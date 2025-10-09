深圳南山第1佟爺老北京炙子烤肉　非遺美食炭火+秘製蘸料極惹味

老北京炙子烤肉，深圳南山區大西麗，也能吃到了 ！
武吃巨型炙子，來西麗了！文吃炭火烤肉，來西麗了！佟爺，終於開到西麗了！

「巨型炙子」來到西麗了　烤肉人氣榜第2

深圳南山排名第1的烤肉店，終於開到西麗了。炙子烤肉在光緒年間流行於北京民間的傳統美食，最早起源於塞外滿蒙的遊牧民族。炙子即帶着條紋的鐵板，它的製作技藝還被列為國家非物質文化遺產。

佟爺家的炙子烤肉主打4大特色：

1. 巨型炙子每日門口現烤武吃
2. 四代百年傳承的秘製蘸料
3. 鮮切鮮拌的農場直供牛羊肉
4. 撩人炭火+非遺炙子邊烤邊吃

還有各種老北京地道小吃。

佟爺炙子烤肉4大招牌菜

1. 特色沙蔥羊肉 ：內蒙的沙蔥，內蒙農場直供羊肉

佟爺家的羊肉由內蒙農場直供，烤沙蔥羊肉則是它家特色招牌。

煎熟後的沙蔥帶着韭菜香與蔥香，清甜，脆嫩，還能撫平羊肉自身的羶味。沙蔥的水分與緊實細膩的羊肉在高温炭火下散發出此起彼伏的芬香。推薦蘸上麻醬一起吃。

2. 招牌酸菜羊肉：自家醃製酸菜，配秘製蘸料

第一次到店必點烤酸菜羊肉，高温的炙子上翻炒出羊肉的香氣，油脂與酸菜相互纏綿，天然的酸味滲透肉中。

羊肉用洋蔥、大蔥和醬汁醃製過，本身味道就很足，再搭配靈魂四代秘製的乾碟更是不會出錯。

3. 手切牛肋條：肥瘦相間，油脂豐富

來自牛肋骨間的肉新鮮現切，自帶豐富細膩雪花紋理，肥瘦比例恰到好處。

入口時牛肉本身的油脂在嘴巴爆炸開來，嚼勁十足，不柴不硬，夾在小漢堡中就是肉肉包子，熱愛碳水的人也會愛上。

4. 烤香菜（芫荽）牛肉：愛吃香菜（夾紫蘇葉版）

薄切牛肉翻烤三十餘秒馬上加入香菜拌勻，大塊的牛肉夾着香菜一起吃，獨特的香味將香菜愛好者的味蕾治得服服帖帖。

用紫蘇葉包着吃，更加清爽，記得要先給紫蘇葉來兩巴掌喚醒香氣。

5. 炙子烤萬物

烤黑牛牛舌、百里香香烤雞腿肉、烤魚豆腐和烤口蘑，是點單數量前幾的熱門選手。

尤其是魚豆腐和口蘑，幾乎是桌桌必點的炙子烤肉搭子。

老北京小吃，必配精釀小酒👇👇👇

+5

烤肉必點：奶皮子酸奶

北京近期頂流小吃「奶皮子酸奶」，整面淡黃光滑的奶皮。小勺子一挖表皮裂開，底層的酸奶細膩濃稠，口感冰涼絲滑。

重口味：炸窩頭配王致和臭豆腐

「臭中有奇香」就是用來形容這道經典小吃的。現點現炸的金黃炸窩頭抹上拌着香油的王致和臭豆腐抹在窩頭片上，再一嘴筷子，秒上癮。

解膩小菜：芥末墩

解膩小菜芥末墩，是常年出現在老北京的年夜飯上的涼菜。裹滿黃芥末醬的白菜幫子墩兒，吃起來又香又脆又辣，味道鑽上鼻頭，很是酸爽。

老北京開胃涼菜：臘八蒜雞爪

以臘八蒜浸漬過後厚實的雞爪肉裏滲透了微微的酸味，十分開胃。

暖胃：蝦仁疙瘩湯

北方人家裏常喝的湯。番茄雞蛋湯底加入糯嘰嘰的麵疙瘩，酸甜濃郁的熱湯加了蝦仁，鮮味更多，滿滿一大鍋，温熱暖胃。

手工現做：芝麻酥餅

來上兩個老北京芝麻燒餅是吃炙子烤肉必備的結束儀式感，焦黃的餅皮上蓋一層白芝麻，厚且勻實，輕輕一捏就掉渣，內層放了不少二八麻醬。

能喝精釀：社區小酒館

既是烤肉小店，亦是小酒館。店內有十多款精釀啤酒可選，如白熊生啤、福佳白精釀、岔巴小麥等，邊吃肉邊喝小酒，每天營業到早上翌日7點，吃喝都過癮。

煙火氣烤肉小酒館　開進西麗

佟爺老北京炙子烤肉，開進西麗了。下班後不如約上好友家人，邊吃烤肉邊喝小酒，感受夏天的夜晚的舒適。

佟爺老北京炙子烤肉
點評人均：75 元 RMB
營業時間：10:30-次日7:00

西麗店
地址：南山區新圍旺棠工業區同沙路20號
交通：地鐵5號線，西麗站F口

南山店
地址：南山區海德一道保利城花園1層
交通：地鐵9號線，南山書城站G口

羅湖店
地址：羅湖區南極路31號廣深大廈一樓
交通：地鐵2號線，湖貝站A口出站右拐即到

