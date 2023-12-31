深圳福田美食｜脆肉鯇自家養殖一魚多吃　泉水火鍋突顯鮮甜爽脆

8年時間，始終如一，深圳福田的鯇味道只做爽脆到在舌尖蹦跳的魚肉，堅持清水開鍋，只為嘗牠靈魂原味。



做好脆肉鯇，有多講究？

養｜自家魚塘養殖，不瘦身不上桌

食｜一魚多吃，火鍋爆炒清蒸樣樣精通

技｜刀刀蝴蝶刀，每片厚度不超過3毫米



夠爽脆，才叫脆肉鯇：只用中山東升鎮脆肉鯇

鯇味道的脆肉鯇都是來自中山東升的自有魚塘，從小吃天然蠶豆長大，蛋白質含量高，養到12-15斤左右會吊在清水池裏禁食游泳30天+，瘦身到10-12斤，排泥去腥的同時肉質會更鮮更緊實清爽！瘦身過的魚還吃不胖哦~

夠鮮韌，才是老廣心頭好：30天+吊水瘦身造就緊實脆肉

要刀工足夠好的師傅才能開魚手工去骨，切出脆肉鯇的標誌「蝴蝶刀」魚片，每片薄如蟬翼，各個部位還有不同的切法，搭配經典清水鍋底就能涮出爽脆原鮮，入口卜卜脆！

夠講究，處處是功夫匠心：所有心機都用在做魚這件事

經過30天+吊水瘦身鍛鍊後的脆肉鯇，才被送到門店魚池，每日新鮮現點現撈現做，上一秒還在池水裏遨遊，下一秒就送上餐桌，沒有一個廣東老餮能抵住這份鮮脆吧！

跟着步驟吃，鮮甜到飛起：最高端的食材往往只需要最簡單的烹飪方式

Step①：招牌農夫山泉泉水鍋

在鯇味道涮脆肉鯇，必推泉水鍋！甘甜的山泉水最大程度的凸顯魚肉的鮮甜爽脆，涮完肉片後魚頭魚尾魚骨一同燉煮出營養高湯，鮮到心坎！

Step②：必涮魚片燙足10s±

進店必涮的薄切脆鯇魚片，每一片透亮晶瑩，下鍋只需涮10來秒，一份Q彈可口的脆鯇魚片就可以開動咯！

Step③：推薦搭配清新蘸料

記得先提前調好醬汁哦！個人大力推薦店內小清新版，一定要加上小青桔，一整個口感大大提鮮，越吃越香~

這樣涮魚，拿捏魚火鍋靈魂，看看鯇味道有何美食推介👇👇👇

+ 10

1. 魚火鍋門面：脆鯇魚腩

一家脆肉鯇店好不好關鍵就在它的魚腩！帶有油花的脆肉鯇魚腩涮煮後鮮美四溢，爽爽脆脆，入口飽滿細膩，脆而不肥，肥而不膩，帶着彈彈的魚皮，一口驚豔！

在蘸醬之前一定要先嚐一口原汁原味的鮮甜，泉水下鍋恰好更顯其脆口Q彈，蘸上合自己口味的醬料，真的不要太滿足！

2. 經典招牌：薄切脆鯇魚片

薄切的脆鯇肉片展開就是蝴蝶的模樣，在鍋裏涮煮10秒左右魚肉微微卷邊撈起，不帶一點泥腥味，光蘸着醬油就已經足夠清香可口，緊緻彈牙的肉感瞬間在口中綻放~

3. 厚實彈牙：無骨厚切魚片

厚切魚片會更有嚼勁，脆彈口感比較厚實，涮煮15秒左右即可撈起，進口就開始在蹦迪，掛滿醬油後品嚐（最好擠一點小青桔），由內而外的鮮爽會直奔味蕾！

4. 濃鮮湯料：脆鯇魚頭

肉涮得差不多時就可以開啟熬湯涮煮模式咯~魚頭全部下鍋開煮，魚鮮香味愈發濃郁，湯底逐漸泛奶白，一份真正富含膠原蛋白的營養魚湯就可以盛碗啦，涮肉蘸醬配原湯，真的舒服！！

5. 全盤滿足：脆肉鯇拼盤

這一碟拼盤有脆肉鯇各個部位的切塊！魚頭、魚腩、魚鰭、魚骨、魚柳……不管是一人食還是約會聚餐都很合適，喜歡硬肉口感的一定不要放過魚頭魚骨，吃起來濃香得不得了！

6. Q彈入味：手打脆鯇魚丸&牛肉丸

非常驚豔的手打魚丸，上桌時就能看出手工現打的痕跡，下鍋和魚湯一起湯煮，先嚐一口原滋味的韌彈，再蘸上醬料感受不同於魚片的彈牙，還有chuachua聲，一口一個！

7. 清新爽口：冰菜

可以直接吃或者下鍋煮的冰菜，看起來莫名Q彈很好rua，綠葉上佈滿白色的冰珠，煮過後的冰菜口感絲滑、帶有一些涼意，很適合中和魚肉的口感~

特色魚刺身，不預定都吃不到：每次來必吃，又脆又爽口

腩尖部分相比魚肉無刺且脂肪含量高，清水煮過後立刻冰鎮，蘸芥末醬油入口冰涼脆而不柴、滑而不膩，相比三文魚更多了一份脆肉鯇的回甘勁爽，每天限量供應哦，超驚豔舌尖，吃到就是賺到！（記得電話預定噢~）👇👇👇

+ 6

點這些，老闆都直呼會吃

特色清蒸：豉汁蒸魚腩 & 蒜蓉蒸魚柳

廣東炒菜醬料的青睞TOP榜——豉汁和蒜蓉，都是魚腩魚柳的絕配CP~清蒸後的魚腩魚肉口感滑嫩，豉汁或蒜蓉都結合得很入味提鮮~豉汁會比蒜蓉更濃郁留香，直接吃或者配米飯都超絕！

香口煎炸

脆肉鯇不僅魚肉有不同的做法，不同的部位也有不用的吃法~不管來幾次都必點特色牙籤肉、椒鹽魚骨、香煎墨魚餅！

雖然都是油炸但口味口感大有不同，以魚骨為簽的魚肉香脆可口，椒鹽和魚骨酥香完美結合，墨魚餅紮實彈牙，真的吃完還要打包回家追劇吃，太上頭啦~

招牌主食：風味臘味煲仔飯

火鍋少不了主食的人，真的推薦這份臘味煲仔飯！每一煲都是新鮮現做的，焦香的飯配上臘味和調製醬油，光冒着的熱氣就讓人垂涎欲滴~

隱藏重磅，老餮必嘗：姜葱炒脆魚片、砂鍋魚雜寶、涼拌魚片、魚生拼盤👇👇👇

+ 4

悄悄告訴你，鯇味道家的菜品可不止菜單上見到的這些噢！各種小炒、避風塘口味、刺身、魚生……只有你想不到，沒有做不到的，想吃的口味儘管告訴店員，探寶更多隱藏菜品~鯇味道掌握上百種脆肉鯇做法精髓，歡迎來嘗試打卡！

鯇味道·脆肉鯇粵式魚火鍋（新沙店）

地址：深圳市福田區新沙路10-7號新光大廈1層4號

交通：深圳地鐵1/3號線購物公園站E出口，步行20分鐘

營業時間：11:00-14:00，17:00-24:00

電話：0755-83585561



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