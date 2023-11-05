日本電視台節目《ニノさん》早前請來人氣占卜師由李，利用出生年月日計算出屬於你的生命靈魂數字，每個數字各自代表不同類型的性格特徵，亦可藉此分析未來的運勢，即睇生命靈魂數字的計算方法，測出你的隱藏性格！



（《ニノさん》節目截圖）

【計算方法】將出生年月日的數字拆開並相加起來，直至總數變成個位數。如得出11、22、33則無須相加至個位數。例如：出生日期為1963年6月3日，將1+9+6+3+6+3=28，2+8 = 10，1+0 = 1，最後可得出「生命靈數」為「1」。

（《ニノさん》節目截圖）

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同場加映：好嘢食先VS留返最後先食？一個習慣即知你感性定理性！

每個人的飲食習慣都不一樣，有人會選擇先吃喜歡的食物，也有人習慣將最愛的菜式留到最後才慢慢品嚐，你又屬於哪一派？早前，日本富士電視台節目「ノンストップ！」請來心理醫生，分析先吃、後吃或輪流吃各自代表的象徵意義，憑一個習慣就可以知道你屬於感性派定理性派？

【問題】當你吃飯時，如果見到最喜歡的食物，你會選擇先吃、後吃或輪流吃？

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