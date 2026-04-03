鹽田好去處｜漫步沙頭角看山看海：海景棧道/燈塔圖書館/中央公園

撰文：ShenzhenLOOK
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深圳鹽田沙頭角慢節奏citywalk：中英街-海景棧道-燈塔圖書館-大章魚草坪-海山公園-邂逅圖書館-鹽田半山公園帶。

這裏，連空氣都瀰漫着鬆弛的味道，就是怎麼舒坦怎麼來。出發！漫遊沙頭角。

這，就是沙頭角

沙頭角，位於深圳鹽田區，它依山靠海，因慢節奏且不急不慌的生活狀態，總被戲稱是「最不像深圳的地方」。地方不大，只有沙頭角和海山兩條街道，也不及市區裏每日車流不息的忙碌景象，在這出行，擁有一台小電驢或是慢慢步行就足以。

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「去中英街買日用品、飯後去海邊散步、爬梧桐山和徒步恩上水庫是我們的日常鍛鍊」，我們擁有自成一派的生活方式。

這裏臨海而居，有海濱小城的愜意，也有老城區平淡質樸的氣息。今日Citywalk計劃，7站遊玩點，從沿海漫步的浪漫到鑽進小城煙火，逛逛沙頭角，感受生活慢下來的片刻。

沙頭角，散步指南

1. 逛港貨日用品：中英街

中英街是深圳八大景之一，左手香港、右手深圳貫穿了這裏的百年曆史。在沙頭角無需過港就能便捷的買到港貨和體會到舊香港的氣息。

「成排買檸檬茶、益力多，媽媽愛買的保鮮膜和塑膠拖鞋，逢年過節購入藍罐曲奇、蛋卷紅藍兩件套」，於沙頭角人而言，中英街是地標亦是採購日常用品的常去之處。

中英街
地址：鹽田區中英街沙欄嚇村35號

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2. 散步看海：海景棧道

鹽田區擁有19.5km的海濱棧道，而其中沙頭角海景棧道是最近地鐵站，且貼近生活的一段。

總長約2km，棧道建於鹽田中央公園和海中間，在此可一覽山景及繽紛的鹽田港。這裏也是來沙頭角的必打卡點位之一。

海景棧道
地址：鹽田區海景棧道

3. 燈塔圖書館：離海最近的閲讀空間

燈塔圖書館屹立於海景棧道上，緊鄰海域亦被稱為「離海最近的圖書館」。

外部造型猶如海上燈塔，而內部則以天文為主題打造，並擁有雙層閲讀空間。若想有面朝大海的閲讀體驗，可上至二層落地窗閲讀區，窗前一片蔚藍，與海共讀。

燈塔圖書館
地址：鹽田區海景二路1019號

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4. 鹽田中央公園：可愛大章魚

只想找處地方放鬆發呆，鹽田中央公園的大草坪就很適合，從草坪到海邊僅需不到五分鐘的時間，若是周末和朋友或家人一起來野餐聚會，記得早些來「佔座」。

鹽田中央公園
地址：鹽田區海景二路與馬廟街交叉口東180米

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5. 海山公園：異域風情

相比起海景棧道、燈塔圖書館等幾處「出圈」的打卡點來說，海山公園人少更為小眾。它在沙頭角已存在二十餘年，是居民日常散步的地方。

走進公園，引人注目的便是這座，借鑑西班牙藝術家高迪作品而建造的藝術塔，塔內的旋轉樓梯和外側彩色瓷磚堆砌的階梯，讓這裏頗具異域風情。這的可玩性不強，更適合順路拍照散步。

海山公園
地址：鹽田區海山街道深鹽路2100號

6. 邂逅圖書館：綠林書房

「邂逅圖書館」落於沙頭角憲法公園內，白色的雙層書房被綠林包裹，方正外形猶如一個集裝箱。書房以憲法為主題，陳列的大部分書籍也與法律相關。

轉身向上，二樓推門即是綠意的平台與安靜的閲讀環境融合，光穿透枝葉照進書房，清新明亮，很是愜意。

邂逅圖書館
地址：鹽田區海濤路29號

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7. 鹽田半山公園帶：看山見海

「鹽田半山公園帶」蜿蜒於梧桐山脈，全長約69km，串聯了公園、水庫、瀑布、綠道等山水景觀。於居民而言，這是日常鍛鍊散步的「後花園」，亦是環山看海的觀景之地。

漫步1小時：看山、看海、看城市

若想將一路上的自然片段收集，建議從恩上瀑布出發，一路上會途經「S型海景公路」、觀山觀海平台，一路向上，大約一小時即能抵達恩上濕地公園，在寬敞的草坪上休憩落座，大口吸氧。

恩上水庫
地址：鹽田區恩上水庫

漫無目的，走走停停，在有風景的地方，歇歇腳。

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