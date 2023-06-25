杭州君悦酒店實探　雄霸西湖最佳景觀　鄰近商圈購物亦方便

背靠杭州城區，霸佔西湖C位，2020年翻新後的杭州君悅酒店（Grand Hyatt Hangzhou），好睡嗎？



MISS忙裏偷閒去了趟杭州。5月的杭州溫度雖高但不至於灼熱，夜晚微風習習，此時在西湖邊散步，更是難得的舒適。

近幾年太多品牌酒店佔領杭州，新酒店大多佔據錢江新城和西溪濕地，但我還是偏愛西湖，杭州君悅酒店正是我此行的目的地。

酒店原本是杭州凱悅酒店，在2018年12月正式升級為君悅，經歷了18個月的翻新升級改造，酒店煥然一新，成為浙江省第一家君悅。👇👇👇

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十幾年來，酒店背靠杭州城繁華街區，霸佔西湖最佳景觀位置，湖濱28中餐廳更是資深食客的最愛。除了公區、客房的翻新外，酒店還新增了青蒔餐廳、君悅牛排館、酥園和酒吧，果然凱悅系酒店最終目的是要餵飽每位住客。

升級君悅後，酒店還有哪些變化，跟我看看吧。

霸佔西湖C位，抬眼即見西湖山水

酒店在西湖邊上，旁邊則是大型購物中心杭州湖濱銀泰in77。夕陽落下，在西湖邊散步或是繞到湖濱商圈購物都太方便了。

MISS乘1小時高鐵從上海到達杭州東站後，車子在巷弄穿行約30分鐘，就到了酒店。

酒店一共8層，波浪型外觀彷彿和波光粼粼的西湖連城一片，大部分房型直面西湖，要說最佳賞西湖的酒店，杭州君悅絕對算得上一家。

整個大堂以明亮的淺色大理石為主，前台位於正中間，君悅紅壁畫上印有西湖環山，與大堂整體色調形成強烈色彩碰撞。兩邊幾乎都是可以休息的區域，若是想要更加私密的休息空間，延伸至二層的大堂酒廊則是最佳場所。從這個角度俯瞰大堂，更覺得沉穩大氣。

室內設計都來自P49 Deesign，他們擅長把本地元素融入設計中，酒店內隨處可見西湖山水美景。

我住在八層的嘉賓軒湖景房，推門即見西湖景👇👇👇

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抬眼望向窗外即是一幅山水畫，心情也跟着放鬆下來。翻新後的客房空間更寬敞，房內以淺色為主調，設計師把西湖帶入房間，壁畫和地毯上的西湖在跳躍，在紅色咖啡機和裝飾物的碰撞下，讓房間充滿活力。

原本封閉式的盥洗室改造成半開放式，塞進了浴缸，泡澡時也能欣賞西湖美景，備品也更換成君悅統一的BALMAIN。

除了湖景房，我還推薦庭院房，每間客房自帶院子。5月的杭州最適合坐在院子裏，喝一杯龍井，和朋友聊天，這是一天中最愜意的時光。

八樓的露天花園可俯瞰西湖，這裏也是欣賞西湖音樂噴泉的絕佳視角。

酒店泳池、健身房和SPA都正常開放了，穿過二層空中通道到達圓形裙樓，泳池就在這裏。泳池被大片玻璃圍繞，尤其是晴朗的白天，陽光透過玻璃天頂直接灑下來，度假感十足。

七家餐廳，還有「亞洲50佳」餐廳

酒店一共7間餐廳👇👇👇

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除了早餐的咖啡廳外，入住的三天裏，我還品嚐了一樓的湖濱28中餐廳、青蒔和二樓的君悅牛排館。如果不想出去用餐，酒店各類型的菜品絕對能滿足你。

西湖的絕佳位置足夠讓酒店耀眼，而湖濱28中餐廳更加錦上添花。餐廳主打杭幫菜，主廚程師傅堅持本地經典菜餚的傳承，曾連續三年評為「亞洲50佳餐廳」之一，今年也成為米芝蓮入選餐廳，是資深食客必嘗餐廳。

金牌扣肉最優秀，寶塔肉和筍乾燜煮，筍乾吸收五花肉的鮮香，搭配栗子餅裹着吃正好。

翻新後新開的青蒔餐廳，擁有室內與戶外花園，這個季節坐在戶外用餐氣溫剛好。餐廳提供意大利麵和傳統的拿波里披薩，披薩原料和烤爐都是意大利進口，90秒烤制的披薩，餅皮酥脆，杭州僅此一家。

酒店二層的君悅牛排館不僅提供來自澳洲、阿根廷的精選牛肉，還有各類海鮮。進口生蠔搭配千島湖鱘魚籽醬，口味鮮甜，配合主廚特調的紅酒蘸汁是另一番美味。

遊西湖、品龍井，私人定製杭州行

車子朝茶山駛進，一路滿眼綠色，最終抵達此行第二站梅家塢。梅家塢是有上百年歷史的村落，依山傍水，村民世代靠種茶為生。這裏是西湖龍井的保護區之一，與獅峰、龍井、雲棲、虎跑並為西湖龍井茶的五個品類。

梅家塢可以體驗採茶和炒茶的活動，我們錯過採茶的季節，便尋了一處農家品龍井，享受愜意生活。

以前我都是環西湖踩單車，這次我選擇了乘船遊西湖。西湖遊船的碼頭不同，路線也大不相同，我請酒店的工作人員幫我規劃遊玩路線。

從湖心亭繞到三潭印月，最後進入候鳥保護區，候鳥保護區屬於新西湖，只有我們一艘遊船，偶爾能看到午休的漁夫，基本是與世隔絕了。

杭州君悅酒店

地址：杭州市湖濱路28號

價格：1300人民幣／晚起



MISS 實探總結

是城市度假愛好者的首選

推薦指數：🌟🌟🌟🌟🌟，值得專程前往

適合人群：凱悅迷、資深食客、社交達人

建築設計：🌟🌟🌟🌟

房間配置：🌟🌟🌟🌟🌟

酒店服務：🌟🌟🌟🌟🌟

配套設施：🌟🌟🌟🌟🌟

周邊遊樂：🌟🌟🌟🌟🌟

