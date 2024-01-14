深圳平價美食有幾抵？兩餸一湯10元　刀削麵13元　糖水3.5元

隨着物價飆升，即使在深圳吃東西，起步價基本是20元左右，而在10元價位的美食，更是已經吃少見少了。



那在深圳哪裏才能吃到「抵食夾大件」的美食呢？先別急，看完這篇「深圳平價美食地圖」，你就全知道了。

1. 八大怪自助面館：13元不限量，好吃秘滷隨便選

開在福田區八卦嶺街旁的「八大怪自助面館」真的是一家很親民的街檔，就價格來說很良心，只要13元就可以吃到扶牆出，簡直是周邊打工人的寶藏食堂。

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澆頭區有8種菜，不限種類不限數量隨意舀，可以挑幾款愛吃的，桌上還擺放着各種醬料，可以任意DIY。

店裏共有兩種麵可以選擇，手工麵或者是刀削麵，麵的份量可以按自己胃口調整。選好後等着叫號，去取麵就可以了。

吃的時候，建議先吃一口麵上的澆頭，再將面與各種配料攪拌均勻。

店家還為生活有困難的人提供免費愛心麵，真的很温暖。門口醒目的「您有困難，免費就餐」，可以感受到老闆的善意。

八大怪自助面館（八卦三路店）

價格：人均13+

時間：10:00-01:00

地址：深圳福田區八卦三路111號

交通：深圳地鐵9號線紅嶺北站B出口，步行330m



2. 香港福自選快餐：兩菜一湯自選快餐，只要10元

「香港福」是一家藏在華強北的自選快餐店，不少周邊的打工人到食飯時間都會到這裏用餐。

這裏的菜品選擇很多，最低10元就能吃到兩菜一湯，想多點幾個菜的話，價格在14-22元之間，隨便點都不心痛。

一眼望去幾十種菜放在一起，都是剛炒出來的菜，看着特別有食慾，菜品份量挺足的，燒鴨、手撕雞、滷肉，配一份青菜、一碗白飯，足夠一個勞累半天的打工人吃飽。

香港福自選快餐（華強北店）

價格：人均10+

時間：10:00-22:00

地址：深圳福田區園西社區深南中路2093號赤尾大廈1層21號舖

交通：深圳地鐵1號線華強路站D出口，步行360m



3. 美佳烘焙坊：人均3元的麵包店，24小時不打烊

紮根羅湖區怡景20來年的美佳烘培坊，可以說是平價麵包的戰鬥機，均價大多都是2-3元，堅持每天現做現賣積攢了一批又一批老熟客。

推開門就能看到一片擠滿了的「麵包海」，店面雖小但「五臟」俱全，麵包的種類和數量多到數不清。

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平日過來，產品基本上都很全，數量也很充足，如果碰巧賣完了，等下一批新鮮貨就完事了！

這裏的菠蘿包價格十幾年來都沒有變。附近的街坊都喜歡一次買一大袋，與家人一起分享。

1.5元的菠蘿包、3.5元的三文治都不會踩雷。3元一個的葡撻雖然口味說不上很驚豔，但作為零食來說肯定不會出錯！

美佳烘焙坊

價格：人均3+

時間：24小時營業

地址：深圳羅湖區怡景路1053-22號

交通：深圳地鐵5號線怡景站D出口，步行120m



4. 深洲糖水店：3.5元一碗的糖水舖，只漲過一次價

深洲糖水店作為羅湖區泥崗村的「最老」糖水鋪，這裏有着和深圳「違和」的超低物價，這裏還是深圳中學學生的「小食堂」，陪伴了一屆又一屆的畢業生。

來店裏建議先看看菜單，種類真的很多，刨冰、奶茶、糖水、炸串、小吃、粉面，最便宜的糖水3.5元，最貴不超過10元。

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老闆娘說：「每天店裏的糖水都是一大早熬好後才放進冰箱的。」要說味道，其實沒有很驚豔，但勝在價格划算，滿滿一碗，但每份糖水都是「真材實料」。

小吃擺在櫃枱最顯眼的位置，每次去都得各來上幾串，煮丸子2.5元一串，加上自製的辣椒醬讓它增色不少。特別推薦豬紅湯，豬紅真的超級嫩，只要3元一碗！

深洲糖水店從95年開業至今已有28載，靠着超低的價格，積累了很多忠實粉絲和回頭客，隔三差五便會結伴前來解饞。

深洲糖水店

價格：人均3.5+

時間：10:00-01:30

地址：深圳羅湖區金碧路泥崗西村128號（近深圳中學）

交通：深圳地鐵9號線泥崗站C出口，步行280m



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