深圳美食｜炸雞地圖9間必食推薦　Top 1韓式炸雞在福田強勢重開

深圳有各式各樣的炸雞，避風塘炸雞、腐乳炸雞、檸香山葵炸雞、水原王排骨炸雞、奶酪洋葱炸雞、BHC芝士粉炸雞……想吃炸雞的風，還是吹到了這裏。



推薦9家最害怕會倒閉的炸雞店

韓式炸雞：花樣多，醬汁濃

1. 廚姐炸雞：深圳Top 1炸雞，回歸了

要説深圳的炸雞必吃榜，那廚姐炸雞一定是很多人的白月光。去年閉店的消息一出，大家紛紛表示不捨。經過一年半，總算等到它回歸了，新店開在福田區石廈。

替大家試過了，還是一樣的菜單，還是一樣的味道，還是一樣的飯點必排隊。

廚姐炸雞

地址：深圳福田區福民路152號（近地鐵7號線石廈站F出口）

營業時間：11:30-14:00，17:00-21:00

人均：65元/半隻，125元/隻



2. 張廚房：少見的水源王排骨炸雞

這家開在龍華的熱門炸雞店，老闆是個韓國人，主打比較少見的水源王排骨炸雞。水源王排骨炸雞有點像改良版「醬油炸雞」，儘管醬汁很黏很濃稠，口感依舊酥脆得掉渣。

還有一款羅傑口味炸雞也很推薦，醬料很香濃，是「辣醬與奶油」的結合，也是老闆自己加入「秘方」調製的，辣味會大於奶油味。

張廚房

地址：深圳龍華區民泰社區萬科金域華府一期231鋪（近地鐵4號線白石龍站C1出口）

營業時間：週一至週日 14:00-21:00

人均：70元



3. 清談炸雞：BHC同款炸雞平替

吃慣了醬汁感很足的韓式調味炸雞，在嘗這個裹滿芝士粉的炸雞時，確實被驚豔到。芝士粉鹹甜中帶着一絲奶味，炸雞內裏多汁，香炸了！不怕熱氣的還可以配上會拉絲的芝士球……説得口水又要流下來了。

據説這家店在廣州炸雞外賣榜上很受歡迎，深圳店開在蛇口，位置比較小，但還是建議大家到現場吃，體驗第一口酥脆。

清談炸雞

地址：深圳南山區蛇口街道公園南路9號（近地鐵2號線水灣站C出口）

營業時間：週一至週日 13:00-24:00

人均：42元/人



4. 漢江里炸雞：能吃到10種不同口味

如果想挑戰更多韓式炸雞口味的，漢江里是個不錯的選擇。菜單上有近10款炸雞，琥珀甜辣這些基礎款都有，還有看似獵奇實則好吃的奶酪洋葱味、葱香味……

而且它家的炸雞事先會用牛奶醃製6小時以上，雞肉嫩滑得狠。

漢江里炸雞

地址：深圳南山區後海濱路與海德三道交叉口西南角保利文化廣場A1-11（近地鐵2號線后海站E2出口）

營業時間：週一至週日 10:00-22:00

人均：69元/人



中式炸雞：傳統香料醃製，骨裏透香

5. 苗娜小吃：永遠在排隊的菜市場炸雞

（ShenzhenWeekly提供）

這家開在裕安市場的潮汕炸物小店，15:00開門，18:30左右就會賣完收工。它家的炸雞翼一天最高能賣到400隻，醃製雞翼的炸粉是老闆自己調製的米漿，這樣才有潮汕老家的味兒：雞翼有味，麪粉薄脆。

苗娜小吃

地址：深圳寶安區裕安一路東側翻身村45區怡富樓107號裕安市場（近地鐵5號線翻身站）

營業時間：週一至週日 15:30-18:30

人均：15元/人



6. 友記潮汕腐乳雞翼：深圳最早南乳炸雞店

友記是我在深圳吃的第一家腐乳炸雞店。

雞翼大隻10元，小隻8元，用來做醃料的腐乳醬，是老闆從揭陽老家寄來的，炸好的雞肉會帶點紅色，整體口感香酥多汁，還帶着獨特的腐乳鹹甜味。

友記潮汕腐乳雞翼

地址：深圳寶安區西鄉河東路114號

營業時間：週一至週四 15:00-24:00，週五至週日 12:00-次日02:00

人均：18元/人



7. 小波紫炸雞：深圳初代網紅炸雞

煲劇必點的小波紫炸雞，也是深圳炸雞界的老網紅了。它家的炸雞調味很簡單，吃起來卻很入味，而且不油膩，就連骨頭都炸得很酥啊！

小波紫炸雞

地址：

學府路店：深圳南山區學府路79-12號（近地鐵11號線南山站）

車公廟總店：深圳福田區泰然四路泰然科技園210棟1樓（近地鐵1/7/9/11號線車公廟站）

黃貝嶺店：深圳羅湖區深南東路深業東嶺8棟117號鋪（近地鐵2/5號線黃貝嶺站）

營業時間：週一至週日 11:30-22:30

人均：30元/人



創意炸雞：腦洞大，但不黑暗

8. 雞翼山炸雞專門店：好吃到根本不在乎運費

這可能是深圳最特別的炸雞店了，避風塘口味、山葵口味、 鼠尾草鹹蛋黃口味……每一款名字都出乎我意料，但又出奇地好吃！

特別是檸香山葵口味，山葵的味道不嗆口，草本植物的香氣+奶油的香甜混合，偶爾會嚼到脆脆的魚籽。

雞翼山炸雞專門店

地址：深圳南山區新圍旺棠工業榆峯公寓14-103（近地鐵5/7號線西麗站）

營業時間：週一至週日 12:30-21:30

人均：28元/人



9. 森霓Samny．檸檬茶．炸雞：甲岸村寶藏炸雞

它家的炸雞口味吃法分兩種，半雞和雞翼，都是現炸現製。口味很多，最特別就是黑蒜口味了，聽起來嚇人，但是味道卻是略帶清新的甜，就是有點辣，辣得我直哆嗦的那種。

森霓Samny．檸檬茶．炸雞

地址：深圳寶安區甲岸社區7區甲岸村5棟103

營業時間：週一至週日 13:00-次日01:30

人均：26元/人



好，適可而止，不要再誘惑我了，炸雞。

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