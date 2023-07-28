旅遊達人投稿比賽2023 | 影片組最後五強參賽作品【日本】

入圍參賽者：L* M** S**



【以下為參賽者提交作品】

北海道10天自駕遊之 與西伯利亞天鵝浸溫泉♨️ 驚見蟹味雪糕🍦

DAY 1 由札幌自駕出發，行程如下：

札幌>然別湖>帶廣>釧路>弟子屈>網走>北見>層雲峽>旭川>小樽 >札幌

DAY 2 然別湖

每年約1月至3月會舉辦「然別湖冰上饗宴」。在結冰的湖面上搭建成一個個冰屋，當中包括冰上酒吧、冰上露天風呂、冰上電單車和香蕉船等的娛樂活動，在特定的日子更會有舉辦音樂會。

由於冰上酒吧到晚上才營業，所以建議在然別湖留宿一天，我們住進了「然別湖畔温泉ホテル風水」的Corner Room , 更可以觀賞然別湖日出的景致，另外更配上傳統的一泊二食和式料理。

DAY 3 帶廣

🍽甜品推介 : 十勝 トテッポ 工房

位於十勝，除了紅豆有名之外，帶廣更有著甜品王國的名稱，所以一定要嚐嚐！

📍景點推介：幸福車站

幸福車站是個有名的戀人聖地，整個車站佈滿粉紅色的幸福車票，感覺很浪漫而且打卡度很高！傳聞與戀人一起敲響幸福之鐘就可以獲得幸福喔。

DAY 4 釧路

📍景點推介：愛努村

北海道愛努族被認為是日本最早的居民之一，愛努村位於阿寒湖附近，同時也是愛努族人的聖地。根據愛努族的傳說，阿寒湖是由神靈所創造的，相信湖水具有神秘的力量，可以療癒身心靈。

踏進愛努村會感受到滿滿的民族特色，除了售賣手工木雕刻的店之外，更有「阿寒湖愛努戲院」定時作民族舞蹈表演。

當天我們入住了「あかん遊久の里 鶴雅」酒店，房間更設有私人風呂及按摩椅。到了晚上更可以在房間內欣賞煙花，是在每年2月初至3月初會舉辦「北海道阿寒湖冰上嘉年華」的活動之一。

DAY 5 弟子屈

📍景點推介：古丹溫泉🦢

來自西伯利亞的天鵝都被這個免費的天然溫泉的吸引而飛來這裏。由於這裏可以觀賞著天鵝而浸溫泉，所以意外地成了一個打卡景點，只要準備好入浴的泳衣或毛巾就可以享受與天鵝同樂。

DAY 6 網走

📍景點推介：流氷観光砕氷船おーろら

為了早上可以跑去觀賞破冰船，所以前一天在網走留宿，遺憾地當天看不到破冰，極其量只看到海中心零散的冰塊。每年約2月中至3月初可以乘搭破冰船，但要看到破冰真係很需要運氣呢！

🍽甜品推介：Risu No Mori 森之松鼠

意大利雪糕店，有很多口味可以挑選，最特別的一定是蟹味雪糕，微微的咸味帶出味覺衝擊，你敢挑戰嗎？

北見

📍景點推介：北狐牧場

全場的狐狸零距離在你面前跑來跑去，實在太可愛了。

📍景點推介：層雲峽

每年1月尾至3月中會舉辦「層雲峽冰瀑祭」，當中有展出冰雕、滑梯及冰瀑神社，傳說將硬幣按在冰玉上面不掉落以祈願能獲得好運。在不同顏色的燈光映襯下的冰瀑布非常壯觀，另外因為裏面的展館都是用冰建成，所以冰造的樓梯和地面都很滑，所以要注意安全。

DAY 7 旭川

📍景點推介：旭山動物園

企鵝散步是當中最有名的表演活動，而且更有其他可愛動物，非常適合不同年齡層的人去遊覽。

📍景點推介：旭川常盤ロータリー 常盤圓環

日劇經常出現的常盤圓環，也是必經的一個交通路口。

🍽餐廳推介 :旭川拉麵村

在拉麵村裏有多間人氣拉麵店，售賣著各種拉麵和湯底，能在拉麵村設店已經有一定的水準，所以有機會可以來試試。

前往小樽

📍景點推介：天狗山

日劇< First Love 初戀>男女主角擁吻的地點，同時亦是北海道三大夜景之一，建議日落時間前往，一邊乘搭纜車一邊觀賞日落美景，到達後可先參拜天狗山神社，然後等待觀賞入夜後小樽的景色。

DAY8 小樽

小樽運河

📍景點推介：小樽藝術村

要數小樽有名的手信，其中一樣必定是玻璃，原來小樽更有一個打卡度很高的彩繪玻璃博物館，四周的牆身都是發光彩繪玻璃，視覺相當震撼。另外小樽藝術村將展館劃分了不同展區，對藝術有興趣的可以考慮購買全票。

🍽餐廳推介 : うに専門店世壱屋

海膽專門店，作為海膽迷不可以錯過的店。

🍽餐廳推介 : Birra Ristorante GAJA

日式燒肉店飲品亦很特別，將酒加進結成冰蜜柑上面，令飲品帶出果香。

DAY9-10 札幌

回到札幌後為旅程作最後的準備，除了到狸小路瘋狂購物外，食物方面亦相對較多選擇。

🍽餐廳推介 : 酒と鮨 ガリとあガリ すすきの店

這間餐廳的食物打卡度實在太高了！必點是堆高高的魚生塔，魚子多到滿瀉，視覺非常震撼。另外店內用qr code 手機落單，所以不怕語言不通的問題。唯一需要擔心的是這家餐廳太受日本人歡迎了，所以要吃到真的要碰一碰運氣了。

🍽餐廳推介 : 海鮮処 魚屋の台所

位於二條市場的餐廳，餐廳將海膽鋪滿碗，實在太邪惡了。

🍽甜品推介 :パフェ・珈琲・酒・佐藤

日本人喜歡用甜品作為聚會結束，所以這間甜品店晚上6:00才營業，主要做晚市生意。一到晚上已經見到排隊的人龍，店內甜品的選擇不算太多，但擺盤相當精緻，而且味道有層次，吃過這裏的甜品後感受到它的魅力了。這間甜品店一共有三間分店，店之間的距離非常近，所以可以去看看哪一間店人龍較短再決定排哪一家。

🍽餐廳推介 : なごやか亭

即叫即做的高質迴轉壽司店，點餐時可以要求提供英文菜單，下單時直接寫上菜式的編號再交給壽司師傅即做手握壽司，即使不懂日文就完全沒問題。

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