深圳美食｜南頭古城必食牛肉麵！百斤牛骨熬湯底＋屠場直送鮮牛肋

牛三品牛肉麵，深圳南頭古城值得反覆去吃的店。



敢這樣做牛肉麵，全深圳就這一家

今天去南頭古城吃一碗牛肉麵，從一塊鮮牛肋條，到一根剛剛醒好的手工麵，再到一碗冒着熱氣的牛肉麵。把一頭牛、一團麵，以及每天清晨開始的一些瑣碎工序，最後都裝進了這一隻碗裏。

每日屠場直送的鮮牛肋條，慢滷入味

最值得說的是這塊鮮牛肋條，來自一頭牛身上很稀缺的位置，出肉率只有約3%。每天從屠場直送鮮牛肉，牛肉到店後，還要經過主廚阿帥驗收。

鮮牛肋條先焯水，再經過大火、文火兩段火候慢慢滷。滷好的牛肋條還要靜置10—15分鐘，等肉裏的汁水重新穩定下來，才切成一片片送進碗裏。

肥瘦二八開，軟糯中帶筋肉

肥瘦二八開，肉和油脂一層層交錯，切開以後，截面能看到清晰的肉紋和細細的脂肪。

入口先是軟糯，隨後能吃到一點Q彈的筋肉感，脂肪融開以後，肉香也跟着變得更明顯。恰恰因為留住了這一點油脂，牛肋條才有了更豐潤的口感。

散養土雞蛋和高筋麵粉，每日手工現做

牛肉麵裏，容易被忽略的其實是麵。但對於牛三品來說，每天早上6點，第一件事就是做麵。麵粉只用高筋麵粉，再加入草雞蛋蛋黃、水、鹽，揉好的麵糰本身就帶着一點淡淡的蛋香。煮熟以後，麵條也不是軟塌塌的一條，而是有比較紮實的咬勁。

+ 1

三揉三醒,一次和麵12斤，反覆壓麵20遍

一批麵大約和12斤，和好以後先醒麵，再反覆揉制。壓麵時還要交叉反覆壓制20—30遍，壓成麵片以後，再切成粗麵和細麵。切好的麵條不會立刻下鍋，而是掛上麵架繼續醒麵，醒多久還要看當天的温度和濕度。

粗麵勁道＆細麵軟滑，2種選擇

粗麵煮的時間更長，大約110秒。麵條更厚，吃起來勁道紮實，尤其適合裹住濃一點的湯汁。細麵則大約70秒出鍋，口感更加爽滑柔韌，入口輕快。

所以選麵的時候，其實也可以按照自己的吃法來：想吃麵本身的勁道，選粗麵；想讓麵條在湯裏滑過去，選細麵。

100斤鮮牛骨慢熬，果蔬鮮骨湯

湯底用牛龍骨、筒骨搭配11種天然香辛料，文火慢熬4小時。再搭配6種新鮮果蔬熬製：蘋果、白洋葱、胡蘿蔔、白蘿蔔、番茄和西芹。湯色看起來清澈，入口卻有厚度。牛香、蔬菜的甜和香辛料的氣息，一層一層疊起來。

紅油，也是每天自己熬

喜歡辣的，可以加一勺自家紅油。葱、姜、蒜先把油底的香氣炒出來，再加入多種香料增香，最後才放辣椒麵，熬好後會將辣椒過濾。

整體是比較容易入口的中辣，對於平時不太吃辣的廣東人，也不會一下子被辣味蓋住牛肉麵的香氣。

一碗麵，一份雙皮奶，簡簡單單又一餐

牛三品把一碗麵的滋味拆成了三個層次，一品湯鮮，二品肉香，三品麵勁。一碗牛肉麵，三件事，都不能馬虎▼▼▼

+ 2

1. 不能吃辣，可選清湯版

不能吃辣的，就選清湯版的招牌鮮牛肋條麵。湯頭醇厚，沒有厚重的油膩感。

2. 還有一碗滷鮮牛肉麵

滷鮮牛肉麵，取牛腹部的優質部位，內部有豐富的網狀筋膜，肉的紋理更明顯，入口彈嫩。

3. 想吃乾的，推薦牛肉炸醬拌麵、滷牛肉飯

店裏還有一份自家現熬的牛肉肉醬，肉料放得足，炒出來以後牛肉香很明顯。選一份粗麵或者細麵，把肉醬拌開。還有一碗滷牛肉飯也值得一試。

4. 蛋黃和麵，蛋清用來自制雙皮奶

牛肉麵的味道比較厚，最後來一點甜，反倒很合適。雙皮奶每天用高鈣鮮牛奶、蛋清和白砂糖現蒸，奶香細，口感嫩滑。還有抹茶口味，自制抹茶醬鋪在奶香上面，頂部再撒一點烘烤生杏仁。

深圳僅1家，開在南頭古城

牛三品目前在深圳僅有一家店，位置就在南頭古城。沒有把牛肉麵做得太複雜，更多還是圍繞現滷、現做、現煮展開。

古城裏的吃飯，本來就有一種特別的節奏。逛累了，找一家店坐下來；或是路過，聞到店裏飄出的香味，臨時決定吃一碗。

老闆，給我來碗忘情牛肉麵～

牛三品牛肉麵

地址：南山區南頭古城東7號（進第四間）

營業時間：周一至周五11:00-14:00，16:00-21:30；周六至周日11:00-21:30

交通：地鐵中山公園站D口步行370m

