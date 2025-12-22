深圳聖誕好去處｜打卡4座絕美教堂　平和治癒風景超好拍　附地址

城市裏的city walk總是圍繞著公園和街道，這次我們從教堂出發，逛逛深圳的幾座絕美教堂。教堂大多是一片鬱鬱葱葱，逛一圈下來像是重新呼吸一般，身體的一部分漸漸甦醒。



這次我們收集了深圳四座教堂，每座都有自己不同的風格。

1. 世界之窗．真愛禮堂

世界之窗的歐洲小鎮中有一座真愛禮堂，平時幾乎都是關着門，不定期會有演出開放。它是純正的歐式尖頂教堂，在這打卡拍照自帶歐式浪漫氛圍感。

真愛禮堂不像其他教堂有時光沉澱的歷史感，更像是憑空出現的一處童話城堡，是遊樂園中獨屬的夢幻，也像是忙碌都市裏的一個npc小片場。

世界之窗．真愛禮堂

地址：南山區深南大道9037號



2. 天主教．深圳聖安多尼堂

聖安多尼堂應該是深圳最有名氣的教堂了，這裏是深圳唯一一個陳放有管風琴的天主教堂，也是城市中心地帶最古老的建築之一。

路過這座教堂，經常可以聽到裏面平和的讚美詩，濃濃的宗教氛圍和神聖的儀式感是它獨有的。又是一年聖誕節，往年都會有巨大聖誕樹擺在空中陽台上，像童話故事裏的一角，跳脱出嚴肅的現實生活。

天主教．深圳聖安多尼堂

開放時間：7:00-12:00；14:00-17:00

地址：福田區農林路65號



3. 龍崗區天主教堂

這個教堂建在一個小山坡上，不容易發現。

教堂是典型的宏頂建築風格，適合喜歡拍建築的人來拍照，我們去的時候陽光正好，坐在教堂門口的草坪上懶懶曬太陽真的太舒服了。草坪不是人工草坪的平整梆硬，而是自然生長的青草帶着泥土的氣息。

整個教堂人很少，幾乎看不見人，四周也是悄然安靜，正是因為這樣的寂寥，這座教堂安靜的氛圍在鬧市中也更顯寶貴。

龍崗區天主教堂

地址：龍崗區龍崗街道辦龍西社區務地鋪清水巷天主教堂路1號



4. 寶安區耶穌君王堂

很火的寶安耶穌教堂，四樓終於開放可以參觀打卡了。哥特式的風格建築很有意思，高聳的尖頂和大面積的花窗玻璃，即使是安安靜靜坐在教堂內，任何浮躁的情緒也漸漸平息下來。

寶安區耶穌君王堂

開放時間：8:00-12:00；14:00-18:00

地址：寶安區留仙一路50號



【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】