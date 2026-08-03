深圳炸雞14間推介｜鹽酥雞/南乳雞翅/校村炸雞　涵蓋韓式潮汕港台

深圳，真的是炸雞天堂。



2021年至今，5年小編吃了近40家炸雞，韓式、潮汕、台式、東南亞、港式……各大流派的炸雞在深圳遍地開花，今天，我們選出27家，覆蓋5個區。

這些韓式炸雞，都來深圳了

1. 獨有的「水源王排骨炸雞」

「張의廚房」獨有的「水源王排骨炸雞」，相信看過電影《炸雞特攻隊》的朋友都能get到。將傳統的炸雞醬料替換成大排骨醬汁，讓炸雞口感更加脆香不黏糊，鮮嫩油潤。加分點是除了雞翅和雞腿，還有雞架和雞胸，滋滋入味。

張의廚房

地址：福田區2家門店，寶安區1家門店

營業時間：3家門店營業時間不同，可點評搜索店名獲取



2. 主打延吉口味的韓式炸雞

從吉林延吉來的「正談炸雞」，他們家主打延吉口味的韓式炸雞，據說老闆曾在韓國學藝7年，融合了韓國各家門派的炸雞技術。

招牌口味是「芝士雪花炸雞」，黃金的撒粉是他們家的標誌，芝士的鹹甜佔據口腔，外殼炸得酥脆一咬咔擦，鮮嫩緊實的雞肉，肉汁充盈。剛出爐有點燙，但記住不要放太久，涼了也會影響口感。

正談炸雞

地址：深圳10家門店

營業時間：不同門店營業時間不同，可點評搜索店名獲取



3. 韓國人氣炸雞啤酒屋

韓國的人氣品牌「PAIK' S BEER」也來了，主打啤酒和炸雞等下酒菜。招牌菜「老白塔可」是到店的韓國食客的必點，韓國粟米片配上莎莎，適合與朋友小聚的時候來一份，還有3種口味的炸雞，炸得非常多汁，配啤酒一絕。

PAIK'S BEER

地址：福田區泰然八路深業泰然大廈C座2樓（店中店，點評搜索「本家．添百客韓國料理」）

營業時間：11:30-14:00，17:00-21:30



4. 韓國國民級炸雞

韓國國民級炸雞bbq，創立於1995年，在韓國火了30年，在本土有2000多家門店，在全世界有6000多家門店，是不少人去韓國旅遊必吃的炸雞。主打「黃金橄欖油炸雞」，招牌口味是黃金炸雞&芝士亮亮炸雞，外殼金黃酥脆，咬下去咔嚓一聲，肉汁隨着熱氣爆出來。

bb·q VILLAGE經典韓餐

地址：南山區海德一道深圳灣萬象城C區2樓連廊L234

營業時間：11:00-21:30



5. 深圳初代網紅店之一

廚姐炸雞，深圳初代網紅店之一。店裏的炸雞是招牌，有7種口味，可以選擇雙拼。賣的最好的是蒜香味拼甜辣味。新鮮雞肉用蔬菜與水果醃製12小時，現點現炸，每天限量，賣完就打烊了。裹粉薄、入口酥，醬料都是自制。咬一口雞皮香脆，撕開還有飽滿的肉汁。

廚姐炸雞

地址：福田區福民路151號（近石廈地鐵站F口）

營業時間：11:30-14:30，17:00-21:30



6. 韓式炸雞天花板

被譽為韓式炸雞天花板的校村炸雞，是20多年的老牌韓國炸雞店。神話、李敏鎬、superjunior都為它代言過，在韓國也是頗受歡迎。炸雞有3種口味：原味、香辣&香甜。香甜口味最受歡迎，表層塗的蜂蜜是靈魂所在，經過炸制後一口下去，又香又脆，甜而不膩。

校村炸雞Kyochon

地址：南山區桂灣四路萬象前海B176

營業時間：10:00-22:00



潮汕炸雞、台式炸雞、東南亞炸雞、港式炸雞

1. 龍崗炸雞小車，開檔就排隊

下水徑炸雞小車，每天下午2點半一開檔就開始排隊，賣的是招牌的芝麻炸雞、豬腳圈和芋泥餅，還有多款經典潮汕炸物，全都是現點現炸。他們家的雞翅外殼比較厚，吃起來咔滋咔滋很帶勁，掰開骨肉連接處，肉汁緩緩留下，入口鮮嫩。

滿記潮汕小吃

地址：龍崗區吉華街道景華匯1號

營業時間：14:30-22:00



2. 潮汕腐乳炸雞翅

開在西鄉的友記，附近的居民都是回頭客，腐乳炸雞有兩種尺寸，大的10元（人民幣，下同），小的8元，我們這次嘗的是大的。一副雞全翅，炸得金黃，撕開才能發現這個炸雞最大不同之處，撕開裏面是紅色的雞肉，是腐乳醃入味了的雞肉，呈紅色，味道微微嗆口。

友記潮汕腐乳雞翅

地址：寶安區西鄉河東路114號

營業時間：周一至周五14:00-次日2:00；周六至周日12:00-次日2:00



3. 上梅林人氣炸雞檔

開在梅林的炸雞翅小店，主打潮汕南乳風味炸雞翅，7元/個，每天到下班、放學時間小小的檔口前後排滿了人。腐乳汁醃製過的雞翅，帶着紅色，粉漿里加了白芝麻一起炸，吃着酥脆爆汁，可以選擇辣或不辣。

爆汁南乳雞翅

地址：福田區上梅林新村101號103

營業時間：16:00-次日2:00



4. 香港手作炸雞專門店

雞翼山，來自香港的炸雞連鎖品牌，老闆本來經營一家咖啡簡餐店，因為店裏的一道「玫瑰雞翼」非常受歡迎，於是就在朋友鼓勵下，和搭檔開了這家炸雞專門店。招牌的「文青風玫瑰雞翼」，港式炸雞翅掛上一層玫瑰蜂蜜，入口不會太甜，雞肉細嚼有淡淡的花香。

雞翼山

地址：華強北店｜水圍店｜八卦嶺店｜東門店

南山店｜西麗店｜海雅店：| 龍華壹方城店｜愛聯城市之光店

營業時間：不同門店營業時間不一，可在點評搜索店名查看



5. 六葉仙森．蒜香炸雞

六葉仙森主打蒜香炸雞，而且不裹粉，招牌產品是這個整隻的蒜香炸雞，吃不完一整隻的還可以選半隻，剛出鍋的炸雞，皮非常脆，被裹上了蒜蓉和葱花，一隻的分量兩個人吃整好。

六葉仙森．蒜香炸雞

地址：龍崗區吉祥中路36號（鴻基花園公交站附近）

營業時間：18:00-23:00



6. 甲岸村的檸檬茶炸雞店

這家開在甲岸村的小店主打各種炸雞和檸檬茶，第一個是蜂蜜芥末味的雞翅，醬汁非常濃郁，酸甜的口味跟雞肉很搭。最近很火的腐乳炸雞他家也有做，不過他家的口味會稍微清淡些許，更好入口。檸檬茶是他家的招牌，點上一杯搭配雞翅或其他小吃都很合適。

森霓Samny．檸檬茶．炸雞

地址：寶安區甲岸社區7區甲岸村5棟103

營業時間：12:00-24:00



7. 經典鹽酥雞是第一招牌

老張在台灣省開了36年的同名炸貨店。經典鹽酥雞是第一招牌，點評網上有了這樣一句評價：「對於2年沒回家鄉的遊子來說，他家滿足了我對鹽酥雞的熱情。」

呷不停台灣炸貨店

地址：南山區蛇口新街259-1

營業時間：14:00-23:00



8. 華強北最火炸雞

在華強北，常常會被地頭蛇推薦的一家店，開了有10來個年頭。名字叫腸粉王，實際上最火的是炸物。湯粉、腸粉全日供應，而潮汕炸物每日下午三點開始。剛出爐的雞翅，皮薄酥脆還淌汁，有油香卻不油膩。

潮明興腸粉王

地址：福田區華強北中航路18號新亞洲·國利大廈A座1層

營業時間：9:00-20:00



童年小吃店的炸雞是讀書時最期待的味道👇👇👇

+ 4

1. 順香圓粽王-坪山人熟悉的肥姨雞翅

2. 軍記小吃店-赤尾炸雞鎖骨，開到凌晨2點

3. 貴叔小吃-平湖貴叔的炸雞翅

4. 苗娜小吃店-開了16年的市場炸雞翅

5. 蔡記香炸雞-賣了12年的雞鎖骨

6. 肥豬仔小吃店-羅湖第1的蒜香雞翅

7. 駱記腸粉油餈-南澳四十年童年炸物老店

8. 二小阿姨燒烤-25年西鄉二小炸串

9. 下村米店-開在米店裏的炸雞翅



今日份熱量超飆！