【叱咤2018】容祖兒首奪至尊歌曲　成就解鎖淚灑頒獎台

今年容祖兒於《2018年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》憑《心之科學》首奪「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」。自1999年出道,Joey在叱咤頒獎台上該得的獎項,大多也得過,有好些大獎更得過幾次,不過今年終於一嘗所願,得到「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」,可說是成就解鎖,完成大滿貫創舉。

今年將為容祖兒出道的二十周年,在這個具紀念性的年份,Joey亦首度奪得「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」,解鎖所有叱咤大獎。 (梁碧玲攝)

在台上說出感言前,Joey已淚流滿面:「新年快樂!喺我宣傳心之科學呢首歌之前,我講過一句說話,無論結果如何,我係用做Song of the year 嘅決心去做。唔係好對路,我相信在座每一個音樂人、歌手,又有邊個唔係用緊所有決心、從來都冇鬆懈過?我又有咩咁特別呢?我出道喺上一個世紀,係1999年新人,我都懷住Song of the year憧憬、堅持,嚟到今日得到叱咤樂壇頒俾我Song of the year。月光有人撈起,有人瞧不起,所以你仍有胸襟,永不洩氣,咁就可以」

