辣中透鮮。Q彈意麵吸滿酸香番茄汁與微辣椒油的精華，每一口都鮮亮開胃。

7. 山茶花水蜜桃布拉塔：布拉塔奶酪×水蜜桃

鮮嫩水蜜桃與山茶花香交織，清甜中散發淡淡花香。中間的布拉塔奶酪外層柔韌，內裏流淌着細膩奶香。搭配入口，微涼細膩，奶香柔、蜜桃甜、花香清。

8. 甜品推薦：冰沁檸檬雪葩、巧克力慕斯

冰沁檸檬雪葩，一入口便是沁入心底的清涼。新鮮黃檸檬榨汁調製，酸香純淨，輕輕一舀，細膩如雪的冰晶瞬間釋放出清新。飯後來一份甜品收尾，巧克力慕斯擺盤精緻，濃郁的可可香緩緩鋪開，苦甜平衡得恰到好處。

B3=Bistro＋Brunch＋Bar

Brunch：來福田必打卡的悠閒早午餐

屬於福田的慢調生活，從一頓Brunch開始。陽光透入花園灑在木質桌面上，這裏沒有匆忙的節奏，只有早午時分的閒適與儀式感。

Bistro：直火烹飪，深夜的煙火氣

這裏也是一家藏着煙火氣的Bistro，餐食供應至深夜。傍晚時分，燈光微暖，鍋氣與笑聲交織，香味在空氣中瀰漫。主廚以炙烤與煎炒為靈魂，汁香四溢的烤雞、焦香入味的海鮮飯，每一道都充滿生活的温度。

Bar：全新特調酒單，搭配靈魂小吃

夜幕降臨，燈影搖曳，這裏化身為雞尾酒Bar，開啟全新特調酒單。主理人以季節風味為靈感，將花香、果香與辛香層層疊進酒杯，每一款都獨具個性。微醺的氛圍，在這座城市的夜色裏，找到屬於自己的那一杯。

1. 意大利Prosciutto×經典水果：帕爾瑪波本果園

以波本威士忌為基酒，融合阿佩羅的草本橙香與巨峰葡萄的豐沛果味，交織出焦糖、橡木與士多啤梨麝香的複雜層次，搭配帕爾馬火腿蘋果卷，火腿的鹹鮮恰好激發水果清甜，肉桂紫蘇更添一抹馥郁香氣。

2. 北歐風情×熱帶熱情：從曼谷到奧斯陸

綠花椒阿佩羅帶來獨特的麻香與草本氣息，與椰子波本威士忌的醇厚奶香交織。生薑糖漿的暖意與檸檬的酸爽讓風味更具層次。杯上的garnish，是煙燻三文魚莎莎，其鹹鮮煙燻感與酒的複合香氣相得益彰。

早C晚A，全時段餐廳：室內餐位需提前電話預約

B3——是Bistro、Brunch與Bar的完美融合，白天，這裏是福田必打卡的悠閒基地；午後至夜晚，熱氣騰騰的料理與城市的煙火氣交融。夜幕降臨，霓虹亮起，B3切換至雞尾酒Bar模式，每一杯都藏着故事與驚喜。從早到晚，從一杯拿鐵到一杯微醺，B3是一種生活態度，更是都市人的理想角落。

B3.Bistro 餐酒館

點評人均：￥146元人民幣

地址：福田區福華路福田星河COCOPark商場北區一樓酒吧街L1-046店鋪（福田COCO Park一期東門出口右轉40米，平安金融中心西門正對面）

交通：距地鐵1號線/3號線【購物公園】站，步行110m

營業時間：11:00-次日02:00

電話：17722666490（室內餐位需提前電話預約）

