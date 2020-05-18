澳洲旅遊｜布里斯本6大景點推薦　必到故事橋打咭、360度觀賞風景

布里斯本位在澳洲的昆士蘭，是一座人口第三的澳洲城市，僅次於大家也聽過的悉尼與墨爾本。每座城市都有不可錯過的地方，當然也有幾個 布里斯本景點 是去過的人都大力推薦，絕對要去那裡吸幾口空氣踩踩點的。今天旅遊咖小編幫大家整理出澳洲必去的人氣 布里斯本景點 ，就讓我們一起來看看吧！

▼▼▼按圖放大看率先看6大推薦景點，下文有更詳細解說▼▼▼

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1. 龍柏動物園（Lone Pine Sanctuary）

到了澳洲，絕對不能錯過的就是這裡的特有種啦！龍柏動物園距離布里斯本市區只有12公里遠，是全球第一座也是最大的無尾熊保護區。在這裡，除了可以近距離抱抱無尾熊、餵餵袋鼠，更可以認識100多種澳洲特有的動物，是世界十大動物園之一！

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地址：708 Jesmond Road, Fig Tree Pocket, Queensland, 4069, Australia 開放時間：9AM~5PM（4/25澳紐軍團日1:30PM~5PM） 交通：從皇后街車站搭乘公車430號或從Adelaide Street站搭乘445號公車 門票：成人AUD$ 38｜學生、敬老AUD$ 24｜兒童AUD$ 22

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2. 摩頓島（Moreton Island）

布里斯本跟別的城市很不一樣的是，周邊有很多大大小小的島嶼，摩頓島是最出名的一個，是世界大三大沙島，整個島嶼上沒有公車，當地人都以四驅沙灘車作為交通工具。在摩頓島有許多水上活動可以體驗，如浮潛、划獨木舟、滑沙、賞鯨賞豚等等，不僅遊客很愛，連澳洲人都很喜歡去，是個很有度假氛圍的景點喔！

交通：需搭乘渡輪前往，航程時間約75分鐘；最多人搭乘的為MiCat，從布里斯本南岸Whyte Island站至摩頓島Tangalooma Wrecks站

3. 故事橋（Story Bridge）

故事橋在1940年啟用，跨越布里斯本河，連接城市的南部與北部，是澳洲最大的鋼鐵橋樑，在1992年被列為昆士蘭州遺產。全球只有三座橋可以攀爬，故事橋就是其中的一座，從2005年開始，人們可以到橋上360度無死角觀賞布里斯本的風光～

地址：State Route 15, New Farm QLD, 4169, Australia 交通：搭乘火車至Fortitude Valley站，再步行10分鐘 費用：參觀免費｜攀登費用AUD$ 100起跳，隨不同身份、行程有所不同

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4. 南岸公園（South Bank Parklands）

南岸公園在布里斯本的最南端，在1988年舉辦過世界博覽會，現在是布里斯本居民休憩的地方，可以沿著河岸散步騎車，也可以坐臥在草地上野餐，偶爾也會舉辦文化慶典等。

園區內還有摩天輪、人工沙灘等，不論是想登高欣賞河景或是在城市中來個日光浴，南岸公園都是一個好選擇喔！

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地址：Little Stanley Street, South Brisbane, Queensland 4101, Australia 交通：搭乘火車至South Brisbane站，再步行4分鐘

5. 皇后街（Queen Street Mall）

搭了9個多小時的飛機，當然要血拼一下給自己跟親朋好友買點伴手禮啦！皇后街是布里斯本最有人氣的購物天堂，這一帶座落很多百貨公司、紀念品店、藥妝店等，可以買到很多澳洲在地的歐咪阿給，像是保健品、袋鼠餅乾、蜂膠、綿羊油、木瓜霜等等。別忘了在離開布里斯本前來掃購一番喔！

地址：Queen St, Brisbane City QLD 4000, Australia 交通：搭乘火車至Central站，步行約5分鐘；或搭乘公車至Queen Street站

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6.布里斯本河（Brisbane River）

布里斯本河水面寬闊，蜿蜒的流過布里斯本市中心，這片寧靜水域雖然風景優美，但是可以從事許多刺激的戶外探險活動，可以在夜晚划艇欣賞燈火闌珊的布里斯本市景，或是爬上故事橋遠眺整個城市與郊區。

看了以上布里斯本景點介紹，是不是很想馬上為自己規劃一趟布里斯本的旅行呢？布里斯本這個城市，既可以血拼，從高處眺望整座城市，也可以浮潛、做日光浴，更重要的是可以抱到可愛的無尾熊啊～不論旅伴之間友人喜歡城市的繁華或自然的風光，相信每個布里斯本景點不會讓任何人失望的。

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於【澳洲旅遊】澳洲布里斯本這樣玩！六大布里斯本景點報你知】