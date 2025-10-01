深圳人嚴選「高德掃街榜」瘋傳　寶安隱世腐乳炸雞翼突變排隊名店

在深圳，問一個資深老饕哪裏有好吃的，他可能會眯起眼睛思索片刻，露出一個「懂的都懂」的微笑。「你跟着外賣小哥的電瓶車走，或者看看哪家店門口排着講白話、潮汕話的街坊在排隊，準沒錯。」外賣小哥最清楚哪裏的美食最正宗，也正因此，當發現高德掃街榜悄然上榜了多家私藏好店時，他們不得不承認：這個榜單，確實有點東西。



當網紅店以短暫生存周期更新，連鎖品牌用標準化的味道佔據商場，一種更原始、更真實的力量，正在一張「民間榜單」——高德掃街榜上悄然匯聚。

外賣小哥的「舌尖雷達」 榜上有名

眾所周知，在深圳，外賣小哥是城市美食的「活地圖」。評判一家店是否乾淨衛生美味的標準，看是否有外賣小哥光臨。有外賣小哥研究過高德地圖掃街榜，就深圳福田區附近5公里，點「輪胎磨損率」「多次前往」「煙火小店」「本地人愛去」，榜單裏面的多數餐廳，小哥都實地消費過：

符合煙火人間，值得到店品鑑。

其中，刺瓜腸粉、番薯粥，這些味美價廉的小店，正是他們忙碌送餐後犒勞自己的集中地。掃街榜上的餐廳，經受了外賣騎手這個最注重「出餐效率、穩定性、真實口碑」群體的檢驗。

有些新開的網紅店，營銷做得兇，一開始單量爆炸，但過兩星期可能就看不見了。但能在掃街榜上待住的，尤其是那些老店，基本都是我們天天跑、顧客反覆點的『硬骨頭』。

味美價廉的小店，是外賣員忙碌送餐後犒勞自己的集中地。（示意圖，深圳微時光授權使用）

外賣騎手林彬發現，除此之外，他經常去吃飯的那家寶藏雲南米線店，平時不做外賣，竟也被悄悄推上了高德掃街榜。那天，他看到店前有位女孩舉着手機，屏幕裡正是那條「煙火老店」的榜單。他愣了半秒，心裏咯噔一下：完了，藏不住了。

這家雲南米線店是兩位來自雲南的嬸嬸開的，馬鈴薯和米線都來自雲南，他每次都會點一份小鍋米線，吹開紅油，先喝一口湯，再夾一筷子馬鈴薯，熟悉的香氣在舌尖炸開。每吃一次，鮮香鬆軟，都讓他這個雲南人夢回彩雲之南。

在上榜之前，這家店的顧客只有周邊一些街坊鄰居，還有其他地方專門驅車前來吃雲南米線的食客，一般不需要排隊。但上榜之後，他需要等到下午2點左右，用餐高峰期過後再去吃，才不用排隊，否則這頓午餐將佔用他太多工作時間。

當網紅店以短暫生存周期更新，連鎖品牌用標準化的味道佔據商場，「民間榜單」變得更有吸引力。（深圳微時光授權使用）

他是店裏的老熟客，和嬸嬸是老鄉，嬸嬸有的時候也會和他傾訴，變火了之後的煩惱。有熟客在網上看到評論，轉頭告訴了嬸嬸：有些人說環境一般，有些人說不合胃口，也有些人大力推薦。林彬安慰嬸嬸，從他當外賣員這麼多年的經驗來看，店開在城中村，沒辦法保證周邊環境如商場般那麼好，但只要保證味道好，環境衛生，就能立得住腳。

真實的評價，反而能篩選食客，避免一些期待過高的食客失望。越真實，越無懈可擊。

真實，正是掃街榜的「殺手鐧」——基於高德地圖真實用戶行為數據（如搜索、導航、到店、多次訪問等）自動生成本地生活推薦榜單。不設人工干預、拒絕商業化刷榜，聚焦「煙火小店」「本地人常去」「輪胎磨損率高」等真實維度，旨在還原街頭最本味的消費選擇，不管是老闆還是前來消費的食客，都能根據這份「真實」，做出理智的選擇。

【延伸閱讀】南山好去處｜蛇口老街到創意園區 小店商場公園漫步一日遊路線（點圖放大瀏覽）：

+ 14

掃街榜上的「掃地僧」 老店新生與絕處逢生

「我們店在這開了17年了，開店那會女兒剛好出生，這家店是我們的另一個孩子。」在翻身的村子裏，這家低調的老字號「苗娜小吃店」悄然走紅，迎來了越來越多慕名而來的食客。高德掃街榜發布後，苗娜小吃擠進「煙火老店」榜單，在寶安翻身片區，是屈指可數的上榜小吃店之一。提起此事，老闆娘靦腆一笑：

我們年紀大了，搞不懂網絡上的這些，應該是顧客幫忙傳上去的。

老闆每天上午7點開始準備食材，下午1點半開始營業。這樣一家不設堂食的小店，店前總是大排長龍。老闆回憶，最高峰時，購買的人排到了200號，他一鍋接一鍋地炸着雞翼，仍遠遠追不上賣的速度。

苗娜小吃店（深圳微時光授權使用）

新客源源不斷地來嚐鮮，老客也從不曾斷了這一口鄉愁。在潮汕人扎堆的這片村裏，他們默默守着家鄉味：腐乳雞翼，炸番薯片、香芋片，還有南瓜粿、韭菜粿、蠔粿、黃豆粿等粿品。品類不多，但樣樣精品。雞翼多汁鹹香，外殼酥、裏層嫩，火候恰到好處。炸粿皮薄餡滿，一口酥脆，滿口鮮香。只要開張，香味飄滿巷口，吸引着男女老少循味而來。熟客總是整盒整盒地買：

家裏的娃從小吃到大，老人吃了十幾年，獨愛這一口下酒。

有顧客搬了家後，仍然花重金叫跑腿送，重温這一口潮汕風味。

十幾年來，這對中年夫妻從不主動上點評、不做營銷，也不設外賣，更不懂得花錢買流量，他們的「運營」方式，就是日復一日地守着那個小灶台，把味道炸到極致，像「掃地僧」一般，在流量時代的洪流中獨守一方。

苗娜小吃店的雞翼（深圳微時光授權使用）

同樣上榜的煙火小店，還有龍華的這家「肥蝦飯堂」。老闆回憶，月初他們剛好休假了幾天，回來後顧客提醒：

你們上了高德掃街榜的煙火小店，同時還拿了龍華私房菜第二排名。

老闆這才恍然大悟：原來最近新客多了，是從這裏來的。「有對情侶跟我說，龍華就見一家煙火小店上榜，就是我的店。當時他們剛好在龍華，就順便過來嚐嚐。」

肥蝦飯堂上榜「煙火小店」（深圳微時光授權使用）

肥蝦飯堂的掌櫃和掌勺，是一對95後年輕人。最初他們擺攤賣粉面，後來改成小龍蝦、滷蝦，「肥蝦飯堂」這個店名也起源於那個時候。由於蝦有季節性，他們又研究起了炒菜。現在，他們店的招牌菜是酥脆椒鹽蝦、藕遇鳳爪、牛蛙等，主打的便是全部現炒，鍋氣衝天，遠離預製。

他們本身是湖南人，來自衡陽和邵陽，吃飯講究鍋氣和下飯，於是自創川湘飯菜和江湖菜。他們把時間精力花在出品上，為了保證質量，不做平台外賣、不營銷，也沒有團購。

肥蝦飯堂的部分菜品（深圳微時光授權使用）

這一路摸爬滾打，他們有無數個想閉店的瞬間，卻總被命運拽回，最終都機緣巧合地堅持了下來。去年有段時間，他們差點熬不下去，一度連房租都交不起了，便發了朋友圈宣告：元旦就回去過年，店不幹了。之後有一天晚上，他們在網絡上隨手發了幾張自己做的菜的圖片，那天晚上突然好多人找他們訂餐。有了生意，他們又堅持了下來。

現在，他們有了更多顧客的支持，已經在籌劃明年換一家更大的店面，繼續做成一家更大的更好吃的店。

數據顯示，高德掃街榜近期公布投入超10億補貼「煙火好店支持計劃」，鼓勵用戶到店消費，為線下商家帶去新增客流。上線第一周，上榜煙火小店流量就增長了187%——替這些沉默的大多數推開一扇窗，讓每一次真心好評、每一口真情實感，把真正的好味推上榜單。煙火小店被越來越多人看見。

掃街榜上的深圳 並非「美食荒漠」

曾幾何時，「美食荒漠」是貼在深圳身上一個略顯尷尬的標籤。畸形的餐飲評分環境，讓大部分商家鉚足全力爭好評，用小禮物或者送菜來收買消費者，「看評分不靠譜」成了消費者心照不宣的秘密。就這樣，真正不做營銷的餐飲店，被埋沒在美食榜上，埋沒在快節奏的商務餐和千篇一律的商場連鎖裏。

但「攪局者」的出現，正在悄然改變這種情況。它提供的不僅僅是一份美食推薦，更重建了人們對「好評」的信任。

從前，真正不做營銷的餐飲店，總被埋沒在美食榜上。（深圳微時光授權使用）

本地人于欣是不折不扣的美食家，每次當她賺到錢，她總是會用美食犒勞自己，因此她深知深圳人並非身處美食荒漠，真正處於美食荒漠的是那些未被挖掘的美食。她現在，堅持在掃街榜上寫好評、點亮地圖，推介那些默默無聞的本地小店，希望他們能一直存活下去。以前，她從不屑於寫評價，只想私藏。

當你發現一家好吃的非網紅店，你是會非常小心翼翼的。怕它不火，會倒閉；又怕它太火，會吃不上，或者口味會變化。

但後來，她確信了火會比不火更好——火說明還存在，不火可能永遠消失了。

此前，她迷戀於公司附近的一家魚頭粉，幾乎每天下了班便打車去那家店用餐，將餐品都嚐了個遍，便宜的價格和簡單的美味，讓她深感滿足。但這家店堅持了不到半年，便倒閉了。倒閉前，老闆娘為她做了一份下滿好料的魚粉，並告知她因為交不起昂貴的租金，準備轉行了的消息。

于欣不是第一次經歷了愛店的倒閉，她只是心痛且無奈，直到她終於擁有了幫助的途徑。她發現，她並不是少數，越來越多的本地人自發為吃了十幾年的老店宣傳：

我們探索和吃了十幾年的店，其他區的人或者遊客能看到這家店也挺好的，當作支持了。

推介那些默默無聞的本地小店，是希望他們能一直存活下去。（深圳微時光授權使用）

對本地人來說，他們的互相推介，更是為雙方在味覺疲勞期多了一個可靠的選項。對遊客來說，這份由本地人「眾籌」出的指南，更是避坑法寶。遊客依依，前陣子到深圳旅遊，特意用掃街榜吃了一圈：

還真的都是本地人在吃，評價都特別真情實感，不愧是要真實到店才能評論的真實評分。

在他們看來，雖然有部分菜品會無法避免地不合口味，但整體上不會踩雷，也不用去網紅店大排長隊，旅遊的體驗感直線上升。

更重要的是，掃街榜這種基於真實地理位置和用戶主動行為的評價體系，成為點評界的「卷王」，產生了一種良性的「鯰魚效應」。高德作為中國最大的地圖出行APP，掃街榜單上線第一天，就有超4000萬的用戶衝進來玩，直接把「吃貨朋友圈」發展成為國內最大的美食生活類榜單。店家一看：靠刷好評混不下去了，還是老老實實把菜做好吧！用戶一看：好店爛店一眼分清，吃喝跟着地圖走就行了。連打車按鈕都放好了，不用再切換APP了，簡直就是懶人福音。

現在，掃街榜上不僅提供吃喝攻略，還有玩樂路線——citywalk、夜生活、親子遛娃、熱門打卡點、潮流生活、文化藝術等等，適合抄作業式遊玩。高德地圖這款獨一無二的國民級APP，在人們的出行和日常生活中佔據了核心地位，使用起來方便省事還靠譜。只要使用一次，就再也離不開了。

國慶長假的腳步臨近，深圳又將迎來它最熱鬧的時節。無論是歸家的遊子，還是遠道而來的旅客，當你們在這座充滿奇蹟的城市裏，試圖尋找最地道的市井味和生活時，不妨點開那個帶着煙火氣的「掃街榜」。當「街坊口碑」成為榜單數據，當「真情實感」的評價更重要，一定程度上擠壓了那些依靠「刷好評」生存的商家的空間，促使整個本地生活服務平台更加註重真實性和可信度。它沒有華麗的辭藻，它的每一筆，都由送餐途中的外賣騎士、樓下吃了十幾年的老街坊、以及無數個熱愛這座城市的普通人共同書寫。我們在熱愛這座城市的同時，也希望你們能吃好喝好玩好，愛上這座城市。

備註：文中部分人物為化名。

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

【本文獲「深圳微時光」授權轉載，微信公眾號：szdays】