撰文： 小威妹 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

【酷熱天氣 / 港鐵站】最近天氣炎熱，連續幾日最高氣溫高達34度，一踏出屋企門口已經感受到高溫，開始飆汗，走到港鐵站時分分鐘熱到一身汗，皆因不少站都猶如一個火爐地獄，無冷氣之餘又不通風。有網民曾經在連登討論區選出「全港最熱的地鐵站」，有些即使不是地下月台，依然焗到身在蒸爐一樣。

【1】欣澳站

雖然夏天天氣炎熱，但很多時都有藍天白雲，最啱去迪士尼樂園玩同影靚相。不過經過一日的汗水揮灑，一班散發著臭汗味的遊客在欣澳站等車離開時，再加上溫度的上升，已經不只是單純一個焗爐咁簡單。

【2】黃竹坑站

由金鐘轉車到黃竹坑站要經過重重難關，落完一層又一層，好不容易到達候車月台，但卻迎來候車地獄，周圍幾乎感覺不到冷氣。有網民崩潰表示「熱之外仲要等四分鐘，次次都出晒汗」。

【3】鰂魚涌站

鰂魚涌站出名站內路程遠，而且很多位置都沒有冷氣。最可怕就是如果去A出口，要上一條長電梯，網民大呻電梯「又長又熱，上咗一半再行冇冷氣嘅隧道」，十分難頂。

有個站雖然入閘有冷氣，但收工時間排隊等迫上電梯時，已經汗流浹背，上到月台亦感受不到任何風。立即按圖睇睇網民盤點全港8大最熱港鐵站🔥👇👇

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