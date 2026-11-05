深圳美食｜新派潮汕燒烤登陸南山　必試烤紅桃粿/燒黃魚配大油條

膳九爺．名師潮菜，聽說這是潮汕人心中的米芝蓮。



新派「潮汕燒烤」：潮汕食材＋潮汕味型

潮汕經典「蒸紅桃粿」吃的多，「烤紅桃粿」你有吃過嗎？紅桃粿裏包裹着糯米、香芋、香菇和蝦米，烤至微焦金黃，點綴一勺秘製蘿蔔丁。外層焦脆，吃起來是和傳統紅桃粿截然不同的口感。

把這道經典「紅桃粿」從蒸籠搬到了燒烤架上的是膳九爺主理人鄭凱華「華哥」，他曾任華僑城洲際酒店總廚，深耕潮州菜三十餘年，在全網有600w粉絲。在「膳九爺」南山新店就能吃到。

潮汕燒烤系列：不只有紅桃粿

膳九爺，以傳統潮汕菜為根骨，融入創新潮菜，吸引了不少潮汕胃來吃。除了兩大經典頭牌菜，南山店還新增了限定菜品：潮汕特色燒烤。

除了紅桃粿以外，火鍋湯粉裏常見的牛筋丸、家常菜苦瓜釀肉等在膳九爺也被做成了燒烤。經典的潮汕食材，搭配由潮汕地區特色的醬料調製而成的燒烤汁，帶來新鮮有趣的潮汕味。

1. 梅汁烤鰻魚：潮汕梅汁炙烤，¥19／串

靠海吃海的潮汕人，餐桌上永遠少不了海鮮。活殺鰻魚切塊，邊烤邊刷上潮汕梅汁，帶來酸甜風味。高温激發出細密油脂，讓魚肉口感變得細嫩多汁。銀皮烤至微微卷邊，脆口而不失軟嫩。

2. 烤牛筋丸：彈牙肉丸配熱帶水果，¥9／串

平時吃粿條火鍋時常加的牛筋丸竟和菠蘿搭配，被熱火撩撥得滋滋冒油。口感筋道，吸收了熱帶水果的酸甜之後，讓香氣層次變得更為豐富。

3. 烤苦瓜：釀苦瓜的新打開方式，¥8／串

想不到平時常吃的釀苦瓜還能這樣做，苦瓜切片去瓤，將肥瘦相間的豬腿肉糜釀入其中，放在火上翻面燒烤。簡簡單單撒一些孜然粉便足夠，高温炙烤後，苦瓜褪去生澀，軟糯之餘還有回甘。

4. 烤香菜牛肉：鮮牛肉裹香菜，¥18／串

未經醃製的鮮牛肉裹上一簇香菜便直接放到燒烤架上，全憑食材本身的風味和新鮮度呈現。看似簡單的一道菜，其實很考驗師傅手法，肉片剛卷邊就要離開烤台，保證肉的口感不會乾柴。

膳九爺必點的頭號招牌，記住這兩道

1. 潮汕家燒黃魚配Max大油條

本港魚仔熬湯＆普寧豆醬，現炸油條上桌現剪

來到膳九爺新店，值得一試的不僅是「潮汕燒烤系列」，還有這兩道頭號招牌不能錯過。

幾乎每天要售出100條、年銷量高達3.5萬條的「潮汕家燒黃魚」。選用新鮮黃魚大火爆煎，再淋上本港魚仔熬湯。標配一根手臂粗的巨型油條，上桌現剪，放入濃稠鮮甜的湯汁中浸泡至外酥裏潤，和肥美細嫩的魚肉一同吃，相當送飯。

２. 名師燒窯雞

150天散養海南雞&秘製雞醬，廣式古法窯雞工藝

土窯烤雞，經典的潮汕菜，是不少潮汕人兒時的記憶，膳九爺以更精細的做法將這道菜復刻到店裏。用150天散養海南雞，加以秘製雞醬醃製，充分按摩後，風乾、入爐。

原隻燒製的做法，將肉汁緊緊鎖住，肉質也烤得細嫩鮮美。雞皮色澤鮮亮、口感爽脆，上桌現剪時還能聽到「咔嚓」聲。

還有這些經典潮菜＆小吃👇👇👇

+ 4

1. 金不換炒薄殼

每年七、八月是吃薄殼的最佳季節，這時候的薄殼最為鮮美飽滿。形似鳳眼，青且薄的外殼用熱油簡單滾炒幾下便紛紛開殼。簡單搭配蒜米和九層塔，便有了濃郁複合的風味。

2. 沙茶薑蔥焗黃牛肉

沙薑和蔥經過猛火爆炒，激發香氣，再加入黃牛肉在砂鍋裏快火啫熟，牛肉嫩滑之中又融入了蔥的鮮甜和沙薑的辛辣。沿着煲邊淋一圈沙茶，濃郁的香氣更甚。

3. 隆江雞腳

大火爆炒後的雞腳，放入砂煲裏加入秘製醬汁慢慢啫，待掀蓋時，猛烈香氣撲鼻而來。這樣的雞腳一抿脱骨，醬汁融入筋絡軟骨中，每一口都是豐滿的膠質感。

4. 打冷烏頭魚配豆醬

烏頭魚有着刺少柔嫩的特點，既有着海魚的鮮甜，又無腥氣，潮汕人吃打冷時尤為偏愛它。鮮魚用鹽水浸煮晾涼，吃的時候只需沾點黃豆醬即可，低温之下，魚肉的鮮味反而更突出。

5. 糖戀福果薑薯露

潮汕特有的薑薯刨成薄片，吃着粉糯微黏，乳白色糖水劃過喉嚨只留一抹清甜。飽餐過後，用碗甜湯收尾正好再合適不過。

膳九爺開新店了，首進南山

膳九爺將南山首店開到了益田假日廣場3樓。在設計上，參照了潮汕傳統建築的標誌性符號，意在「物物有源由」。餐廳LOGO主視覺的設計便是以「潮汕厝角頭」的木式山牆演變而來，細節處還有潮汕石器雕刻、木雕等，在一飲一食中感受潮汕文化的深厚韻味。

+ 3

透明連廊，雅緻靜謐的用餐環境

新店的透明廊橋映入眼簾，用餐時更有氛圍感，還配備了戴森電風扇，吃飯時更涼爽。

膳九爺｜名師潮菜

人均：￥117（點評網）

南山首店地址：南山區深南大道9028號益田假日廣場L3-5號商鋪

交通：地鐵1／2號線 世界之窗站L出口

福田深業上城店地址：福田區皇崗路5001號深業上城L2層226B號鋪

交通：地鐵10號線 冬瓜嶺站E出口

打車：導航至【深業上城南1門】扶手梯上2樓左手邊

營業時間:周一至周五：11:00-14:30、17:00-21:00，周六、日&法定節假日：11:00-21:00

