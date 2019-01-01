【叱咤2018】容祖兒首奪至尊歌曲　成就解鎖淚灑頒獎台

今年容祖兒於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》憑《心之科學》首奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。自1999年出道，Joey在叱咤頒獎台上該得的獎項，大多也得過，有好些大獎更得過幾次，不過今年終於一嘗所願，得到「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，可說是成就解鎖，完成大滿貫創舉。

今年將為容祖兒出道的二十周年，在這個具紀念性的年份，Joey亦首度奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」，解鎖所有叱咤大獎。 (梁碧玲攝)

在台上說出感言前，Joey已淚流滿面：「新年快樂！喺我宣傳心之科學呢首歌之前，我講過一句說話，無論結果如何，我係用做Song of the year 嘅決心去做。唔係好對路，我相信在座每一個音樂人、歌手，又有邊個唔係用緊所有決心、從來都冇鬆懈過？我又有咩咁特別呢？我出道喺上一個世紀，係1999年新人，我都懷住Song of the year憧憬、堅持，嚟到今日得到叱咤樂壇頒俾我Song of the year。月光有人撈起，有人瞧不起，所以你仍有胸襟，永不洩氣，咁就可以」

下載《香港01》App，打開App首頁，撳「＋」選取「01眾樂迷」做你嘅「已選頻道」，每日都睇盡【01眾樂迷】精彩內容啦！

即睇 【 01眾樂迷專屬頻道】