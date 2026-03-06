深圳好去處2026｜30大景點！福田新商場＋絕美海景平台＋屋頂公園

深圳好去處2026｜深圳有什麼新景點？馬上迎來新的一年，深圳將會有愈來愈多新的景點、商場、地標、博物館等陸續登場，例如深圳首個樂高樂園、前海博物館、太子灣花園城（南北區）等，以後北上吃喝玩樂又有新的好去處！《香港01》好食玩飛頻道，一次過整理以上資料，即看內文了解更多！



深圳好去處2026｜深圳有什麼新景點？

深圳新景點【1】ALIVAL新體匯──冰上運動專區／無縫連接地鐵站

ALIVAL新體匯商場位於深圳體育中心地下一層，規劃引入100多個商戶，為福田區備受矚目的超級體育主題商業綜合體。商場面積約37.7萬平方米，無縫連接黃木崗及八卦嶺地鐵站，預料將有冰上運動、沉浸式娛樂體驗、汽車展示等區域，包括：佔地逾1萬平方米的「鴻蒙智行用戶中心」；華南地區頂級冰上運動場地「鵬灣國際冰上中心」等，特別適合喜歡運動的人士以及一家大細前往。

ALIVAL新體匯

地址：深圳福田區筍崗西路

交通：地鐵14號線黃木崗站下車，步行約7分鐘



深圳新景點【2】福田PA MALL──舊商場翻新／新增130家新品牌／金色孔雀藝術裝置

福田PA MALL前身為福田「PAFC MALL」，商場於去年5月已煥然一新。翻新後的福田PA MALL新增了130家不同品牌的商戶，涵蓋多個國際潮奢及輕奢品牌、運動品牌、生活風格首店品牌、高端化妝品及香氛品牌等，當中更有60%是首店。而商場的一大特色，便是門外設有金色孔雀藝術裝置，充滿奢華氣派！

福田PA MALL

地址：深圳市福田區益田路5033號

交通：地鐵1號線購物公園站下車，步行約3分鐘



深圳新景點【3】羅湖茂業天地──樓高10層／羅湖口岸過關直達／設五星級萬豪酒店羅湖首店

茂業天地已於2025年10月開幕，商場位於深圳羅湖人民南路，大中華環球金融中心之內。茂業天地樓高10層，集餐飲、購物、休閒娛樂於一身，當中更包括近年人氣高企的椰子雞火鍋潤滿南風、燒烤店李小太、室內遊樂場酷樂運動潮玩館、卡啦OK麥頌KTV等。除了購物中心外，商場外更設有長約140米的商業街區，以及五星級萬豪酒店羅湖首店。

大家只要從羅湖口岸過關，步行約5分鐘便可到達，對港人而言非常方便。而商場B1層亦連接深圳地鐵1號線的羅湖站及9號線的人民南站，由香港市區前往，大約只需30分鐘。

羅湖新商場茂業天地開幕｜10層高玩足全日 美食/超市/按摩一文看

羅湖新商場茂業天地

地址︰深圳羅湖區人民南路1008號大中華環球金融中心

交通：羅湖站E2出口直達



深圳新景點【4】前海華發冰雪世界──全球最大室內滑雪場

擁有全球最大室內滑雪場的前海華發冰雪世界，滑雪場佔地約86萬平方呎，設有專業賽事級別滑雪道、地形公園及娛雪區，其中最長的雪道達463米、垂直落差83米！此外，場地還設有約107萬平方呎的冰雪中心，提供14項冰雪遊樂設施，以及集合沖浪、深潛、攀岩、騎行等多元化運動的「超感公園」。商場方面則以雪具店、運動按摩、餐廳等為主。

深圳前海華發冰雪世界｜地鐵直達！最大室內滑雪場｜附購票連結

深圳前海·華發冰雪世界

地址：深圳市寶安區沙井街道

交通：深圳地鐵會展城站D出口，步行約6分鐘



深圳新景點【5】深圳懷德萬象匯──400個品牌進駐／主打年輕一族市場

深圳懷德萬象匯於2025年11月開幕，是深圳最大規模的萬象匯，有超過400個品牌進駐，涵蓋餐飲、零售、親子、家居及運動等，更擁有超大屋頂花園和雙館設計！懷德萬象匯主打年輕一族，擁有韓系自拍館photo178house、人氣「小怪獸」品牌AIMEEWQ、Y2K服飾品牌D%pa、法式Brunch餐廳O'eat、治癒系日式料理bakubaku等潮流品牌！

深圳懷德萬象匯

地址：深圳寶安福永大道與懷德南路交匯處

交通：深圳地鐵懷德站C出口，步行約2分鐘



深圳新景點【6】深圳灣萬象城二期──500個品牌進駐／1.5個香港大球場

深圳灣萬象城二期於2025年9月開業，一開幕就成為港人北上必打卡地標！商場佔地面積達8.7萬平方米，接近1.5個香港大球場的大小，擁有超過500個品牌進駐，除了有mont-bell、MUJI、niko and…、repetto、fakeme等知名國際品牌商店，還有成都TOP1酸奶碗COWCOW、日式炭火燒肉店大無燒肉、人氣漢堡扒專門店挽肉と米等美食！

深圳灣萬象城二期

地址：深圳市南山區科苑南路2888號

交通：深圳地鐵人才公園站B1出口，



深圳新景點【7】光明星河COCO City──新一代的網紅打卡地

光明星河COCO City於2025年12月19日正式試業，是深圳區內新一代的網紅打卡地！商場總面積有63萬呎，分為A、B兩館，覆蓋零售、娛樂、親子、餐飲等多元場景，擁有超過20間食店、10間茶飲店、10個大型娛樂設施，還有光明首店盒馬鮮生進駐！此外，商場亦設有3大星空主題打卡位，包括星空下沉廣場、星空連廊及星空屋頂花園。

光明星河COCO City

地址：深圳市光明區光明街道光明大道511號

交通：深圳地鐵光明大街站D出口，步行3分鐘



深圳新景點【8】深圳大悅城──730萬呎／共11層

深圳大悅城於2025年7月開幕，以年輕、時尚、潮流為特徵，以購物中心為主體。商場總面積為730萬呎，由地下4層及地上7層組成，由跨街建築將四個部分串聯，形成自由感十足的漫遊公共空間。必逛品牌包括：木卡木卡、OHTODOG、OCE、Hamleys玩具王國等，還有山禾田·日料小屋、久藏·横膈膜燒肉、波拿巴等美食！

深圳大悅城

地址：深圳市寶安區前進一路與創業二路交界處

交通：深圳地鐵靈芝站E出口，步行約5分鐘



深圳新景點【9】K11 ECOAST──樓高10層／匯聚熱門文創＋IP店

深圳太子灣K11 ECOAST於2025年4月正式開業，商場連同地庫樓高10層，佔地達230萬呎，設有不少戶外空間，匯聚了眾多熱門文創、IP商店、餐廳、潮流服飾等商店。熱門品牌包括潮流品牌sànsè、人氣玩偶Jellycat、海邊打卡咖啡店peeeak、英式烘焙小店「麥德蓮」等知名品牌。商場亦會定期舉行戶外市集及大型裝置藝術展，文青必去！

K11 ECOAST

地址：深圳市南山區太子灣路56號

交通：深圳地鐵太子灣站B1出口直達



深圳新景點【10】太子灣花園城──約10萬平方米／以高端生活方式中心為定位

太子灣花園城的VILLA街區於2025年5月30日登場，而其主力的「南北區」預計亦會在2026年開業。商場面積約10萬平方米，北區定位為「高端生活方式中心」；南區則是「潮流年輕運動空間」，集結原創品牌、明星娛樂及藝術設計等品牌，例如Wandering滑板、超級鳥局、MALBON、PINARELLO、SCENTEVER、比音勒芬等店。

太子灣花園城

地址：深圳市南山區南海大道88號

交通：深圳地鐵太子灣站B1出口，步行約3分鐘



深圳新景點【11】深圳灣文化廣場──共7層／設設計藝術展覽空間

深圳灣文化廣場是2025年11月新落成的文化設施，是一個以文化、藝術、展覽和休閒為主的開放式公共空間，有咖啡店、藝術和文創零售商店。深圳灣文化廣場建築面積達到18.8萬平方米，分為北館、南館和主題館，共有地上4層、地下3層。其中「設計藝術展覽」功能空間分為常設展區、主題展區及國際展區，設有9大展廳。

深圳灣文化廣場

地址：深圳市南山區科苑南路2516號

交通：深圳地鐵人才公園站B1出口，步行約1分鐘



深圳新景點【12】大可山──深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」主理

大型新商場大可山原本預計可於2025年開幕，惟日期延後，現在最新預計將於今年開幕，商場由舊有的新安香繽廣場升級改造而成，並由深圳人氣No.1溫泉品牌「湯崎」的團隊主理。新商場大可山以營造「城市微度假」的生活方式為理念，其一大特色是商場的三樓，有全層且24小時營業的深圳人氣No.1 溫泉品牌「湯崎」的全新分店。

大可山

地址：深圳市寶安區新安街道新安湖社區建安一路80號

交通：深圳地鐵新安公園站，步行約6分鐘



深圳新景點【13】紅嶺萬象匯──大型購物中心／多間首店進駐

紅嶺萬象匯是位於羅湖筍崗區的華潤商業項目，預計將於2026年開幕。紅嶺萬象匯以區域型大型購物中心為定位，將引入過百間時尚潮流品牌、餐飲及生活配套，眾多餐飲更將以首店型式進駐！商場建築將結合現代設計、屋頂花園與空中連廊，打造多元化的全客層購物體驗。

紅嶺萬象匯

預料開幕時間：2026年

地址：深圳羅湖筍崗區

交通：深圳地鐵筍崗站A出口，步行約2分鐘



深圳新景點【14】深圳前海沙灘 —— 觀景台／瑜珈平台、熒光跑道

大家以後去深圳沙灘不用只去大鵬、鹽田啦！深圳前海也有沙灘啦，佔地10萬呎，沙灘上劃分了沙灘排球場和躺椅區，沙灘旁邊還有觀海平台、海上瑜珈平台、熒光跑道、公園、藝術牆等，是一家大細玩樂的好地方。晚上更瞬間變成夜生活模式，有咖啡bar和夜市，氣氛十足！

深圳前海沙灘

地址：深圳灣公園C區海風運動廣場附近（中心河入海口東側）

交通：深圳地鐵2號線灣廈站A出口，步行約2公里／轉乘公車「運動廣場站」下車



深圳新景點【15】羅湖益田假日廣場 —— 國際名品、潮玩運動商店

深圳羅湖益田假日廣場位於深圳羅湖核心區，總建築面積達120萬呎！商場包括購物中心、戶外街區、藝術大樓以及中央廣場。定位為「多元藝術體驗式購物中心」，打造國際名品、潮玩運動、人文藝術、饕餮美食、親子樂享五大業態。預計在2025年年初落成。

羅湖益田假日廣場

地址：深圳羅湖愛國路與華麗路交界處

交通：深圳地鐵3號線翠竹站



深圳新景點【16】深圳太子灣花園城 ——漫海景餐廳／北、南、别墅區

深圳太子灣花園城，是深圳第二座花園城，也是全新的花園城旗艦產品！花園城商業體約110萬呎，包括北區、南區和别墅區。北區以「都市生活方式」為主，由花園主題零售主力店、藝術設計、家庭生活、頂級影院、主題街區等部分組成。而南區偏向於「玩樂與運動空間」，有城市海景露台、室內演藝空間。而别墅Villa區則擁有八棟臨海單棟建築，融合旗艦品牌、國際餐廳酒吧等，同時引入黑珍珠、米其林等浪漫海景餐廳。

深圳太子灣花園城

地址：深圳南山區南海大道88號



深圳新景點【17】深中通道西人工島—設沉浸式體驗及互動區

粵港澳大灣區超級工程深中通道西人工島於2025年10月試運營後，今日正式啟用。人工島位於深中通道橋隧結合的部分，設有不同範疇的區域，除了可供遊客欣賞海景以及打卡拍照的觀景平台，還有設置沉浸式體驗的科普基地、互動體驗區，以及可放鬆身心的環島步行道及落日咖啡廳。

正式開放後，更會開放VR大空間體驗區、海鹽特飲等文旅新業態項目，讓遊客以多元化的方式深入了解中國交通跨海工程技術發展。有興趣的朋友，可於官方購票小程序「深愛票」購買門票，票價由¥128起。

票價︰成人¥188／位、學生¥158／位、小童¥128／位、優待票¥128／位

地址：深圳前海前灣區



深圳新景點【18】DM港隆城⸺百貨公司改建新商場

DM港隆城位於寶安西鄉區，由擁有17年歷史的百貨港隆城重建而成，總面積約7萬平方米，重建後將以「友好社區鄰居商業中心」作為定位，提供一個集特色美食、時尚購物、休閒娛樂及親子互動於一身的多元化區域。商場預料將於2026年年初開幕！

預料開幕時間：2026年1月初

地址：深圳寶安西鄉區



深圳新景點【19】國貿．SPRING⸺電競主題新商場

國貿．SPRING坐落於羅湖區，商場由昔日的羅湖國貿大廈商場翻新而成，樓高五層，集購物、餐飲、娛樂及休閒於一身。值得一提，商場計畫引進電競、二次元、跨界餐飲、潮流零售及娛樂品牌等範疇的品牌，塑造華南區首個專業電競主題賽事生活館。

國貿．SPRING預想圖。（官方圖片）

預料開幕時間：2026年

地址：深圳羅湖南湖街道人民南路3002號國際貿易中心大廈1至5樓



深圳新景點【20】太子灣花園城（南北區）⸺面積約10萬平方米／料2026年開業

太子灣花園城的VILLA街區已於2025年5月30日率先登場，而其主力的「南北區」預計亦會在2026年開業。商場面積約10萬平方米，北區定位為「高端生活方式中心」；南區則是「潮流年輕運動空間」，集結原創品牌、明星娛樂及藝術設計等品牌，例如Wandering滑板、超級鳥局、MALBON、PINARELLO、比音勒芬等餐飲及潮流零售店。

太子灣花園城預想圖。（官方圖片）

預料開幕時間：2026年

地址：深圳蛇口區



深圳新景點【21】小梅沙濱海商業⸺面積約8.8萬平方米／設濱海特色活動及體驗

小梅沙自2019年起開始翻新，先後已有美高梅酒店及小梅沙海濱公園相繼落成。而以濱海為主題的小梅沙濱海商業亦預計在2026年登場。商場面積約8.8萬平方米，主打「遊、購、吃、娛」4大主題體驗，除購物、餐飲和娛樂外，亦會有不同的濱海特色活動及體驗，例如高檔海鮮餐廳、廣深主題酒樓等等。此外，商場亦會有多元化的時尚品牌進駐，建立一個潮流與自然生態融合的購物區域。

小梅沙濱海商業預想圖。（官方圖片）

預料開幕時間：2026年

地址：深圳鹽田區小梅沙



深圳新景點【22】寶安京東MALL—京東第二間深圳實體店

繼深圳首間京東實體店「京東MALL」2025年於南山區開業後，京東決定再開設實體店，並選址在寶安區。第二間實體店面積約3.62萬平方米，預料將於2026年10月1日國慶日試業，繼續提供家電、手機、潮流數碼及家居產品等商品及服務。

預料開幕時間：2026年10月1日

地址：深圳寶安區福海街道



深圳新景點【23】深圳樂高樂園—全球最大的LEGOLAND

深圳樂高樂園度假區位處大鵬新區，面積約58萬平方米，相當於1.7個香港迪士尼樂園的大小，落成後將會是全球最大的LEGOLAND。園區設有多個區域，包括主題樂園、水上樂園及3間酒店。而樂園部分將劃分9個遊樂區，提供超過100個互動遊樂設施、表演及景點，並融合中國歷史文化於其中。雖然樂園原訂在2024年開業，惟日期持續延後，據內地媒體報道，園內50個設施已順利封頂，有望於2026年開業。

預計開幕時間：2026年

地址：深圳大鵬新區



深圳新景點【24】鷺湖四館—集文化藝術、科普教育、科技展覽與國際交流於一體

鷺湖四館位於鷺湖科技文化區，面積約22萬平方米，將是龍華區規劃中最大的文化設施建築群，由龍華區圖書館、群藝館、大劇院及科技館四座獨立的場館構成，旨在塑造一個集文化藝術、科普教育、科技展覽與國際交流於一體的公共空間，其中龍華區圖書館預計在2026年開放，屆時將會成為龍華區的文化新地標。

預計開幕時間：2026年

地址：深圳龍華區觀湖街道平安路以南



深圳新景點【25】深圳自然博物館—8大主題展廳、料2026年5月試業

深圳自然博物館坐落於坪山區燕子湖片區，預計2026年5月試業。博物館約10.53萬平方米，陳列展覽區3.52萬平方米，設有宇宙、地球、演化、恐龍、人類、生物、生態、家園等8大主題展廳。而博物館的屋頂更設有公園設施，可供參觀者漫步。

預計開幕時間：2026年5月

地區：深圳坪山燕子湖區



深圳新景點【26】深圳文化館新館—新一代文化藝術中心

深圳文化館新館總建築面積約8.33萬平方米，共有9層，除了4大演藝空間外，文化館新館亦設有4項主題展覽空間，集演藝、培訓、展覽、圖書閱覽等多項文化藝術功能，建立一個融合文化傳承、市民共融和可持續發展的新一代文化藝術中心。

預計開幕時間：2026年6月

地址：深圳龍華民治街民治大道交民康路北



深圳新景點【27】深圳前海博物館—坐擁山海交匯的醉人景致／聯合中國國家博物館推出重大展覽

深圳前海博物館坐落於前海文化藝術半島，是深圳市新時代重大文體設施之一。園館總面積約12.6萬平方米，坐擁山海交匯的醉人景致，不但場地寬闊，而且視野開揚，5樓平台有約100米的無柱觀景平台，可將灣區海景盡收眼底，絕對是打卡聖地。值得一提，展館落成後將聯合中國國家博物館推出一系列中國古代通史陳列、中國古代玉器及中國古代瓷器等重大展覽。博物館預料將於2026年10月正式啟用。

預計開幕時間：2026年10月

地址：深圳前海前灣區



深圳新景點【28】深圳國際演藝中心—被譽為「獻給全體市民的表演藝術中心」

深圳國際演藝中心位於深圳福田區香蜜湖新金融中心，被譽為「獻給全體市民的表演藝術中心」。建築由國際知名的建築設計事務所Ennead負責，外型酷似金色的貝殼，面積約7.3萬平方米。場內主要包含一個能容納1,600人的「夢想劇院」，以及擁有約800個座位的多功能演藝空間「星空音樂廳」，預計將於2026年至2027年間啟用。

預計開幕時間：2026年至2027年

地址：深圳福田區香蜜湖



深圳新景點【29】安托山公共文化中心—文化愛好者必去藝術聖地

於福田安托山區的安托山公共文化中心總面積超過10萬平方米，毗鄰安托山自然藝術公園，構成獨特的藝術長廊。中心以3大演藝空間為核心，包括可承接大型音樂劇、話劇的標準大劇場；主打室內樂與聲音藝術的專業聲學音樂廳；以及提供跨界影展的黑子劇場等，絕對是文化愛好者的必去聖地。

地址：深圳安托山區僑香三道與安托山六路交匯處



深圳新景點【30】龍崗國際藝術中心—融合藝術、科技與城市生活於一體

位於坂田區的深圳龍崗國際藝術中心，面積約11萬平方米，建築外型猶如一把巨型的結他，設計相當獨特。此外，藝術中心緊鄰深圳地鐵10號線貝爾路站，交通方便。而作為深圳市「十四五」規劃中的重大文體設施，中心將涵蓋國際演藝中心、數位藝術館、東廣場及山花爛漫公園等4大區域，融合藝術、科技與城市生活於一體。當中各場館均配備頂尖的舞台與影音設施，能夠進行歌劇、舞劇、話劇及音樂會等多種類型的大型演出，予大家參與文化活動及成為新一代的打卡勝地。

預計開幕時間︰2026年

地址：深圳龍崗坂田區



