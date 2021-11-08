馬灣渡假屋太陽村莊限時優惠人均$222起！包4人食宿及單車環島遊

【渡假屋Staycation】酒店Staycation外，住進靚裝Airbnb或度假屋，亦是個好選擇。早前大受歡迎搶到無位的馬灣太陽村莊，再度劈價開賣，人均只需$202起即可入住，包4人食宿及免費單車環島遊，能夠前往周邊隱世沙灘及太陽館，最適合一家大細或三五知己來一趟休閒之旅！

渡假屋Staycation｜馬灣太陽村莊人均$202起！包4人食宿及單車環島遊

馬灣除了挪亞方舟之外，其實在馬灣西邊還有一個隱世渡假屋——太陽村莊，其裝修新淨且色彩繽紛，在早前Staycation熱潮中頗受歡迎，遺憾每次開售都房間有限。

（圖片來源：KKday）

今次KKday推出優惠，4人入住馬灣渡假屋太陽村莊，價格由$888起，人均只需$222起，週末、聖誕節、元旦、農曆新年假期亦同樣開放預訂，星期五入住需加$260；星期六入住加$600，人均亦$300有找。

（圖片來源：KKday）

入住一晚太陽村莊溫馨家庭房，入住期間於挪亞方舟豐盛閣餐廳享用輕盈早餐，可免費租借3小時單車，自行探索馬灣周邊好去處，並可以免費借用房內桌上遊戲，與朋友一同玩樂；小朋友亦可參加小童限定「童趣飛馳」。

（圖片來源：KKday）

以上優惠優惠期由11月8日22:00起至11月15日23:59為止，可選擇日期由11月8日至2022年2月28日，有興趣可前往KKday平台了解更多詳情。