深圳美食｜烤魚再加現炸牛蛙？一魚多味薑辣酸菜蒜香豆豉麻辣任拼

或許你吃過牛蛙、吃過烤魚，但是，你吃過牛蛙烤魚嗎？而且還是薑辣味！沒錯了，還是那個喜歡搞創新的探爐。



對於蛙黨和魚黨來說，還有什麽事是比一口魚一口蛙還爽的事！撐滿整鍋的一條大魚加上高高堆起的蛙肉山，完全就是視覺和味覺的暴擊啊！👇👇👇

現炸牛蛙

牛蛙上桌前要先油炸，再和湖南青、紅辣椒、秘制醬料一起爆炒，經過油炸爆炒的蛙肉外焦內嫩，輕輕一剝，肉就脫骨了，夾起來還能感受到筋膜相連，一抿即破！👇👇👇

看著蛙肉堆成山，畫面實在太香艷，感覺隨時會分崩離析，隨便夾起一條牛蛙腿，結實得就像健身教練！蛙肉被煮得超級入味，真鮮嫩多汁，每一口肉都很有彈性，香酥細嫩！彈跳力有六七米遠的牛蛙，大腿肉最鮮嫩緊實，肉質飽滿到久煮也不會老化。混著鮮汁吃進嘴裏，實在是太過癮了！

500度歷練烤魚

烤魚用的是東南亞獨有湄公魚，少骨少脂，每天新鮮到店，每條魚都要經過500度明火烤制，高溫瞬間鎖住所有營養和水分，烤出來的魚焦香味十足，外焦內嫩。👇👇👇

8分鐘是烤湄公魚的黃金時間，在這個時間內來回翻烤，讓魚肉受熱均勻，這樣烤出來的魚肉才是最嫩的。魚肉跟秘制醬料混合在一起，經過高溫烤炙，汁水滲入魚肉裏，筷子一夾就破，肉厚刺少，魚肚豐腴，魚肉耐煮不老，湯汁全都滲進去了，real鮮美！

魚皮還有一點點韌勁，滿滿膠原蛋白，堪稱蛋白質收割機。不過要盡快吃完，烤久了魚肉會被烤爐粘住，口感也會大打折扣啊。

薑辣味

用湖南辣椒和薑做調料，咀嚼時唇齒間回蕩著嫩滑的薑辣刺激，香辣爽口，吃到鼻尖和額頭都出汗了，但是味蕾卻快活得不得了！

曾經掀起「一魚兩味」狂潮

店裏一直以來的獨特吃法：一魚兩味。一次mix兩種烤魚，廣州蒜香味&長沙香辣味是人氣爆款！👇👇👇

+ 2

長沙香辣味用的是四川乾辣椒、大蔥調香，香辣味直撲鼻，整盤烤魚在紅油湯裏沸騰著，咕嚕咕嚕、紅紅火火的看起來就敲有食慾~魚肉是片狀的，每一塊肉都烤得酥嫩，沾上麻麻辣辣的醬汁，看著火辣，實際香而不辣，辣而不燥，更多的是香進靈魂的辣椒香~

蒜香口味最被廣東胃認可，放料真的是毫不手軟，魚身上鋪滿了炸得金黃的蒜蓉，提鮮又增香，鐵盤底下有炭丸加熱，蒜香隨著溫度升高不停發酵，湯汁把魚肉煮得啫啫響~魚肉又厚又大塊，白嫩到感覺在發光！連著蒜蓉一起吃，蒜味迅猛緊緊纏繞魚肉的鮮美，提鮮又增香！

除了廣州蒜香味和長沙香辣味，店裏還有來自全國各地的不同口味，幾乎都被囊括了，不論你來自哪裏，都能在這裏找到你的位置。

不只是吃魚，開始大胃王模式

除了烤魚以外，店裏還有各種涼菜，川北涼粉、草原大拌菜、新疆椒麻雞，都是很有特色的地方小菜，吃主食前來一碟，開胃十足！👇👇👇

+ 1

當然，烤串也十足優秀，肥碩鮮甜的烤生蠔，一口爆汁的烤豬蹄，外酥裏嫩的香草烤海蝦，一上桌就被清空。吃完烤魚來幾份燒烤，這一餐才更加過癮啊！

店鋪：探爐烤魚

地址：羅湖、龍崗、華強北、寶安等皆有分店，可於大眾點評搜索附近門店



【本文獲「食妞」授權轉載，微信公眾號：aishiniu】