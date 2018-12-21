【01眾故事】陳奕迅(下集)情迷實體唱片質感：我尊重呢件事！

提起陳奕迅（Eason），大多數人即時聯想到他歌手的身份，但嚴格來說，他是一個唱作人。除了為自己的專輯寫歌，他亦有為其他歌手創作，但有一件事令他大惑不解，至今仍然介懷。到底所為何事？ 攝影：黃寶瑩

幫人作曲冇名份？ 「我介意㗎！點解冇落我名？」

Eason不只是一位歌手，準確來說是一位唱作人。《那一夜有沒有說》、《反高潮》等歌曲都是出自他手筆，又曾與陳輝陽合寫《2001太空漫遊》、與黃雙駿合寫《衝口而出》、與江港生合寫《時代曲》。

關於作曲，有一件事讓Eason耿耿於懷。他首次為別人作曲是1998年羅嘉良的《真說話》，但卻得不到名份。「我有介意㗎呢件事！點解唔係寫我個名嘅？明明我有份寫㗎喎，點會好似冇咗我個名？」歷史上錯亂無法追溯，亦不得而知，但無礙Eason繼續為人別寫歌，到歷史上第一次肯定的是鄭秀文《蕭邦寫過的歌》。他笑言：「其實編曲都好緊要，當時蔡德才化腐朽為神奇，令成件事好唔同，哈哈！」

(黃寶瑩攝)

黑膠、CD、書藉無可取替 「我好鍾意實體嘅質感！」

黑膠唱片復興，不是因為人人扮文青，也不是因為人人變中產，是因為鍾情它獨特的音色與質感，Eason亦不例外。「個聲好獨特㗎！然後成個過程你要好珍而重之放好唱盤，鑽石造嘅唱針劃過灰塵，發出淅瀝沙啦嘅聲，再播出『我等着你回來……』呢啲國語流行曲，黑膠就係有呢種聲！」Eason眉飛色舞地形容，從他的表情也能感受到他的熱愛。除了音色，唱片封套也是令他着迷的地方：「個artwork係大啲靚啲，四方形好似菲林咁，係一件事嚟㗎！」

除了黑膠，Eason對其他傳統事物情有獨鍾，他家中有一個擺有CD櫃的走廊，不單是唱片封面美觀，還有出於尊重。書籍亦同樣，紙張的觸感，不同材質的氣味，而且手動逐頁揭是平板電腦無法取代。「周邊事物不斷進步，但我哋(人類)都冇咩點進化啫！思想可能有，但我哋仍然得十隻手指，都係眼耳口鼻。我鍾意嘅，就係實體帶畀我嘅感受！」

想繼續了解更多陳奕迅的故事，可重溫【01眾故事】 陳奕迅(上集)。

陳奕迅髮型：Derek Li@Xenter

陳奕迅化妝：Karry Wong

場地提供：柏寧酒店

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