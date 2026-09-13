江西景德鎮11景點推薦｜陶溪川市集淘瓷器　尋訪古代皇家窯廠遺址

今年中國又多了一項世界遺產！聯合國教科文組織第48屆世界遺產大會，把「景德鎮手工瓷業遺存」正式列入《世界遺產名錄》。至此，中國世界遺產總數已達到了61項！



說實話，看到這條消息我還蠻開心的，畢竟我真的太愛這座小城了。景德鎮我去過三次，每次都覺得玩得開心吃得也開心，甚至默默在心裏籌劃着日後退休來這裏躺平的日子。

所以這次看她這麼爭氣，我也想趁這個熱乎勁兒，把之前去景德鎮的行程攻略給大家揉到一起，重新再介紹一下這座小城。

先說說這次申遺的到底是什麼？

這次景德鎮申遺的是從10世紀到19世紀，一整套手工制瓷的產業系統。御窯廠窯址、落馬橋、觀音閣這些老窯址，湖田古窯，高嶺土的礦址，連當年運瓷土的水路都算在內，前後45個遺產點位，7500多公頃。

更巧的是，前幾次去景德鎮，逛的幾處地方，就在這張世界遺產的版圖裏。

御窯博物館腳下踩的，就是當年的御窯廠；浮梁東埠碼頭運出去的高嶺土，正是申遺名單裏「高嶺瓷土礦遺址」的命脈起點。

所以這篇攻略，權當是順着世界遺產的線索，把這座小城再走一遍吧～

景德鎮怎麼住？

三刷景德鎮，我都把酒店定在了陶邑酒店旗下。第一次是自己做攻略，後面兩次是專程去採編酒店，把旗下的川上行、閶陽都住了一遍，是真喜歡。

川上行藏在陶溪川文創街區裏頭，外面是熱鬧的市集和窯廠舊址，往裏一走安靜得出奇，大隱隱於市說的就是這種。閶陽更絕，直接選址在陶陽裏歷史文化街區的彭家上弄，步行五分鐘到御窯博物館，住進去就等於住在景區裏。

陶邑旗下能選的遠不止這兩家，從兩三百的入門到獨棟別墅都有。

景德鎮怎麼吃？

先給大家劃個重點，只要在江西就繞不開米粉！米粉呢又分冷粉、牛骨粉，嗦起來極為過癮。另外，像是油條包麻餈、餃子粑、鹼水粑這種本地風味也別錯過，想一次嚐到更多小吃，撫州弄或者九集小鎮都可以參考。

江西家常炒菜也值得細品，樂樂大排檔、瓷都飯局都不踩雷。

哦對，景德鎮的咖啡和漂亮酒也做得像樣。雕塑瓷廠的無語咖啡、三寶村的不空山和栗子樹下、陶溪川對面的禾場咖啡、茶山邊的板凳咖啡……「早C晚A」在景德鎮是真成立啊。

景德鎮怎麼玩？

下面這條線，是我把兩次大攻略的精華揉在一起重排的，第一次來照着走，完全ok。

Day1：中午抵達→三寶村．三寶蓬藝術聚落→傍晚陶溪川市集

Day2：陶陽裏→御窯博物館→中國陶瓷博物館→雕塑瓷廠

Day3：浮梁一日（玉田水庫+740廠/寒溪村+東埠碼頭+瑤裏古鎮，兩條線任選）



景德鎮景點推薦

1. 三寶村．三寶蓬藝術聚落

先說明下三寶村真的很大，如果只靠步行想要整個逛完村子大概要一整天的時間。不過也可以選擇在三寶村口租電動車，如果像我這樣不會騎車的就儘量選擇三寶村的某一塊區域進行遊玩，會好很多。

我這次選擇的位置是三寶村的三寶蓬藝術聚落，周邊有美術館、陶瓷美物集合店、咖啡店、酒店、買手店等等。

從三寶蓬出去還會經過一條小街，同樣是熱鬧非凡，各類打卡小店數不勝數。一趟逛下來少說也要三四個小時，可玩性還是很高的。

重點跟大家說一下三寶蓬美術館。

雖然門票20元（人民幣，下同），但是進去參觀之後還是覺得物超所值。而且館內出乎意料地人沒有很多，可能很多人覺得收費就不去了，相應的也抬高了一些門檻。

+ 1

進館之後，沒有太多工作人員緊盯，全憑自覺。遊客大多沉浸在展覽中，極少數的人是過來只為拍照的，所以氣氛很好，也很安靜。

館裏好幾個展廳，分為不同主題，館與館的切換也蠻有設計感。逛到後面也有書店文創店，裏面還賣咖啡、冰激凌等等。在這裏小坐休憩也無妨，總得來說真的很不錯。

三寶村．三寶蓬藝術聚落

地址：珠山區三寶路，三寶村委會附近

營業時間：9:00-17:30（每周一閉館）



2. 陶溪川市集

第一天傍晚去陶溪川。這地方有點像北京798，但是比798豐富，原本是老廠房，高煙囱、磚紅牆都是過往標誌，如今已是景德鎮的地標。

最有逛頭的是市集，周五到周日傍晚4點開，攤主都要經過評選才能進駐，含金量比雕塑瓷廠高不少。

傘篷顏色是陶溪川的無聲導覽。

紅傘黃傘是創意區，年輕學生和新鋭設計師，東西實驗性強、價格親切；白傘是設計師區，安靜沉穩，作品經得起細品；綠傘是傳統區，青花顏色釉，最正宗的景德鎮味道。建議五點後去，去太早攤主還沒出攤。

陶溪川一年還有兩次春秋大集，為民瓷廠那片國際視野更足。大集期間人很多，建議公交到「陶機站」或「陶溪川站」，自駕的話提前用「陶溪川智能停車」看車位，會方便許多。

陶溪川市集

地址：珠山區新廠西路150號

營業時間：全天開放



3. 陶陽里

陶陽里是老城心臟，歷史上說的「陶陽十三里，煙火十萬家」，指的就是這片區域。

這裏是由御窯廠遺址、御窯博物館、周邊里弄民居、明清窯作群以及陶瓷工業遺產共同構成的一個宏大歷史文化街區，也是明清兩代專為皇家燒造瓷器的地方。

不過在這其中，最有意思的還是那上百條縱橫交錯的里弄，名字多以姓氏命名，畢家上弄、彭家上弄。走走逛逛可能就發現，斑駁的窯磚老宅裏藏着一位陶瓷藝術家的工作室，一座老廠房被改成了書店，轉角還能遇見一間愜意的咖啡館。

這種歷史與現代的交織感，才是陶陽里真正的魅力。

陶陽里

地址：珠山區老城中心（珠山中路一帶）

營業時間：街區全天營業，核心景點2025年7月起免費，需預約



4. 御窯博物館

這裏不只是普通的博物館，它更像一座用紅磚砌成的巨大「迷宮」，造型靈感來源於景德鎮燒瓷用的傳統蛋形窯。更特別的是，它直接建在明清時期專為皇帝燒瓷的御窯廠遺址上。也是這次新晉世界遺產的核心組成之一，我們腳下的每一步，踩着的都是歷史。

館裏很多瓷器不是完好無損的，而是由無數碎瓷片精心修復而成。

古代給皇帝燒瓷器要求極嚴，有一點瑕疵就被敲碎埋掉，也正因如此，我們今天才能看到這些在當時堪稱「失敗品」的珍貴文物，也算一種別樣的欣賞。

御窯博物館

地址：陶陽裏內（御窯廠遺址上）

營業時間：周二~周日 9:00-22:00（21:30停入），周一閉館，免費需預約



5. 中國陶瓷博物館

御窯博物館逛完，中國陶瓷博物館建議安排在下午。

網上很火的「無語佛」在6樓，我去的時候排隊拍照的人太多，就沒在那兒多停留，遠遠拍了兩張便去欣賞別的了。

沿着展線往前走，從新石器時代的古樸陶器，到精美的唐代瓷器，從典雅的宋代青白瓷，到華麗的元明清青花瓷、粉彩瓷，每一件都像一位無聲的講述者，訴說着景德鎮陶瓷的輝煌歷史。

看着那些造型各異、紋飾精美的器物，我也忍不住為古代工匠的精湛技藝折服。ps.集章的朋友們可以直接衝2樓文創區，想聽講解的要去服務枱做登記哦！

中國陶瓷博物館

地址：昌江區紫晶路1號

營業時間：9:00-18:00（17:30停入），周一閉館，需預約



6. 雕塑瓷廠

如果還有興致，可以再去接地氣的雕塑瓷廠逛逛。這裏有一套七八十的茶具、也有五六塊一個的飯碗，上百塊一個且極具藝術感的杯子也有不少，只不過需要認真淘才行。

而且雕塑瓷廠很大，打卡點也多，很適合拍照。去的話至少要預留3-4小時的遊玩時間。另外建議大家儘量白天的時候過來，傍晚六七點的時候很多店就收攤關門了。

來的話可以打車定位到雕塑瓷廠北門，然後一路逛到南門。路上有很多網紅機位，另外也不要只逛主街的店鋪，兩側有很多小巷子也可以逛，都很有意思，也能挖到不少寶貝。

網上比較火的每鹽所、在野商店、ienie公園、Amicizia也都在雕塑瓷廠這邊，隨便溜達溜達，就感覺自己像是掉進米缸的老鼠，真的好快樂！

最後雕塑瓷廠內還有一個樂天市集，每周六營業，需付門票錢。早鳥票30元/張，現場票50元/張。裏面售賣的多是藝術家製作的創意瓷器，也有少量的包包和飾品。價格上面要比集市外雕塑瓷廠賣的貴不少，幾百-上千都有，對瓷器有較高追求的朋友們可以去逛逛。

雕塑瓷廠

地址：新廠東路139號

營業時間：9:00-20:00



第三天我建議留出整天給浮梁，我兩次分別走了兩條不同的線，都值得。一條圖涼快清靜，一條看人文歷史，時間夠的話，也建議大家拆分成兩天行程。

第一條是chill線：玉田水庫+740廠。

7. 玉田水庫

如果夏天去景德鎮玩，我更推薦來這裏溜達一圈，玉田水庫離市區十幾公里，僻靜又涼爽。這裏距離市區大概十幾公里，人氣沒那麼旺。

打車到740公交站後，順着一條公路直直地走了下去，公路旁遠處是山，近處是綠地青田。不追求深意的話，人生是曠野大概就是這樣了。

走了大約10分鐘的路程，便到了蘭田村，也就是玉田水庫的所在地。

根據指示牌，沿着小路走進去，頓時覺得自己被綠意籠罩，體感温度都降下來不少，耳邊是溪水潺潺聲，眼前則是枝繁葉茂的大樹一個挨着一個的佇立在水岸兩側，彷彿是闖入了綠野仙蹤一般。

在岸邊繼續走，就能遇到可以通往溪水處的台階。我去的時候已經看到有遊客在那邊潑水嬉戲了，溪水中還放了西瓜和露營椅，着實是把夏天的美好之處體會到淋漓盡致。

不過如果大家要去玉田水庫的話記得穿上溯溪鞋，或是帶雙拖鞋也是ok的，畢竟這裏的溪水雖然說是冰涼清澈，但是裏面的石子是真紮腳啊……

玉田水庫

地址：浮梁縣蘭田村玉田水庫

營業時間：全天營業



8. 740廠

玉田水庫的附近還有一家國營的740廠，大家可以連在一起玩。

這裏保存了一整片七八十年代的老建築，很多廢棄的樓房爬滿了爬山虎，我過去的時候遊客很少，非常的清淨自然。

園區內還有不少藝術家的工作室(可提前預約進行參觀)，比如窄門咖啡、不定期舉辦展覽的冇花花藝工作室、riverside花器、陶瓷工作室蟲chong ceramic等等。還有一家窯裏披薩也很好吃哦。

740廠

地址：景德鎮740廠/公交車8路、1008路到740廠(公交站)

營業時間：9:00-19:00



第二條是人文線：寒溪村+東埠碼頭+瑤裏古鎮。

9. 寒溪村

在浮梁人眼裏，寒溪村已經不是普通的村子，而是一個長在茶山裏的「一座沒有屋頂的美術館」。

我和其他遊客一樣，先來到茶園打卡。滿眼望不到邊的綠，簡直比動漫還動漫，浪漫值直接拉滿！不用刻意取景，按下的快門都能定格下這片「綠光森林」。

+ 1

茶山旁的「板凳咖啡」也可以去打卡坐坐，雖然地方偏僻但是價格不算誇張，味道還是很OK的。

另外，上面我提到這裏是「一座沒有屋頂的美術館」，不是我隨口胡謅，2021年，中國首個真正意義上的大地藝術節項目在此處落地。

時至今日，藝術家馬岩松那盞名為「大地之燈」的作品，仍然是寒溪村的視覺焦點。無論走到哪個位置，總能一抬眼就望見它。

如果還想看更多，可以跟着停車場旁的指示牌走，村裏的藝術裝置真的不要太多哦！

寒溪村

營業時間：全天（免費，建議自駕/順風車）



10. 東埠碼頭

浮梁人文線的第二站是東埠碼頭，這裏不是一個普通的河邊小鎮，追溯到幾百年前，它可是景德鎮瓷器的「命脈起點」。

從前製作瓷器最珍貴的高嶺土和釉果，都是從這裏裝船，一路順着東河運到景德鎮。往大了說，沒有東埠碼頭，可能就沒有景德鎮瓷器現在的輝煌，它是實實在在的「大功臣」。

走在今天的東埠，依然能觸摸到那段繁忙的歲月。腳下青石板老街上的深深車轍印，就是當年運瓷土的獨輪車長年累月軋出的痕跡，特別有感覺。站在古樸的碼頭邊，看着靜靜的河水和那座很有年頭的石拱橋，彷彿還能聽到歷史的迴響。

東埠碼頭

營業時間：全天（免費，建議自駕/順風車）



11. 瑤裏古鎮

從東埠開車過去，不過一刻鐘的車程，眼前的風景就從古樸的碼頭切換成了「小橋流水人家」的古鎮畫卷。

在瑤裏，最適合的就是放慢腳步。這裏沒有太重的商業氣息，有的是清澈的瑤河穿鎮而過，兩岸是白牆黛瓦的徽派老房子，河邊常有婦女在浣洗。

+ 2

可以沿着青石板路慢慢走，看看老宅上的木雕，逛逛當地人依然生活其中的明清古街；也可以坐在廊橋下發發呆，聽溪水潺潺，感受那種「日子很長，不必慌張」的悠閒。

如果時間充裕，還可以去附近的繞南古窯遺址看看，那裏可以更完整地了解古代瓷器是怎麼從這片土地上誕生的，如果帶娃來玩，我還是蠻推薦的。

再次恭喜景德鎮，千年窯火，這回是被世界認認真真記下了！

出行貼士

交通：羅家機場離市區約10公里、打車半小時；高鐵坐到景德鎮北站，昌景黃高鐵通後南昌/黃山/杭州/上海/廈門可直達，南昌最快個把小時，比飛機省心。

市區不大但打車看運氣（堵+偏處難叫車）；三寶村租小電驢最舒服；浮梁線（寒溪村、瑤裏）務必提前自駕/順風車/包車。

