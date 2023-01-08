背包環遊世界｜窮遊40多國超驚險　印度被黑道控制　肯亞內戰逃脫

撰文：今周刊
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1982年出生的洛卡（LOCA），24歲那年為了學好英文，帶著20幾萬台幣到澳洲打工遊學，第2年買了一張5000美元的環遊世界機票，花一年時間遊歷40多個國家，再返回澳洲工作1年，回到台灣。

「旅行，其實就是一小段的人生。」浪跡天涯回台後，將這3年在路上發生的故事寫下來。他當了2年blogger部落客，2019年底出版《洛卡—其實我們一路都在路上》。

他並決定將版稅捐出成立一家社會企業，推出「公益旅行」贊助計劃，「每隔一段時間挑選出贊助的旅行計劃，受益的旅人回來後，貢獻出旅行期間的創作，如文字、音樂、圖畫、影像等，5成收入回饋到計劃中、永續運轉。」

受疫情影響，計劃延宕了3年，洛卡說：「希望明年（今年）可以落實。」

學資訊工程、是個「宅男」的洛卡，從沒想過自己會在20多歲時勇闖天涯。這件事其實源於他的不服輸個性，「因為一次考砸的英文測驗，我決心學好英文而去環遊世界。」

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澳洲打工度假　學好英文

第一站到澳洲是一回在電視上看到「Working Holiday打工度假」，那時台灣還不流行這個詞，他好奇到澳洲辦事處詢問，才知道原來是澳洲政府於2004年底對全球年輕人開放的一項政策，他決定申請。那是2006年。

語言能力不好的他，並沒有選擇去語言學校，而是去當環境保育義工（志工）。他認為和來自世界各國的外國人共事，周圍都是外國人，不就是「生活式的英語教室」。透過服務，練習英文，才幾個月就有基本會話能力。

義工服務結束後，他在餐廳找到一份工作。那年底無意間買了一張環遊世界機票，自此踏上了環遊世界的壯舉。

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印度遇黑道　幸運脫困

洛卡的自助旅行充滿了驚奇及驚險，尤其在印度和肯亞。2007年12月他抵達印度齋浦爾（Jaipur），在街上有位陌生人前來攀談，問他想不想賺錢？可以利用他的觀光客的免稅額度，運送珠寶到倫敦，利潤對拆。

方式是洛卡以國際快遞寄包裹到倫敦郵局，抵達後將貨品提領出來再轉交到珠寶店，對方提供來回機票和食宿。過程中他一直覺得情況有點不對，幸好一位西方年輕人提醒他：「千萬不要相信他們說的話。」

期間經歷被控制行動、軟禁等歷程，逃跑時還被抓個正著。後來付了600美元、簽一份委任授權書才逃出。

他說：「那時候年輕，覺得也許可以賺到錢，遊走在法律邊緣，但冥冥之中有一股力量，遇到危險時守護著我。」

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肯亞遇內戰　大難不死

剛從印度逃到肯亞首都內羅比（Nairobi，奈洛比），一下飛機，大難不死，結果行李不見了，洛卡覺得老天爺在跟他開一個大玩笑。

更戲劇化的是，遇到五年一度的總統改選，兩大陣營互不相讓。越接近選舉，街頭的緊張氣氛越濃厚，坦克車駐紥城市、警衛手持黑色長槍、家家戶戶裝鐵柵門。

一回在路上他和幾千人一起狂奔，「我意識到不能再待在這裡。」他說：「在遇到的當下感覺太不真實。」

為了等待遺失的行李，他在肯亞等了三周還是找不到，眼見即將爆發內戰，只好更改機票時間，飛往埃及。在候機室中，他看到新聞報導內戰已造成近千人死亡、數十萬人流離失所。

「我的行李最少有5000美元的價值，裡面還有GOTEX衣服……因為接下來想去北極，沒想到在肯亞變成流浪漢。」旅行最有收獲的也在這裡，最後他還是湊齊了去北極的裝備。

這有點像是讓我體會到一件事，你覺得一定要準備好才要出發，但瞬間讓你都沒有了，你還要去嗎？事實是，就算你都沒有外在的物品，想去的心很堅毅的話，還是能湊齊這些。
洛卡
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當部落客　開始帶團

環球機票從澳洲出發，最後一定要回到澳洲。一年後他重返澳洲，又待了一年，才回到台灣。

3年的旅行，改變了他的一生，冥冥中所遭遇到的一切考驗，都像是要他知曉「天命」，以及「愛」和「勇氣」。

洛卡決定寫下自己的旅遊見聞，於是開始撰寫部落格。期間參加台灣東森《1001個故事》徵文比賽，得到第一名，上過《關鍵時刻》講撒哈拉沙漠的旅行經驗。

因為一回台灣就考了一張領隊執照，2011年開始帶團，他帶過中國、印度、埃及、柬埔寨、土耳其等。2013年認識雄獅旅遊當時的南美旅遊負責人Eric，開始帶南美洲團，前往秘魯、古巴等國。

帶團，他有自己的堅持，一年只帶半年，半年留在台灣生活，「我挑旺季帶團，如寒暑假。」他笑道：「我覺得平衡蠻重要的。」在台灣時，喜歡和人分享的他到社區大學教書、辦講座。

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疫情開Uber　月入10萬台幣

2019年11月底，花10年撰寫的14萬字旅遊書出版，他原以為事業要往前走，卻沒想到疫情來襲，旅遊業受到重創，沒了收入，只好去開Uber。

他有貸款，還要負擔家庭支出，肩上的負擔不小，很勤奮的工作，「一天開12小時，一個月休息個1、2天，月入10萬（台幣）。」

最近旅遊回到正軌，他又開始帶團，第一團去土耳其，緊接著去埃及。他觀察到疫情後的旅遊業會有很大的改變，包括更深入、更沉浸式體驗。而他的生活，終於回到正軌，也能開始著手下一階段的「公益旅行」贊助計劃。

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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