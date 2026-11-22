湖南哪裏的粉排第一？網友選票Top1，是衡陽。



奔着吃粉、小炒和燒烤，前陣子我專門去了一趟衡陽。發狠了忘情了吃了三天後，心情就是想和這位網友拜個把子。

衡陽，你好吃得有點誇張了！衡陽有3000多家粉店，從凌晨5點到深夜3點，只要想吃粉，總有粉店為你敞開大門。

米粉流派更是花樣百出，早餐吃滷粉，中午生汆粉，晚上再來碗鮮得眉毛起舞的魚粉。深夜熬鷹，還能再摸去吃碗碎肉粉！

衡陽出名的不只米粉噢，小炒、燒烤都是頂級的。別的不說，在美食這一塊，衡陽就是沒有短板的六邊形戰士。和固有印象中湖南的「辣」不一樣，衡陽美食更講究鮮，不吃辣的朋友也可衝。

一到節假日，長沙街頭人潮湧動，熱鬧得很。不愛湊熱鬧的可以來離長沙高鐵40分鐘的衡陽，品一品什麼是24小時精彩不停的美食之城。

衡陽還有一大招牌，南嶽衡山。吃飽飯還能去爬爬山，吸吸靈氣。

粉粉王國，一天六碗不重複

僅上午營業的限定美味

1. 板橋魚粉

非常不起眼的一家小店，甚至但卻是衡陽人氣王級別的粉店。我去的時候趕上牆面維修，看着這個場面猶豫了半分鐘，懷疑自己是不是找錯地兒了。看了下現在牆面已經完全煥新了，有好看的牆繪，環境好了不少。

板橋魚粉之所以火，一來是食材新鮮，味道好，第二呢還是性價比高，實惠。

點了黃沙古粉，18元，一份有三條魚哦，這個價格真的便宜。黃沙古就是黃辣丁、汪刺魚，可憐的魚兒是當着我的面嚥氣的，吃的就是一個新鮮。

看這個奶白色就知道有多鮮美濃郁了，用新鮮的魚熬出來的湯底，沒有腥味，只有純粹的鮮。配上一點點辣椒，微微的辣勁兒把湯的鮮襯得更突出，層次一下就起來了。夾一口魚肉，嫩得要化開，再猛猛吃一口粉，湯鮮味濃，可給我吃美了。

板橋魚粉

地址：蓮湖路15號

營業時間：06:00-14:30



2. 少鳳滷粉

衡陽的滷粉，源自桂林滷粉改良，但衡陽人吃着吃着，吃出了自己的味道。

這家少鳳滷粉開在小巷子裏，雖然有些老舊，但比較清爽乾淨。這家人氣也很高哦，原本是有很多免費的配菜可以自取的，我十一點左右到的，已經所剩無幾。

鍋燒滷粉，8元，鍋燒炸得酥脆，很好吃。

少鳳的滷汁，據說配方傳了多年，濃而不膩。整體調味會相對比較重口一些，有胡椒和蒜香，回味帶點甜，說不清道不明的複合香氣，越吃越上癮。滷粉用的是粗一些的米粉，是糯糯的口感。黏稠濃郁的滷汁，澆在燙熟的米粉上，攪拌均勻，大吃一口！各種小料的香氣混合，曼妙啊。

少鳳滷粉

地址：健康里53號

營業時間：07:00-12:00



24小時全天營業，想吃就吃！

1. 賀氏筒子骨頭鮮粉店

筒子骨粉，是衡陽米粉江湖裏的特色之一。這家店開了二十多年，是很多衡陽人從小吃到大的味道。衡陽人說，早上來一碗筒子骨粉，整個人都「活」了。

我點了碗招牌筒子骨頭粉，20元，份量很足。一整根筒子骨，一大勺碎肉，底下還藏了顆溏心蛋。

湯底看着清清爽爽的，喝一口完全是仙品！一鍋要燉好幾個小時，骨頭裏的精華全都熬進湯裏了，鮮味很突出，完全不清淡。米粉是當地的細圓粉，苗條的身材更能鎖住骨湯，吃起來也更爽滑，有滋有味。最後再來啃啃筒子骨，吸吸骨髓，吃得滿嘴油香才算過癮。

賀氏筒子骨頭鮮粉店

地址：蒸陽路89號聯發大廈108號門面

營業時間：24小時營業



2. 322豬肉米粉鋪

打車去322的時候，和司機大哥聊了會，他高度認可這家店，誇我會選。一進門就看見正在剁肉，他們家碎肉粉的臊子是手工現切的肉末，不用絞肉機，所以肉粒有質感、有嚼勁。

明檔點單，點完單後稍等一會兒就能取餐，所有制作流程都能看到，動作還挺快的，行雲流水一氣呵成。

碎肉粉是鎮店招牌，10元。快速撈好粉裝碗，蓋上一大勺三分肥七分瘦的現剁豬肉臊子，最後澆上筒骨雞湯，料多到要滿出來了。細粉完全不坨，吃一口裹滿肉沫，吸滿湯汁。口味清爽鮮美，你別說，夜宵或者是喝了酒之後來上這麼一碗，落胃，舒服。

他們家的殺豬粉也是特色，15元。一吃就知道，食材新鮮，用的是當天的豬肉+豬血+豬雜。鮮味很厚重，還加了酸菜，整個風味一下子就明亮起來了。

322豬肉米粉鋪

地址：解放大道與彩霞街交叉口西南角

營業時間：24小時營業



3. 生汆記

生汆記在衡陽本地有好多家分店，本地人認可，這就是最好的口碑。

招牌就是生汆粉，12元（人民幣，下同）。所謂「生汆」呢，就是把食材放入沸水中快速煮熟，鎖住食材的原汁原味。

很豐富的一碗粉，有肉片、雞蛋碎、大白菜，還加了絲瓜。湯底用的也是高湯，吃起來很有家的味道。

生汆記

地址：雁峰區環城南路166號

營業時間：24小時營業



生活要想好，燒烤小炒不能少

1. 鬍子鍋

鬍子鍋在衡陽美食圈的名氣，是靠口碑一點一點積累起來的，有不少明星都來打卡過。

招牌菜茶油炒土雞，茶油的清香和辣椒鮮辣融合，香氣撲鼻。

選的是散養的走地雞，吃起來會更有嚼勁，肉質緊實彈牙，雞有雞味。大火爆炒很有鍋氣，茶油香氣滲入每塊肉裏，又香又辣很上癮。

鬍子鍋

地址：紫荊花苑c棟03號門面

營業時間：11:00-14:00／17:00-21:00



2. 偉哥土菜館

「土菜館」三個字，對我有一萬分的吸引力，聽着就送飯、實在、有鍋氣。

偉哥土菜館在衡陽已經是本地人聚餐的固定選項之一，藏在小巷子裏，吃飯時間來很可能會需要排隊。菜品走的是湖南家常路線，勝在食材紮實、口味到位、經濟實惠。

招牌菜酸蘿蔔炒雞，酸蘿蔔的酸爽剛好中和了雞肉的油膩，同時激發出肉的鮮甜。蘿蔔吸收了雞汁，脆中帶肉香，酸酸辣辣巨送飯。

這道黃喉炒魚肚也是送飯下酒的神菜，兩種脆脆的食材一起爆炒，裹滿醬汁，辣而爽脆。

偉哥土菜館

地址：先鋒街道市府路9號（温莎城堡旁）

營業時間：11:00-14:00／16:30-21:00



3. 串小白（綜保購店）

串小白實在是火啊！光衡陽就有六七家門店，每家都要排隊，還把分店開去了長沙、廣州、深圳、佛山，夜宵界的頂流。

+ 1

該說不說，食材確實選得好，各種串都擺在冰櫃裏自取，肉眼可見的新鮮。

推薦雪花牛肉，牛肉烤得很嫩，有淡淡的奶香味。蒜香排骨烤得焦香，黃喉是恰到好處的爽脆鮮嫩，還有生態五花肉、秘製羅氏蝦、烈火牛肉……基本上盲點都好吃，不會踩雷。

串小白（綜保購店）

地址：高新區西二環路綜保購對面

營業時間：17:30-次日01:00



衡陽就是這樣一座低調踏實的城市，把全部的熱情都藏進了一碗碗米粉和一串串燒烤裏。沒有長沙的喧囂，沒有鋪天蓋地的網紅濾鏡，只有踏踏實實的好味道。

下次去湖南，別老是擠在長沙了，往南多走一步，衡陽的煙火氣，會讓你記（饞）很久。

交通貼士

衡陽有高鐵站，距離長沙45分鐘左右高鐵；衡陽還有機場，航班挺多的。

市內交通：衡陽吃飯玩耍的地方也比較集中，天氣好的時候可以騎個車，打車也是方便的。



住宿攻略

衡陽不大，可以安排三天兩晚的行程，一天住在南嶽里，方便爬山，一天住在市區，逛吃逛吃。



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