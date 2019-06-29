【金曲獎2019】陳奕迅低調致敬盧凱彤：感謝吉他讓我想起愛過的人

台灣第30屆金曲獎頒獎典禮今日開鑼，開場表演由香港天王陳奕迅揭開序幕，一口氣連唱多首知名華語歌向音樂人致敬。Eason一開始抱著木結他，自彈自唱了四句：「感謝這一刻為我彈吉他的人，感謝吉他讓我想起愛過的人，感謝愛人感動這愛音樂的人，讓我能夠用我的聲音去感動人。」

雖然這個段落只有53秒，但細心一點的觀眾也會感受到，這是在向阿妹盧凱彤致敬，因為Eason手中彈著的結他正是盧凱彤生前所擁有。

Eason一開始抱著盧凱彤的木結他，自彈自唱了四句：「感謝這一刻為我彈吉他的人，感謝吉他讓我想起愛過的人，感謝愛人感動這愛音樂的人，讓我能夠用我的聲音去感動人。」(影片截圖)

雖然盧凱彤生前愛用Martin D41木結他，但今天陳奕迅所用的結他同樣易認，因為這是一把Martin 12 Fret Dreadnought。早在2010年盧凱彤為陳奕迅《DUO》演唱會擔任樂手時已經有用這把木結他，在彈奏《囍帖街》更有這把結他的「大頭」片段，而且Ellen更是用這把結他彈奏歌曲前奏，溫暖的琴音至今仍在大家心盤旋。

今天Eason再次拿起這把結他，唱出「感謝這一刻為我彈吉他的人」這句令人感觸，而且將結他放置在舞台中央，有如上次與DUO Band在中環海濱開騷一樣，向阿妹致敬之餘，亦有與她共同舞台演出的感覺。

陳奕迅在開場自彈自唱所用的，是盧凱彤生前擁有的Martin 12 Fret Dreadnought木結他。(網上圖片)

2010年盧凱彤為陳奕迅擔任《DUO》演唱會的樂手，就是用這把結他彈奏《囍帖街》。(網上圖片)