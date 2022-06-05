小精靈家居現身英國「精靈島」？神秘組織製作超精細微縮街景建築

在英格蘭和愛爾蘭之間，有一座被稱作是「精靈島」的海上島嶼。雖然島上從來沒有人真的見到過小精靈，但是當地居民們代代相傳，對這個美好夢幻的傳說深信不疑。而anonymouse_mmx這個街頭藝術團體的出現，彷彿給精靈島的傳說，終於留下了觸碰得到的痕跡。



他們在蒼天古樹挺拔粗壯的軀幹上搭小屋，在Bradda head的岩石邊修城堡，在Ballaglass Glen的瀑布旁建閣樓。可是，anonymouse_mmx裡的成員究竟有哪些人？他們長什麼樣子？竟然沒有人能說得清楚！他們唯一留下的辨認訊號，就是這個團體的LOGO，第一眼看上去十分像米老鼠但是多看幾眼甚至覺得略有幾分邪惡意味的老鼠。

精靈島的真實名字是馬恩島（Isle of Man），因為島上的精靈傳說，再加上本就迷人的海島風景，這裡原本也就是有名的旅遊勝地。而現在anonymouse_mmx在島內的各種微縮街景，毫不意外地也成為了當地的一種旅遊打卡（點圖放大看看）▼▼▼

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除了給小精靈們挑選比較隱秘的住所，為他們修建城堡之外，anonymouse_mmx更多的作品，其實是藏在大街小巷各個角落中的微縮建築。有滿滿東南亞風情的餐廳，有藥房，有唱片行，有旅館，有商店，有咖啡館，甚至還真的會吸引來貓和老鼠哦～如果不是有旁邊的參照物，只拍近景和特寫鏡頭的話，搞不好真的就會輕易地被迷住眼睛，以為這就是一條普通熱鬧的街景。（點圖放大看看）▼▼▼

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而且吧，anonymouse_mmx的追求絕不僅僅是「門面」上的形象逼真，而是從外到內，每一個細節都注意到了：藥房的架子上排列著各種藥瓶，從瓶身到藥品，都能看得清清楚楚；旅館裡連通向二層的樓梯都做出來了；洗手間也是乾乾淨淨的；一個被稱作是「醫學生」房間，牆上掛著一隻老鼠的解剖圖。

入夜以後，這些房子也會和我們的家一樣，一間一間亮起燈火。在人類看不見的地方，說不定正有一隻遠途而來的小精靈敲開旅館的門……

和「精靈島」的傳說放在一起看，任誰都願意相信，這些藏在街頭四處的迷你建築，真的是為那些精靈們準備的吧。街上人來人往畢竟還是有點雜亂的，除了好奇圍觀之外，難免還有一些人會忍不住想「動手」，戳戳窗戶，摸摸牆面，次數多了，有些模型也會被損壞。

不過anonymouse_mmx即使發現了倒是也沒有很生氣：

比起少數有意或無意破壞掉它們的人，我們更加樂意關注每一個停下腳步享受地欣賞這小小景觀的人。 anonymouse_mmx

說不清楚究竟是馬恩島上綿延不絕的精靈傳說，喚醒了anonymouse_mmx這群人心中童真有趣的那部分靈魂，還是anonymouse_mmx用這些微縮城堡，讓馬恩島的精靈傳說變得更加引人遐想。但是管它呢，就像anonymouse_mmx他們自己所希望的那樣：像個孩子一樣地去觀察世界吧，到那時候你自然會相信童話，相信精靈。

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