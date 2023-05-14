深圳福田區住宿｜深圳柏悅酒店實探　空中玻璃屋看最美日落

中國國內第八家柏悅酒店Park Hyatt Shenzhen，KPF聯手Yabu Pushelberg，三年的等待很值得。



MISS在廣州瑰麗酒店開業當天，立馬飛過去體驗了一把，還偶遇了酒店室內設計師Yabu Pushelberg。之後，我又馬不停蹄的跑去深圳，入住了Yabu Pushelberg又一作品——深圳柏悅酒店 ，這是國內第八家，廣東地區第二家柏悅。

在深圳柏悅酒店度過了三天兩晚的避世之旅，毫無疑問，柏悅仍是心頭好。👇👇👇

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KPF擔任建築設計，室內設計則交給Yabu Pushelberg，這對柏悦「王牌」組合，究竟能碰撞出怎麼樣的火花？

從空中俯瞰，大樓宛如一隻巨大的鋼筋玻璃鑄就的蝴蝶在深圳城市天際線上展翅欲飛。每間客房全落地窗的配置，不論躺在牀上還是泡在浴缸都能欣賞城市最美的日落。尤其是八樓的泳池，四周全透明的玻璃，陽光直射水池，水面泛起層層漣漪，這是最美的泳池。

Yabu Pushelberg 再一次詮釋了柏悦的品質，細節之處讓我驚歎。

城中靜謐處的中式大宅

酒店在深圳最中心的商務區，位於平安金融中心南塔，與深圳地標平安中心北塔相連。旁邊就是購物中心，吃飯、逛街都很方便；搭乘高鐵直接到達香港，交通非常便利。

從機場大約40分鐘到達酒店，入口藏在馬路的內側，有點鬧中取靜的意思。

穿過用金屬格柵拼成的中式月亮門，兩邊的羅漢松和假山映入眼簾，彷彿來到一棟中式府邸，三天的體驗下來，我覺得這裏更像家而不是酒店。穿着中式灰色長袍的工作人員麻利的接過行李，運送行李和前往大堂的電梯不是同一個，辦理入住後，由工作人員直接送到房間。

室內設計由Yabu Pushelberg負責，柏悦品牌的紐約柏悦酒店，以及杭州柏悦酒店都是他們的作品。這次他們將中式庭院元素垂直分佈於每個樓層，葱鬱綠植掩映其中。兩人更是親自挑選藝術品和傢俱，每層樓擺放的藝術品都不相同。在藝術品的襯托下，這棟中式庭院顯得更加有活力。

走入月亮門，兩邊是相同的大門，通過右手邊大門可直達宴會大廳；左轉進入是酒店一樓的接待台，可乘電梯直達33層大堂。

右手邊是向京2011年創作的《凡人——無限柱》雕塑。十位姿態相同的雜技女演員疊在一起，她們表情各不相同。開業前期，向京專程趕來為雕塑的女演員「點睛」，她親自搭升降機，點睛後的女演員輕盈微笑着。

左手邊大堂牆面懸掛一幅巨型的水景圖，來自王牧羽《山外青山水長流》。

隨後步入33層空中大堂，獨立的接待台分散在四個角落，保護住客的隱私也節省時間。

躺在雲層間 看最美城市日落

酒店延續柏悦少而精的體量，195間客房分佈在36-44層，面積48平方米起。進電梯刷房卡，電梯自動跳轉我入住的樓層，我住在44層的天際美景房。電梯牆壁採用墨綠色的皮革包裹，繡着一幅花鳥圖，非常別緻。👇👇👇

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在客房的9層電梯廳擺放9張不同的黃世華《水系列》作品，通向房間的地毯上的繡着雲朵，身在雲端，平步青雲，寓意極好。

我的房間位於拐角位置，兩面落地窗包圍睡牀，早上一睜眼就能看到窗外城景；夕陽落下，窗外餘暉照進室內，是一天中最美的時刻，我在房間看到鵬城最美的日落。

設計師直接把空中的雲朵引入室內，雲朵花紋的牆面，牀頭湖藍色的仿古格柵也帶有云朵圖案，和走廊地毯相互呼應。

牀頭的燈飾是Yabu Pushelberg招牌的不對稱式樣，像一盞放飛的孔明燈。

浴室採用白色花紋大理石，寬敞明亮。備品是柏悦常用的LE LABO，瓶簽還貼心的印着我的名字。品牌為酒店特調22號佛手柑香味，淡淡的佛手柑香氣，讓我瞬間放鬆下來。

空中玻璃屋 地道好味廣東菜

酒店共有5間餐廳和酒吧，來到最會吃的廣東，忍不住全都打卡一遍，凱悦系的餐飲，果然沒讓我失望。👇👇👇

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環境最美的餐廳是位於47層的皓堂，主打全日制西餐，也是早餐的用餐餐廳。早餐是半自助點餐形式，粵式點心和西式早餐都能點到；最好避開9點高峰用餐期，可能需要等位。

開放式的廚房佔據餐廳一半的位置，室內種植的樹木和鳥籠樣式的吊燈，全玻璃頂罩和落地窗，將窗外景色毫無保留的引入室內。

和大堂同處33層的榕閣，提供地道的廣東菜，主廚周師傅師出廣州利苑，擅長煲湯。我品嚐到周師傅的拿手靚湯——鴿吞燕，用鴨與火腿熬製的高湯，裏面放了一隻乳鴿，鴿子肚皮塞滿燕窩。用筷子一戳，燕窩四散，味道極鮮。

食客在木柵圍城的亭台內就餐，或者置身在榕樹下享用美食。四間獨立包房，包房內用屏風將房間隔成兩部分，可以在休息區喝一杯普洱，聊天等候朋友。

榕閣旁邊是悦廳，這裏是閨蜜下午茶或商務會見的最佳場所。初秋的午後，陽光穿過全透明的玻璃，明媚但不刺眼。入口處擺放向京作品《不損獸》，這隻像馬、像鹿的永生神獸不損來自《山海經》，割下的肉又能夠重新長出來，周而復始，無始無終。

頂部雲朵狀的吊燈依次排開，半開放式的金屬屏風將公區隔開，保證私密，但一點不閉塞。

悦廳的角落裏，藏着一處私人酒吧，深色木質結構和紅色牆壁形成強烈反差。這裏足足能容下20位好友聚會，你可以選擇一張喜愛的黑膠唱片播放，或者選一杯美酒打發時間。

頂層的The Attic酒吧是下班休閒的絕佳去處，這裏收藏世界各地的Gin酒，我選擇了一款美國Few Breakfast Gin，佛手柑的香氣，帶有伯爵茶的茶香，酒味很淡，適合不喜歡烈酒的你。

馬雲同款 中國最高餐廳

如果吃遍了酒店餐廳，還可以預訂旁邊平安金融中心北塔頂層的傲廬中餐廳，這是中國最高的餐廳，可將深圳繁盛都市美景盡收眼底。👇👇👇

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餐廳一共兩層，連接兩層樓的藝術品是當代藝術家曾梵志的名作《拉奧孔》；以及用沙和石元素營造的枯山水庭園。

晚餐沒有特定的菜單，廚師根據每天菜品搭配出1道前菜，5道主菜和兩道甜品，共八道式。副廚曾師傅說，最難的是原材料的挑選，為保證食材的質量，他只從熟悉的供貨商那裏拿貨。我想到日劇《摘星廚神》的場景，主廚為了尋找更新鮮，適合烹飪的食材，趕在第一批海鮮到達時，選購當天的食材。

深圳柏悦酒店

地址：廣東省深圳市福田區益田路5023號

參考價格：2000人民幣／晚起



MISS 實探總結

國內第八家柏悦酒店，位於中心地段的酒店是城市探索者的首選

推薦指數：🌟🌟🌟🌟🌟，值得專程前往

適合人群：凱悦控，時髦精，商務精英

建築設計：🌟🌟🌟🌟🌟

房間配置：🌟🌟🌟🌟🌟

酒店服務：🌟🌟🌟🌟🌟

配套設施：🌟🌟🌟🌟🌟

周邊遊樂：🌟🌟🌟🌟🌟

