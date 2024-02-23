深圳灣口岸好去處+美食18推介！必去荷蘭花卉小鎮／圖書館北館

【深圳灣口岸好去處】踏入初春，深圳灣口岸附近有不少景點將舉行花卉展，當中首推「南山荷蘭花卉小鎮」，繽紛的鬱金香田、荷蘭風車及歐式小鎮等，吸引不少人到場欣賞。此外，大家亦可到深圳歡樂海岸、南頭古城、歐洲印象小鎮等景點，觀賞水舞煙花表演、感受古建築的文化氣息、來一場偽歐遊等。即睇18大景點及餐廳的地址、交通資訊！



深圳南山荷蘭花卉小鎮（圖片來源：小紅書@嘉嘉）

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深圳灣口岸鄰近18大好去處！

由香港經深圳灣口岸前往深圳，可以乘搭城巴B3、B3A、B3M、B3X號線、嶼巴B2、B2P、B2X號線、小巴618號線、的士或直通車到口岸。下車後，大家進入旅檢大樓後，可在「一地兩檢」下直接辦理出、入境手續。

深圳灣口岸（余俊亮攝）

進入深圳後，大家只要沿著指示向北走，便可以乘搭多條深圳巴士路線，前往各大景點。而從香港到深圳灣的詳細交通資訊，可參考以下連結：

深圳灣口岸鄰近好去處【1】深圳南山荷蘭花卉小鎮——免費睇鬱金香花海/荷蘭風車

春暖花開，想看廣闊的鬱金香田，不用遠飛荷蘭，近近地去「深圳南山荷蘭花卉小鎮」即可！這兒有著五彩斑斕的花壇、優雅的風車和歐式建築，令人彷彿來去了童話世界，重點還無須預約，不設門票收費，喜歡拍照的朋友必不可錯過！除標示性的荷蘭風車位，花卉小鎮還設有花卉展廳、咖啡廳和兒童樂園等設施，可參加各種花藝課程和DIY活動，親自動手製作屬於自己的花束和花環，還有DIY糖人，是周末北上半天遊的理想場所！

▼ ▼ ▼更多「深圳南山荷蘭花卉小鎮」介紹：

深圳南山荷蘭花卉小鎮‧鬱金香廣場

入場費：全免

地址：深圳市南山區月亮灣大道3008號

交通：乘地鐵12號線至「南頭古城站」D出口下車，轉乘的士，車程約10分鐘。



深圳灣口岸鄰近好去處【2】深圳圖書館北館——深圳最新最大圖書館 「太空電梯」地下書庫 每週僅限40人參觀

提起深圳最新最大的圖書館，莫過於是「深圳圖書館北館」，以「科技」為主題，隱藏着18米高的「太空電梯」，直達巨型地下書庫，極具科幻感！「太空電梯」地下書庫作為北館最大亮點之一，暫時只開放了週末參觀名額，每天2場，每次僅有10人可進場，門票相當搶手，想目睹它的「真貌」也不易！地下書庫高達18米，鋼筋書架上陳列着無數的藍色箱子，可容納實體書籍超400萬冊，工業風與科幻感並重！

▼ ▼ ▼更多「深圳圖書館北館」介紹：

深圳圖書館北館

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

開放時間：10:00-22:00

交通：地鐵4號線、6號線紅山站A1出口，步行約200米

預約指引：在「深圳圖書館」官微預約，先預約書海探底活動，成功後才可再預約進地下書庫。



深圳灣口岸鄰近好去處【3】南山壹方匯 —— 全新商場 約10個足球場大 有免費巴士來往口岸

港人至愛逛深圳商場，而南山最近新開設的壹方匯，讓喜歡購物的朋友再多1個選擇！壹方匯不但賦有花海、樹林等大自然元素，讓人感到舒服，更有從華東首次進駐深圳的人氣茶飲店、咖啡店以及不少港人喜愛的潮汕牛肉火鍋店。

▼ ▼ ▼更多「南山壹方匯」介紹：

壹方匯

地址：深圳市南山區聽海大道5059號

交通：於深圳灣口岸乘搭免費穿梭巴士「深圳灣口岸 - 寶安中心區文旅專線」，於「桂灣地鐵站」下車



深圳灣口岸鄰近好去處【4】睿印 —— 低碳科技新商場

睿印 RAIL IN是深圳灣去年5月新開的大型商圈，與平常我們行慣的深圳商圈不同，除了有一系列商店及特色餐飲，這兒更似一個大型展覽館，光是商場裝修已結合了大量科技藝術，如商場中庭有自動開花花卉燈「被吹散的蒲公英」、 環保與廢物利用的「綠色螞蟻」、「Olé低碳實驗室」，以及深圳首個AI導航智慧停車場等等，打卡位處處，目不暇給！

▼ ▼ ▼更多「睿印」介紹：

睿印 RAIL IN

地址：深圳市南山區白石四道與深灣二路交叉口

交通：深圳地鐵9號線、11號線、2號線至紅樹灣南站A出口



深圳灣口岸鄰近好去處【5】深圳歡樂海岸 —— 燒烤賞日落、水舞激光騷

深圳歡樂海岸是深圳南部沿岸的商城，在海岸徉徜，可以欣賞到壯麗的深圳灣海景。除了商場之外，商城更設有可以欣賞到日落美色的燒烤場、藝術感重的水族館——深圳海洋館、高128米的摩天輪等。

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此外，商城每晚會於水秀劇場上演包含煙花、水舞、激光、音樂等效果，有演員參與演出的多媒體表演——「深海秘境」，讓人歎為觀止。

深圳歡樂海岸

地址：深圳市南山區白石路8號

交通：於口岸乘搭南山消費文旅專線B線，於歡樂海岸站下車



深圳灣口岸鄰近好去處【6】南頭古城 —— 沉浸藝術與歷史氛圍

南頭古城是深圳有近1,700年歷史的城鎮，曾是歷代嶺南沿海地區的行政管理中心、海防要塞、海上交通和對外貿易的集散地。時至今日，鎮內仍保存了不少古蹟，讓大家感受到濃厚的文化氣息。有不少藝術家近年亦於鎮內創作壁畫、雕塑等藝術品，使古鎮活化。

在文化、藝術感重的古鎮裡，大家可以欣賞到古代建築技術，也可以坐在咖啡店裡，感受歷史城區的氛圍。大家亦可以到手工藝品店或展廳購物、跟新式藝術品留影。

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南頭古城

地址：深圳市南山區深南大道

交通：於口岸乘搭M506號線，於南山公安分局站下車



深圳灣口岸鄰近好去處【7】南山前海石公園——無邊際海景丶海上日落

想在深圳市區看海看日落，可去位於前海的前海石公園，公園雖然不算大，但它的海景真的要用驚艷來形容。向著海的方向不用走多久，一覽無遺的海景將呈現在眼前！延伸到視野盡頭的跨海大橋，對岸成群生長的城市高樓，壯闊的景色宛如畫卷般在我眼前鋪展開來。雖然地處深圳市區南山前海，但可能是在地鐵開通前交通並不算便利的原因，這座絕美的海濱公園長期被人忽略，遊人不多，漫步其中時常會有一人承包整座公園的錯覺～超適合帶著家人、朋友前來打卡逛逛。

和深圳灣公園的海景不一樣，這裏的大海感覺更加寬廣，而夢幻的海上日落則每天都在醞釀發酵。（圖片來源：小紅書＠深圳微時光）

▼ ▼ ▼更多「南山前海石公園」介紹：

南山前海石公園

開放時間：全天

門票：免費

交通：深圳地鐵5號線前灣站C出口，步行約1公里；附近公交站：前海嘉裏、法制大廈、前海灣地鐵站北



深圳灣口岸鄰近好去處【8】南山書城——深圳最美書店

南山書城是深圳書城位於南山區的分城。書城裝修得饒具時尚風格，被譽為「深圳最美書店」之一，吸引不少人專程到場打卡、閱讀。書城內不但有多類的圖書，更售賣故宮月曆等文創商品。

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南山書城

地址：中國廣東省深圳市南山區南海大道2748號

交通：於口岸乘搭M474號線，於中洲控股中心大廈站下車



深圳灣口岸鄰近好去處【9】鍾書閣——螺旋書架科技感十足

深圳港灣，這裡除了有前海地標摩天輪，還有超美書店 —— 鍾書閣。螺旋式書架設計科技感十足，絕對是集書氣與藝術於一身的圖書館。鍾書閣佔地1,100平米，有約45,000冊書藏。最吸引人的是貫穿整個門店的紅色螺旋書架，設計寓意為「生存在城市裏不停旋轉的人」。加上階梯式書牆穿梭整間書店，富強烈設計感，輕輕鬆鬆拍出超美照片。

▼ ▼ ▼更多「鍾書閣」介紹：

鍾書閣（歡樂港灣店）

地址：深圳市寶安區華僑城歡樂港灣東岸L1-021

開放時間：10:00-22:00

交通：地鐵臨海站B2出口 / 自駕導航歡樂港灣停車場



深圳灣口岸鄰近好去處【10】歐洲印象小鎮 —— 打卡漫遊

想到歐洲一趟但未有足夠時間、預算的朋友，不妨到歐洲印象小鎮來一趟偽歐遊。小鎮高度模仿出歐州的大樓、運河、橋樑。身處深圳，亦能感受到歐洲風情。小鎮不收費，大家可在鎮裡的大街小巷盡情打卡。

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歐洲印象小鎮

地址：中國廣東省深圳市南山區深南大道9037-6號

交通：於口岸乘搭90號線，於世界之窗站下車



深圳灣口岸鄰近好去處 美食推介【11-18】👇👇👇

(全文完)