深圳美食｜內蒙自家牧場直送黑臉羊　羊媽媽嚐烤羊全排/碳烤牛腿

深圳最懂吃羊的人非她莫屬。

「羊媽媽」坐擁內蒙古萬畝自有養殖農場，羊中之王「黑臉羊」坐飛機來，N款地道又健康的草原美食。

更有深圳獨一份的「羊」文化，內蒙古特色空間，獨特民族宴席盡顯草原豪情，聚餐會客首選。



在深圳吃羊牛肉 選羊媽媽準沒錯

火了二十餘載的牧羊膳房 重要人物們都搶著吃

在深圳提起吃牛羊肉，不少人都會想到一家已經深耕餐飲界二十餘載的金牌老店「羊媽媽」。

這麼多年來羊媽媽一直致力於傳播蒙式飲食文化，將內蒙大廚帶到深圳，還原最地道的草原風味。自家的高品質羊牛肉不僅在海內外獲獎無數，就連不少重要人物都搶着吃！

只用自家牧場培育的0.4歲黑臉羊 羊肉界品質天花板

從元朝起，已經開始在內蒙古自治區錫林郭勒草原選育白體黑頭、身體壯碩的肉羊為皇家專用。羊媽媽自家的內蒙古飼養純種0.4歲黑臉羊，在大草原喝着天然泉水長大，每天新鮮配送，肉質鮮嫩而不羶。不僅自家店裏用，更是不少五星級酒店的供應商，品質沒得說！

沉浸式感受蒙古文化和美學 會客宴請都有面

大氣豪放的蒙式牛羊肉菜品，一直都是不少人宴請和聚會的首選。

為了讓大家能有更好的氛圍用餐，他家有多個雅座與包間。包間不僅私密性足夠，而且也夠排面，隨處可見的蒙古特色文化裝飾，氛圍感拿捏。

補氣色就該大口吃肉！

1. 碳烤牛腿

雖然羊媽媽以羊肉聞名，但他家的碳烤牛腿也是一絕，不少人專程驅車來就為了吃上它！碳烤牛腿每一條牛腿都來自羊媽媽自有牧場的小黃牛，2歲大的小乳牛肉質更細嫩，烤後能保留更多汁水。

約3斤重的牛腿經過秘製醬料spa後入烤爐烤制，讓牛腿接受火焰的洗禮，帶上野性的香氣。牛腿肉烤得外焦裏嫩，滋滋冒油，脂香直衝鼻尖。專人拆骨解肉，淋上秘製醬料就可以大快朵頤！牛肉絲絲入味，肉質細嫩，越嚼越有奶香味，讓人慾罷不能！

2. 碳烤羊肉串

每桌必點的烤羊肉串。羊肉肥瘦相間，全部一起擼進嘴裏，脂肪部分在猛火烤制下烤出焦香脆殼，一咬就爆汁，瘦肉肉質厚嫩，讓人忍不住食完一整盤！

3. 肚包肉缸子

拳頭大小的肚包肉也是特別受歡迎的菜品！脆彈的羊肚內塞滿了柔軟的羊後腿肉，湯汁鮮美醇厚，一口下去都是羊肉純粹的香氣，口感層次很豐富。

4. 更多美味👇👇👇

還有麻辣羊血、羊酸奶、烤饢餅、五香毛豆等豐富配菜，這一頓吃得超滿足！特別推薦用厚實酥脆的饢餅夾着牛腿肉和洋葱等配料入口，饢透着肉汁香氣，吃起來很過癮！最後再來一瓶招牌羊酸奶，清新解膩！而且羊酸奶還更容易消化，營養價值豐富~

聚餐、宴請、商務會客點這些大氣菜品準被誇

1. 成吉思汗烤羊全排

宴席少不了一道鎮場的大菜，成吉思汗烤羊全排一上桌就吸引了全場的目光。

羊排經過秘製香料醃製，烤得表皮金黃酥脆，內裏鮮嫩多汁，油脂浸潤每一寸。趁熱用手抓着吃最痛快！羊肉輕輕一扯就脱骨，嚼勁十足還帶着炭火特有的香氣！

2. 金牌羊貝香

金牌羊貝香是羊媽媽的獨家招牌菜，懂吃的老饕到店一定會點上它！

羊貝香的肉很珍貴，一頭黑臉羊只有一塊，製作工藝複雜是用時間沉澱下來的美味。外皮金黃酥脆，皮下一層的油脂晶瑩，香而不膩，入口即化回味無窮！

3. 大漠旋風腿

這道草原硬菜，一口就能感受到大漠的狂野！精選黑臉羊後腿部位，猛火烤制外焦裏嫩，撕開的瞬間辛香四溢，肉香饞人。

每一口都滲着炭火燻烤的煙火氣，沒有羶味，還帶着淡淡奶香，蘸上乾料吃更上頭。滿滿一大份壕氣十足，聚會選它準沒錯！

4. 爽口脆絲

羊耳朵的脆嫩與酸辣完美碰撞，是餐桌上的下飯王者！

羊耳朵入口焦香酥麻，咬下瞬間脆彈爆汁，酸辣中透出蒜香與蔬菜的清爽，嚼勁十足卻毫不腥羶，連汁水都想嗦光！

除此之外，店內還會不定時品鑑超多地道又豪氣的草原美味👇👇👇

想要了解更多內蒙飲食文化、宴請會客聚餐，認準「羊媽媽」！

羊媽媽 · 烤全羊

桂園總店

地址：深圳市羅湖區桂園路175號距老街地鐵站G出口步行800米

營業時間：周一至周日11:00-次日03:00

聯繫電話：0755-82664513

梅林店

地址：深圳市福田區奧士達大廈距地鐵4號線蓮花北站A1口步行580米

營業時間：周一至周日11:00-次日03:00

聯繫電話：13699862287

蓮塘店

地址：深圳市羅湖區國威路82號距地鐵2號線蓮塘站D口步行300米

營業時間：周一至周日11:00-次日01:00

聯繫電話：13670061287

布吉店

地址：深圳市龍崗區布吉街道信義假日名城逸翠園2號樓D30距地鐵5號線百鴿籠站B口步行1.3公里

營業時間：周一至周日10:30-24:00

聯繫電話：0755-89973919、18926776648

羊媽媽駝鈴公主

地址：深圳市羅湖區桂園路52號距地鐵老街站G口步行710米

營業時間：周一至周日10:00-24:00

聯繫電話：13360056392



【本文獲「ShenzhenTIME」授權轉載，微信公眾號：livesz0755】