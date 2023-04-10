台中酒店｜葉綠宿川閱鄰近火車站宮原眼科　二至四人房平價之選

這幾年去台灣台中所偏好的玩法都是安排兩、三天的「定點小旅行」，每天都只要靠雙腳就可以在附近吃喝玩樂跟拍好看的照片，不過後來我發現其實早期印象中感覺比較無聊的「台中火車站」附近也蠻符合我定點小旅行的需求的，比如說這邊有可以愜意散步、拍美照的「綠川水岸景觀步道」跟「柳川水岸景觀步道」，「臺中驛鐵道文化園區」也有很多跟火車站相關的場景可以拍，想要購物的話，這一帶有「大魯閣新時代購物中心」、「日曜天地OUTLET」，走去最新開幕的「Mitsui Shopping Park LaLaport 台中」也不算太遠（我這次就有去逛），喜愛傳統小吃的話不容錯過平價美食集散地「臺中第二市場」，然後若你跟我一樣熱愛泰國等東南亞國家的話，來「東協廣場」也很有「偽泰國」的感覺，今天我就順勢來推薦一間位於東協廣場樓上的優質旅宿「葉綠宿站前館-川閱」給大家參考一下。



「川閱」的地理位置四通八達，你們如果從外縣市搭火車前往的話，它離「台中火車站」只要步行4~5分鐘左右而已，過兩次馬路就到了。像我這次是搭客運前往，從「國光客運台中臨時站」步行過去也只要5~6分鐘左右而已，都很方便抵達。開車族也不用擔心停車的問題，因為業者有自己的特約停車場（在「東協廣場」的B3），只要訂房後致電去預約就會保留車位，一晚停車費只要100元（台幣，下同）而已。

「川閱」位於「東協廣場」的左側那一棟建築內，如果你們第一次來這裡的話可能會有點眼花撩亂的感覺……但記得是面向廣場的左側就沒錯了～

按圖看看「葉綠宿站前館-川閱」的位置、入口和大堂設計👇👇👇

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進到裡頭以後直接搭電梯上十二樓Lobby去辦入住手續，正常入住時間是下午3:00，提早抵達的話也可以先過來寄放行李再到附近去逛街或覓食。

Lobby這邊有一個採光很好的公共空間，如果你們只差幾十分鐘就可以入住也可以考慮先坐在這邊看看風景、喝點熱茶什麼的。櫃台旁邊是全日供應的簡單版自助吧。雖然說是「簡單版」的，不過多數這種平價的旅宿並不會供應Twinings的果茶，我覺得業者還蠻貼心的。還有比利時蓮花薄脆餅基本上也是無限量供應，等於下午都可以在這邊享用免費的下午茶。想要喝冰水、溫水、熱水的話，也有飲水機可以使用。（宵夜時段容易餓的話也可以來泡杯麵吃）

對了～公共空間還有個小朋友們會很愛的球池，可以來這邊玩耍唷！👇👇👇

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另外八樓除了客房區以外還有一些關於「老台中」的主題佈置。牆上掛著很多日治時代這一帶街景和建築物的照片，大家不妨可以花點時間來見證歷史。整面牆的佈置還蠻有藝術氣息的。

九樓也有一些跟早期黑膠唱片時期有關的主題佈置可以參觀。「雨夜花」、「月夜愁」、「四季紅」、「望春風」、「南都夜曲」……這些應該都是我爸媽那個年代的流行歌曲吧！？我只有其中兩首聽過後來翻唱版的而已。

再來看到的是我這次入住的「高級雙人房（SUPERIOR DOUBLE ROOM）」。👇👇👇

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空間佈置走的是一種日式簡約的風格，很喜歡它高層樓的大面採光設計。整個房間有10坪左右的大小，兩人入住的話十分寬敞舒適，就算拖著很大的行李箱來打開，空間一樣綽綽有餘。

如果是夫妻或情侶入住，衛浴空間的透明設計可以增加一些情趣！？但是當然也有簾子可以整個拉起來啦～這樣大量木質的環境加上暖色系的裝潢、佈置，整個看起來就是很溫暖又樸實。

業者所使用的是「床的世界」的高級名床，彈性很好又有支撐力，晚上躺在床上看電視很容易不知不覺就一覺到天亮了……「Sampo」50吋的掛壁式液晶電視跟床的距離剛剛好，晚上可以舒適地躺在床上看電影台或綜藝節目。電視的頻道還蠻多的，我自己光是看動物星球頻道就可以連看好幾小時。

然後我非常喜歡的是窗邊有一個觀景的窗台座位區，坐在這邊除了欣賞台中市區的街景以外還可以拍出一些扮嘢的照片。我還特地帶了出國買的、有日式風情的衣服以及之前去台南訂做的木屐來這裡穿，看起來是不是很像置身於日本的感覺呢？還有我在「鐵鹿大街」的「小林煎餅」買的「豆助燒」，簡單說就是柴犬造型的雞蛋糕，內餡飽滿，還挺好吃的～♪ 那天還買了兩個「鐵鹿大街」吉祥物的抱枕，一個150元而已，應該可以算是台中限定的紀念商品吧～

房卡也很有設計感，透過夕陽的映照可以看出上面有一塊是設計成像幻燈片的感覺，圖像就是綠川的景色。

床邊還有個木質的書桌，如果有攜帶筆電之類的話可以在這邊使用。桌上還有一面不仔細看可能不會發現的鏡子。房門旁邊有簡約風格的衣架和室內拖鞋。

再來是冰箱跟Mini Bar的部份。雖然只有提供咖啡包跟茶包，但公共空間那邊的餅乾可以拿幾包回房間吃，也可以去裝果茶回房間喝。底下是小冰箱，沒有提供礦泉水，但有需要的話可以去外面的飲水機裝水。

再來看到的是衛浴空間的部份👇👇👇

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木質的地板就算赤腳踩在上面也覺得很OK。馬桶是有免治馬桶座的那一種。基於環保方面的原因，目前盥洗用品只有提供毛巾、浴巾、牙刷組而已。不過如果需要浴帽、棉花棒、刮鬍刀、梳子、耳塞等備品的話可以去跟櫃台人員免費索取喔！對了～洗手台旁邊有附洗手乳以及清新除臭噴霧，上完大號如果太臭的話可以趕快噴一下。吹風機是日系品牌「TESCOM」的負離子吹風機，風量蠻大的，我頭髮吹個一、二十秒就差不多乾了。

裡面這一間是淋浴間，然後沖完身體還可以到浴缸裡泡個舒服的熱水澡。這邊凡是高級雙人房以上的房型都有浴缸，但如果你們本身沒有泡澡習慣的話，也可以考慮訂「標準雙人房」就好，房價會再便宜一些。洗髮露跟沐浴露是「上山採藥」的，我還蠻喜歡那種草本香氣的。

再來帶大家看看「綠川水岸景觀步道（綠川親水步道）」的環境。👇👇👇

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如果你們來旅遊沒有一定要去什麼大景點參觀的話，其實我覺得來這步道走一走也是很舒心愜意。這裡很適合放慢腳步拍拍網美照或網帥照，然後逛累了可以去知名的「宮原眼科」或「台中市第四信用合作社」買冰來吃（都在附近而已），雖然價格是沒有很便宜……不過我覺得口味真的很不錯，目前我已經去吃了三、四次了。

一直都覺的綠川的環境維持得很不錯，雖然是位於這樣的大城市而且離火車站這麼近，但整個水質看起來很清澈也沒什麼異味，聽說每到元宵或聖誕之類的節慶還會結合燈飾，晚上逛起來超美的唷！

對了！如果你們喜歡吃泰國菜的話，東協廣場三樓有一間我個人很推薦的「K. Joy（泰式小吃k.joy喬伊小姐）」，業者是泰國人，口味很道地，我吃過一次以後就一直念念不望～

二樓有一間「CLC Mart」，我覺得它是很好逛的大型東南亞超市，整個環境還蠻整潔、明亮的，商品種類多元，可以買到東南亞各國的泡麵、零食、調味料、生活用品、清潔用品、服飾……等等，也推薦你們可以順便來血拼一下喔！

p.s. 東協廣場一樓空地每到週末還有熱鬧的東南亞市集可以逛。

葉綠宿站前館-川閱

地址：台灣台中市中區綠川西街123號8樓

電話：(04)2223-1789



【本文獲「老錢的老巢」授權轉載。】