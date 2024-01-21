深圳美食｜被火鍋耽誤的甜品店？盤點6間打邊爐名店竟是甜品天堂

深圳人的餐桌，講究一套搭配公式。椰子雞必搭煲仔飯，潮汕牛肉火鍋指定得配炒牛河，川渝火鍋則離不開各式各樣的甜品糖水。但要我説，火鍋店甜品，不該被看作是無名配角。且不説精緻多料，在一番沸騰熱辣中，在嘴唇染上豔紅時，它們還能送來解辣降温的體貼。



今天，我們蒐集了6家高熱度的火鍋店甜品，有些甚至比火鍋本身更為出名！（以下排名不分先後~）

深圳火鍋店 下一個「甜品天堂」

1. 朱光玉火鍋館

甜品推薦：鹹蛋黃松松牛乳冰｜芒果多多牛乳冰｜太陽蛋綿雲椰乳茶｜綠琉璃



一直是熱門榜常客的朱光玉火鍋館，自2022年開到深圳後俘獲了不少芳心。不管是火鍋、小吃、創意甜品，都有讓人心甘情願為它排隊的理由。

這次我們點單了比較冷門的「芒果多多牛乳冰」，整個造型散發着「精緻，料多，儘管炫」的氣場，芒果人士直呼「我可以」。

新鮮現切的芒果果肉蓋滿頂層，隨時都有溢出的風險，底下藏着綿密不甜膩的芒果味牛乳冰，人也變得輕盈清爽了起來。

鹹蛋黃+海苔肉鬆牛乳冰，是蠻少見的鹹甜口感。一整支鹹蛋黃雪糕插在頂上，快樂和清涼都是雙倍的。分量也很有誠意，足夠兩三人share。

還有一款開心果牛乳冰「綠琉璃」也值得試試，開心果醬如琉璃般附在表層，晶瑩透綠，濃郁絲滑。

2. 杉姐老火鍋

甜品推薦：重慶冰湯圓（楊梅、青團、芒果）｜芋泥抹茶／麻薯抱抱桶｜滿滿草莓刨冰桶



杉姐老火鍋也是深圳火鍋界的「新頂流」了，火鍋和甜品都很受青睞。

杉姐的甜品部應該是沒有研發瓶頸期的，冰湯圓、抱抱桶、水果凍、椰乳冰、刨冰桶……幾個系列選擇特豐富。整體都好吃不貴，絕對算是良心甜品。

+ 3

今年風很大的楊梅冰湯圓，8元一份，紅豔豔的色澤讓人垂涎欲滴。芋圓軟糯Q彈，甜度同樣友好，一碗下肚真有體感降温的效果。

抱抱桶有芋泥麻薯和抹茶兩種選擇，某評上12元即可擁有，妥妥的甜品菩薩。芋泥+麻薯+奶凍+芋圓，不要妄想數清它有多少層料，整一個糯嘰嘰大滿貫。

可以外帶吸着喝，一大桶在手，路人都要投來幾分豔羨目光。

3. 大虎老火鍋

甜品推薦：蜂窩煤｜醜東西



甜品界的「顯眼包」來了，灰溜溜黑梭梭，大虎老火鍋是懂得另闢蹊徑的。

這道蜂窩煤，外觀1:1還原。冰沙以椰香為前調，奶味收尾，輔以牛奶冰淇淋球和椰奶馬蹄爆爆珠。

融化後沾在手上的灰色液體，讓我看起來像是剛去挖了趟煤，從內到外都主打一個逼真。

造型很醜，口感很上頭。竹炭色的綿綿冰同樣細膩椰奶味足，奶香更為濃郁，並且它還暗藏着不少配料，越吃越驚喜。缺點是融化得非常快，要拍照的得抓緊啦。

4. 鴻姐老火鍋

甜品推薦：楊枝甘露雪山冰｜醪糟冰湯圓｜紅豆冰稀飯｜楊梅冰湯圓｜甜水涼蝦



必須承認，剛來的幾位姐都實力不凡，可以去火鍋界乘風破浪PK一番。鴻姐，以重慶非遺底料傳統炒制而聞名，但它家的甜品糖水也有着很高熱度。

楊枝甘露雪山冰，造型精美，價格實惠，已經贏在起跑線了。口感意外地清爽，任何人也能滿血復活了。

老式的醪糟冰湯圓和紅豆冰稀飯，都很還原重慶市井糖水的味道，是花10塊錢就能得到的降温（心理上）利器。新推出的甜水涼蝦，在火鍋店比較少見，清清涼涼的。

5. 周師兄重慶火鍋

甜品推薦：一顆阿菠蘿｜西瓜雪山冰｜桂花酒釀冰豆花



接下來這位更是重量級，誰懂啊，一整顆菠蘿端上桌的震撼。

周師兄的「一顆阿菠蘿」，用料紮實的跟不要錢似的，沉甸甸的份量彷彿也在説「別質疑，是真的大菠蘿！」

一顆顆小圓球兒都是貨真價實的菠蘿果肉，現點現挖的，非常費手。菠蘿小山上還撒了滿當當的椰片脆脆，嘎吱嘎吱，口感層次豐富。

6. 楠火鍋

甜品推薦：楊枝甘露雪山冰｜芒果綿綿冰｜抹茶紅豆雪山冰｜抹茶夢龍雪山冰



楠火鍋，可以説是雪山冰界的鼻祖了。剛開進深圳的時候，不少人就為了它的楊枝甘露和抹茶紅豆雪山冰，特意排隊兩個鐘，難怪會被稱為「被火鍋耽誤的甜品店」。

小山似的巨型雪山冰，得三四人才能消滅掉。它們頭頂奶蓋，肚藏小料。鮮甜糯脆各式口感都能滿足，直接承包一整天的快樂。

去火鍋店吃冰吧！

【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】