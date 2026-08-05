深圳吃羊專門店　草原羔羊肉嫩有奶香　必試現烤羊腿/銅鍋涮肉

額爾敦傳統涮，深圳吃羊專門店。



這才是吃肉啊！

不用飛機5小時，全羊5大吃法

很多人來這家店，只為了這一口羊。好吃的羊，不用太多調味。這裏的羊，都來自內蒙古烏珠穆沁草原，180天左右羔羊，不羶、不柴，只有淡淡奶香。從炭火現烤，到清水手扒，再到銅鍋涮肉，一隻羊，幾乎把最好吃的部位都安排明白了。

1. 現烤招牌羊腿

3斤重新鮮羊腿，現點現烤

幾乎桌桌都會點，3斤重的整隻羊腿，現點現烤，油脂慢慢逼出來，等到外皮烤成漂亮的琥珀色，刀鋒輕輕劃開，酥脆外皮咔嚓裂開。

外層焦香酥脆，裏面細嫩爆汁，越嚼越能嚐到羔羊自帶的奶香，最後再蘸一點醬料，搭配捲餅和小菜，越吃越停不下來。

2. 原味手扒羊排

慢火清燉，原汁原味

喜歡原汁原味的，一定要點這一份。羔羊排放進大鍋裏慢火清燉，剛出鍋的羊排熱氣騰騰，夾起來輕輕一扒，骨肉自然分離。入口細嫩軟爛，沒有一點羶味，更能吃到羊肉最原本的鮮甜。

3. 景泰藍銅鍋＋鎮店巨型羊圍脖

涮羊肉配秘製麻醬蘸料

除了燒烤，還有經典的銅鍋涮羊肉，店裏的鎮店羊圍脖更是很多人專門來打卡。一大盤集合五個不同部位的鮮羊肉，一次就能吃遍整隻羊不同口感。

放進景泰藍銅鍋輕輕一涮，變色馬上撈起，裹滿店裏秘製麻醬，羊肉的鮮甜和麻醬的醇厚剛剛好。

4. 現烤爆汁羊排

整塊羊排炙烤，皮脆肉多汁

現烤爆汁羊排，相比羊腿，我更偏愛這一份。整塊羔羊肋排烤到表面微焦發亮時，肥瘦分層格外誘人。輕輕一撕，肉汁順着紋理往下流，骨頭幾乎一抽就脱。瘦肉緊實鮮嫩，肥肉香而不膩，每一口都有炙烤的香氣。

5. 烤包子

老師傅純手工包，現蒸現烤

特色烤包子也是很多老客會加點的一份。包子現包現烤，出爐時鼓得圓滾滾，外皮金黃酥脆。一掰開，滿滿羊肉餡料和肉汁一起流出來，剛出爐的時候尤其香。

入夜必衝！小龍蝦＋炭火燒烤

1. 香辣小龍蝦

活蝦現炒，宵夜必備

到了晚上，這裏又變成另一種熱鬧。一邊啃羊排，一邊擼串，再來一盤現炒小龍蝦，特別適合三五好友聚餐。活蝦現炒的小龍蝦，每一隻都裹滿醬汁，蝦肉緊實彈牙，越嗦越上癮。

2. 烤羊肉串

羊肉手工現串，人手一串

羊肉串堅持手工現穿，肥瘦相間，炭火烤到邊緣微焦，再撒上孜然和辣椒，香氣撲鼻，一口接一口停不下來。

3. 烤羊排、羊棒骨、羊腰、油邊

除了這些，還有烤羊排、羊棒骨、羊腰、油邊等十幾種燒烤可以慢慢點，配着冰飲，一坐就是一晚上。

4. 內蒙燒麥

內餡只用羊肉和大葱

很多人第一次吃都會發現，內蒙燒賣跟廣式燒賣完全不是一回事。師傅把麵皮擀得薄如蟬翼，再一圈圈捏出花邊，裏面塞滿羊肉和大葱，吃的是實打實的肉香。趁熱咬開，先是一口滾燙鮮香，蘸點香醋，解膩又提鮮。

經典內蒙特色小吃

蒙古奶茶、草原酸奶、沙棘木瓜

最後別忘了點幾份內蒙特色小吃。濃稠掛勺的草原酸奶，撒上一把炒米，酸甜又解膩；皮薄透亮的燒賣，配上幾樣涼拌小菜，一頓羊肉宴也有了草原味道。

來深圳11年，羅湖排名第1

來深圳11年，額爾敦一直是很多人吃羊肉的首選，在羅湖榜單長期排名第一，在龍華、羅湖都開有門店。這次我們去了深業車城店。大廳寬敞敞亮，樓上還有多人包間。

到了晚上，駐唱歌手唱起悠揚的蒙古民歌，炭火上的羊肉滋滋作響，景泰藍銅鍋熱氣氤氲，坐在這裏吃上一頓，彷彿把草原的煙火氣也搬進了深圳。

額爾敦傳統涮

點評網人均：¥108/人

額爾敦傳統涮（深業車城店）地址：羅湖區清水河一路52號博興大廈五樓

營業時間：10:30-14:00，17:00-22:00

交通：地鐵14號線-羅湖北站H口

額爾敦傳統涮（逸秀新村店）：龍華區-金龍路逸秀新村B26

營業時間：10:30-14:00，17:00-21:30

交通：距逸秀新村公交站250m

