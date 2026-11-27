深圳「新中心公園」，花田、湖景、騎行，太愜意了……



深圳的風，終於有了些涼意。最近的深圳中心公園，又多了些新風景，11萬㎡綠地煥新開放，花田、湖泊、草坪與蜿蜒綠道藏着一座城市花園的悠閒日常，沿着湖邊慢慢走，或在草坪上坐一會兒，讓尋常的日子，多一點自在與愜意。

11萬㎡綠地上新，解鎖公園新體驗

深圳中心公園這次有了新變化，最值得關注的就是位於公園北端的E區。這片約11萬㎡的綠色空間，經過多年圍擋改造，如今終於向市民開放。

這裏曾是熱鬧一時的福田花卉世界，如今搖身一變，成為藏在城市樓宇間的一片開放式綠地。

走進園區，最先映入眼簾的是一片片錯落的花田。一片片波斯菊鋪展開來，顏色明快，卻不顯得刻意。風吹過時，花枝輕輕搖曳，陽光落在花瓣上，隨手一拍都有幾分田園氣息。

這裏採用了「2½自然」的設計理念，沒有把每一處植物都修剪得整整齊齊，而是保留了一些自然生長的狀態，帶着一點農田的質樸，也讓整片綠地多了些生活氣息。

再往裏走，視野逐漸開闊。草地沿着步道鋪開，遠處是城市熟悉的樓宇輪廓，一邊是自然舒展的綠意，一邊是深圳忙碌的城市天際線。

這種城市與田園交織的景象，倒也有種特別的鬆弛感。

除了E區開放，整座中心公園的通行體驗也有了新變化。

過去，公園不同區域之間容易受到道路阻隔，想從一處走到另一處，常常需要繞行。如今，隨着連接設施逐步完善，ABCDE五大區域之間的通行更加順暢。

C區廊橋跨越華富路，連接華強北方向；E區生態廊橋則連接筆架山體育公園。原本分散的綠色空間逐漸串聯起來，也讓逛公園有了更完整的路線。

這次不只是多了一片11萬㎡的綠地，更是讓深圳中心公園變得更連貫、更好逛了。

慢慢逛，公園裏藏着好多種玩法

如果說E區帶來的是新鮮感，那麼整個中心公園，則更像一座可以反覆探索的城市遊樂場。

這裏不需要安排得太滿。騎車、散步、野餐，或者找個地方坐下來發發呆，都能找到屬於自己的節奏。

騎車兜風，把風景收入眼底

天氣好的時候，很推薦騎着單車來逛。

E區有環形步道，路線相對平緩，騎起來輕鬆自在。沿途能經過花田、草地和湖邊，不用趕時間，看到喜歡的風景就停下來看看。

如果體力和時間都充足，還可以繼續往筆架山公園方向騎行。隨着道路與綠地逐漸串聯，眼前的風景也從城市公園慢慢過渡到山林之間，一趟騎行就能收穫不一樣的城市風光。

步道上也有不少人在慢跑，迎着風加速前行，騎行與跑步的身影交錯其間，讓整座公園多了幾分活力。

湖邊漫步，享受一段靜謐時光

想要更悠閒一點，不妨把腳步放慢，去E區的景觀湖邊走走。這裏有一處很值得停留的「彎彎椅」，弧形的設計順着湖岸鋪開，椅面寬敞舒展，坐下或躺靠都很舒服。

+ 1

尤其是面朝湖水的那幾個位置，視野格外開闊，難怪成了公園裏的人氣休憩點。

走累了，可以挑個位置坐下，看水面泛起細碎的波光，還可能偶遇公園裏的兩位「小網紅」——鳳頭鴨和黑天鵝。

最吸睛的就是鳳頭鴨了，頭頂那撮蓬鬆的小卷毛實在太有辨識度，像是剛做完一場精緻的造型，難怪被網友叫作「燙頭鴨」。它時不時在水裏撲騰幾下，一會兒潛下去覓食，一會兒又探出腦袋，頂着一頭「捲髮」悠閒遊蕩，憨憨的樣子很難不讓人多看幾眼。

黑天鵝則是另一種畫風，黑色羽毛配上優雅的身姿，在湖面上慢悠悠地遊着，偶爾低頭梳理羽毛，像是完全不受周圍熱鬧的影響。

溪流、石橋和綠植相映，沿着小徑走過去，彷彿從城市裏拐進了一處安靜的小天地。

草地躺平，把一整個下午交給陽光

如果天氣不錯，很推薦在中心公園找一片草坪，給自己安排一個沒有太多計劃的下午。

大草坪視野開闊，綠意鋪展開來，很適合約上三五好友來一場戶外小聚。帶上野餐墊、零食和飲料，找個舒服的位置坐下，曬曬太陽、聊聊天，光是感受這份熱鬧又自在的氛圍，就很愜意了。

童趣時光，解鎖戶外玩樂天地

如果是帶小朋友來，中心公園也有不少值得逛的地方。

這次公園煥新，還有一個值得帶娃打卡的新去處——藍鵲之家。新開的親子空間，為孩子們提供了親近自然、自由探索的機會。

+ 2

A區的「幾何樂園」則有着充滿趣味的空間設計，適合小朋友探索、奔跑。比起待在室內遊樂場，在戶外跑跑跳跳、親近自然，也是一種不錯的周末打開方式。

沿途還有新風景，中心公園越來越好逛了

除了景觀和遊玩體驗，中心公園的水岸環境也有了不少改善。

隨着福田河治理持續推進，沿岸環境變得更加清爽宜人。水面清透了些，岸邊綠意更豐富，時不時還能看到白鷺停留、覓食。

到了候鳥活動的季節，這裏也會迎來更多自然訪客。

而公園的變化，也不只是讓人走得更方便。

最有趣的，就是總能發現不一樣的驚喜，這次意外發現了一個不錯的拍照機位。

幾棵樹已經悄悄換上了秋裝，葉子泛着黃，風一吹，落葉就簌簌往下掉，隨手一拍就是秋日限定，很適合停下來慢慢欣賞。

從一片新開放的花田，到連通城市的綠色步道，再到河岸邊偶然遇見的鳥兒，中心公園的變化，其實就藏在這些細碎的日常裏。

它不只是多了幾處可以打卡的風景，也讓深圳人多了一個可以隨時走進自然、放鬆身心的地方。

不趕時間，在花草樹影間，享受一段自在時光。

中心公園

地址：深圳市福田區振華西路1號

交通：地鐵11號線福星站A口，步行約637米



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