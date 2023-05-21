澳洲自由行｜熱氣球體驗7大地點推薦　附價錢及乘坐常見問題

想要翱翔天際欣賞澳洲大自然風光，登上熱氣球絕對會是不錯選擇！澳洲旅遊乘坐熱氣球歷史悠久，更是不少人前往澳洲旅行必參加的活動之一。



今次，小編想為大家介紹澳洲熱氣球的浪漫之旅，為你拆解熱氣球的地點及價錢，想知答案就繼續向下看吧！👇👇👇

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7大澳洲熱氣球地點推薦

1. 墨爾本熱氣球：曼斯菲爾德 Mansfield

曼斯菲爾德距離墨爾本大約兩個半小時車程，而這個小城市是一個充滿綠色牧場的天然盆地，擁有著令人驚嘆不已的自然風光，是澳洲熱氣球之旅不能錯過的景色！從布勒山 Mount Buller 的基地浮上來，你會沉浸在令人驚嘆的高山風光中，並因維多利亞傳統牧牛人的宏大故事而令景色更加壯麗。

曼斯菲爾德熱氣球之旅讓你從空中欣賞布勒山腳下的曼斯菲爾德鄉村，並且鳥瞰周圍所環繞的山麓和高山山脈，完美景色絕對令你難以忘懷！

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2. 墨爾本熱氣球：亞拉河谷 Yarra Valley

想要360度欣賞亞拉河谷的景色就切勿錯過亞拉河谷的熱氣球觀光飛行，隨著太陽升起，你可在熱氣球上欣賞清晨的城市。加上熱氣球公司擁有多年飛行經驗，是澳大利亞最安全、專業的熱氣球公司之一，讓你欣賞景色同時可以聆聽經驗豐富的飛行員介紹旅遊景點和航行講解，內容包括熱氣球的飛行信息、氣象、海拔高度、導航設備和空中交通管制等知識，讓你對熱氣球有更為深入的認識。

在亞拉河谷的熱氣球觀光飛行期間，讓您飛過美麗的亞拉河，俯瞰四周的葡萄酒莊園。維多利亞區域著名的製酒業，綠色酒莊，與高聳山峰，亞拉河谷肯定震撼任何從空中俯瞰的旅客。除此之外，你亦可選擇連同香檳早餐，讓你以美景美酒開啟新的一天！

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3. 墨爾本熱氣球：墨爾本市中心

若你以為熱氣球只是在郊外地方才有就大錯特錯了！墨爾本是世界上少數可乘坐熱氣球遊覽的城市之一，因此有別於其他城市，在墨爾本，你能夠以一個休閑浪漫的節奏，在空中欣賞城市景色，可說是特別的澳洲熱氣球體驗！同樣亦能夠選擇連同香檳早餐，享受完熱氣球飛行後，便能前往墨爾本的普爾曼酒店 Pullman Hotel，享用你的自助早餐和免費香檳！

市中心熱氣球觀光飛行讓你360度欣賞墨爾本城市景色，同時墨爾本標誌性建築物和運動場所都會映入眼簾，當中包括墨爾本板球場 Melbourne Cricket Ground、墨爾本公園 Melbourne Park 和阿爾伯特公園 Albert Park 等等，讓你以另一角度欣賞市中心美景～

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4. 悉尼熱氣球：獵人谷 Hunter Valley

位於悉尼約3小時車程的獵人谷 Hunter Valley 以酒莊風景和世界級美酒聞名，當然這裡亦有熱氣球之旅，熱氣球帶你於旭日時緩緩升空，飛行在600多公尺的高空中，追逐當天的第一道曙光，並以不同以往的角度，從空中視角欣賞獵人谷的美！

獵人谷有著眾多葡萄園，在熱氣球的60分鐘飛行期間， 讓你以不同以往的角度，從空中視角欣賞獵人谷的美，眺望獵人谷寬闊無邊的地平線、酒區葡萄園和山巒綠樹等美景，欣賞這風景如畫的著名葡萄酒產區！結束熱氣球飛行體驗後，你亦可選擇前往彼德森酒莊 Peterson’s Champagne House 享用店家精心準備的美味早餐及著名的香檳，度過一個充實又獨特的早晨！

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5. 凱恩斯熱氣球：阿瑟頓高原 Atherton Tablelands

凱恩斯擁有著大堡礁和濕熱帶世界遺產雨林，是去澳洲旅行不容錯過的城市，而在這現代都市氣息與大自然交融城市中，當然少不少熱氣球體驗之旅。阿瑟頓高原 Atherton Tablelands 氣候宜人、地形平緩，更是澳洲各個熱氣球景點中起飛成功率最高的地方，說是一生必去一次的澳洲熱氣球也絕不誇張！

凱恩斯的熱氣球體驗之旅帶你從阿瑟頓高原上的馬里巴起飛，隨著熱氣球緩緩升空，欣賞從地平線上升的日出，陶醉於迷人的曙光中，飛越如仙境般的山谷，體驗隨風飛行的樂趣和獨特感受！

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6. 昆士蘭黃金海岸熱氣球：黃金海岸 Gold Coast

黃金海岸除了陽光與海灘外，熱氣球飛行之旅也是值得一試的活動。朝陽初升之時，體驗熱氣球在風景如畫的田野上，輕輕隨風飛行的美好感受，在無限遼闊的大地上感受自然的芬芳和清晨的第一縷陽光。

在熱氣球上，看著雄偉的黃金海岸腹地與連綿起伏的丘陵，將天寶林山脈，萊明頓國家公園等美景盡收眼底，甚至向東邊天際線望去閃閃發亮的高塔，絕對會是你難忘的經驗！完結後，你更可以到當地庭院式葡萄莊園餐廳享受香檳與豐盛的澳式早餐，開始你美妙的一天！

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7. 悉尼熱氣球：卡姆登谷 Camden Valley

最後一個想介紹的澳洲熱氣球地點就是卡姆登谷 Camden Valley，卡姆登谷熱氣球是澳大利亞第一次商業熱氣球飛行的所在地，充滿歷史意義。

1小時的雲層飛行冒險帶你欣賞壯觀景色，讓你從日出開始，漂浮在風景優美的環境中，享受麥克阿瑟地區的美妙風景。體驗雲端冒險後，你可到 Camden Valley Inn 享用美味的早餐，為你的飛行之旅畫上完美的句號！

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澳洲熱氣球價錢

墨爾本熱氣球：曼斯菲爾德 Mansfield～HKD$2,261起

墨爾本熱氣球：亞拉河谷 Yarra Valley～HKD$2,261起

墨爾本熱氣球：墨爾本市中心～HKD$2,999起

悉尼熱氣球：獵人谷 Hunter Valley～HKD$1,787起

凱恩斯熱氣球：阿瑟頓高原 Atherton Tablelands～HKD$2,319起

昆士蘭熱氣球：黃金海岸 Gold Coast～HKD$2,319起

悉尼熱氣球：卡姆登谷 Camden Valley～HKD$1,787起



澳洲熱氣球常見問題

明白大家可能仍對澳洲熱氣球有少少疑問，希望下面的常見問題可以幫到大家～

相信大家看完都想去玩熱氣球～ 那就快快計劃行程，來一場說走就走的旅行！

【本文獲「KKday」授權轉載。】