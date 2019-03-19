【女生拍攝技巧】花季來了！遇上花海就這樣打卡吧　超簡單零失手

春天是百花齊放的季節，在這個季節裡到處都是綻放的美麗花朵，許許多多的顏色點綴著大地，讓人的視覺感受都繽紛了起來，這樣的羅曼蒂克的氛圍讓許多人想和花合照，拍出唯美、浪漫的照片，那麼該如何做呢？就讓搭編告訴妳 4 個小技巧，給妳童話般的美照！

一、以花為主體

這個技巧很簡單，就是以花為主體而擋住大部份的人物，可以很巧妙地遮住自己不滿意、不自信的部分並且凸顯出花草的美麗，營造出若隱若現、浪漫、唯美的氛圍。

▼▼以花為主體，相片的散景可以在人或花，重點是能以花擋住自己不滿意的地方▼▼

二、以人為主體

和第一個技巧相反，若是妳對自己各部份都很滿意、自信，便可以將花當作襯托物品，以花凸顯出自己的眼神、神情、姿勢⋯⋯等。當然，若是有小部份的不滿意也可以利用些許的花來修飾。

▼▼與上一點的分別在於，相片的散景基本上在花，人像必須清晰▼▼

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三、「無臉」拍照法

若妳對自己的五官不夠自信，或者覺得拍出來的氛圍總是不對，那麼就試試這個技巧吧！不露臉的拍攝手法總是給人很大的想像空間，會讓人看到照片之後再想像出模樣，通常是自己理想的樣子。除此之外，春暖花開的景象配上模糊不清的身影、長相容易創造出童話般的唯美。

▼▼那天的妝不太滿意卻剛好遇上難得的花海美景，就用不露臉的拍攝法吧！▼▼

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四、「躺著」拍照法

最後一個技巧大概是最「仙女」的拍照手法了，如果妳是十分追求夢幻唯美風格的人，你一定很適合這種方法，因為「躺拍」就是將自己融入在整片花草中，並且在身旁鋪上許多花草，彷彿就是其中一部分。不過因為這樣會「赤裸」地露出整張臉，所以若是介意，可以換個角度或是拿個花、草擋住自己的臉，一樣能拍出逆天美照！

▼▼被花海包圍，拍出來就像仙女一樣，當然也要好好注意不要傷害到花朵！▼▼

結語： 每到春天就會看到許多人在IG上發自己的美照，原來那些美得誇張的照片都是精心設計出來的，妳也想拍出令人稱羨的照片嗎？快來試試這些技巧吧！

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【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供，原文：百花齊放的春天即將到來，這 4 種拍照手法讓妳度過浪漫的春天！】