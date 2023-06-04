深圳住宿｜Hard Rock Hotel最啱音樂迷　東海朗廷酒店享英倫風情

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城中潮人聚集地：深圳硬石酒店 Hard Rock Hotel Shenzhen

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在這個分眾的酒店時代裏，創始人的興趣與專注，往往能使一家酒店擁有自己的靈魂和個性。對於硬石酒店來說，音樂讓它變的獨一無二。

深圳硬石酒店位於觀瀾新城，距離機場大約45分鐘車程。一樓是酒店的禮賓與硬石餐廳，空中大堂在建築的 5 樓。

在硬石酒店，貴重的音樂設備不單隻能觀摩，只要付一定的押金，就能免費租賃一個到房間使用。我用房間內的黑膠唱片機聽了一晚上的Bob Dylan，整個人都沉浸在音樂中，心情不能平靜。

酒店各處藏着不一樣的音樂巨星的用過的物品，不去找一下實在可惜。U2 和 貓王的結他盒，藏在了5樓大堂吧內。同一層的的宴會廳旁，也設置着不少好東西。有電結他剛剛興起時，歌手自己動爆改小提琴的版本，也有上世紀女裝大佬始祖戴過的帽子。

又比如，貓王穿過的襯衫，或是寫着音樂人自嘲的樂器，在酒店都能找到。

如果想要看巨星用過的結他，建議去一樓的硬石餐廳。鄧紫棋，艾薇兒和五月天等人的，都被排在這裏。要是五月天的鐵粉，可以到酒店的兒童俱樂部門前。這裏放着五個代表五月天的簽名公仔。

兒童俱樂部室內有着一個兒童版的架子鼓，當潮人變成潮爸潮媽，這裏就成了最好的去處。

深圳硬石酒店

酒店地址：深圳觀瀾高爾夫大道9號

預定電話：+86(755)33952888

參考價格：約750人民幣起/晚



都市桃花源：深圳東海朗廷酒店 The Langham, Shenzhen

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朗廷近150年的英倫風情，與中國古典東方元素的結合，在深圳福田區這家酒店得到了很好的詮釋。對疲憊的商旅酒店控來說，朗廷的餐飲功能和水療設施都是萬里挑一，能夠從很大程度上緩解身心。室內設計靈感源自於歐洲的古典園林建築，白色的水晶吊燈搭配朗廷標誌的粉色，令人如同置身於一座世外桃源。

酒店的客房內，裝飾有中國古典的象牙製品、瓷器，以及玉製品。鑲嵌的電子壁爐，牀頭的青花瓷燈具，就連排風口都做過精心的處理，設計成鏤刻窗花的圖案。朗廷對於有小酒店控總是照顧有加，管家會提前悉心準備小拖鞋、小玩具，為房間做特殊佈置。

傍晚時分，不妨去室外泳池游上兩圈，順便看一場日落。在晚餐之前喝上一杯特別調製的雞尾酒，這是專屬於朗廷時刻的生活方式。

既然到了朗廷，怎麼能錯過酒店的餐飲招牌——唐閣，感受一把原汁原味的粵菜。儘管現如今有許多新興的料理手法，主廚仍舊堅持通過傳統的烹飪方式製作中華美食，炒、煎、燜、炸、煲、燉、扣一樣不少。推薦特色菜品花膠松菌炒蛋白、魚香帶子皇、京燒大蝦及豆豉京葱爆黑豚肉等。

深圳東海朗廷酒店

酒店地址：深圳市福田區,深南大道7888號

參考價格：約1200元人民幣起/晚

